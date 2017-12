Afrikos Tarantino pasaulį užkariauja mažo biudžeto veiksmo filmais

Goda JUREVIČIŪTĖ 2017 12 26 11:34

Alano Hofmanio kambaryje. Godos Jurevičiūtės nuotraukos

Būtų nenuostabu, jei menininkas, degdamas aistra kurti kiną, bet tam neturėdamas pinigų, režisuotų dramas. Tačiau viename Ugandos sostinės Kampalos lūšnynų kino studiją turintis Afrikos Tarantino pramintas režisierius Isaacas Nabwana nusprendė, jog finansiniai iššūkiai jam nesutrukdys kurti specialių efektų kupinų veiksmo filmų. Dabar jo juostos laikomos kultinėmis, o jose „numirti“ gerbėjai atvažiuoja iš viso pasaulio.

„Nori pamatyti mano kambarį?“, – po kokių 5 minučių pokalbio manęs klausia Kampalos Wakaligos lūšnyne gyvenantis latvių kilmės amerikietis Alanas Hofmanis. Tokį pasiūlymą greičiausiai iššaukė mano iš nuostabos pakelti antakiai, jam pasakojant, kad pardavė viską, ką turėjo Jungtinėse Valstijose, ir persikelė gyventi čia.

Alanas Hofmanis pasakoja, kodėl persikėlė gyventi į Ugandą.

“Žinoma!“, – atsakau ir pro įvairius sandeliukus seku šį tipinį Jėzaus Kristaus atvaizdą primenantį ilgaplaukį vyriškį. Stabtelime prie medinių durų, kurias pravėrus įsispraudžiame į nedidelį kambariuką. Didžiąją patalpos dalį užima viengulė lova, ant kurios snaudžia katė, aplink išmėtyti A. Hofmanis drabužiai ir daiktai. Tačiau iškart akį patraukia ne kambaryje tvyranti netvarka, o ant sienų iškabinti, rankomis piešti kino filmų plakatai.

Iš A. Hofmanis pasakojimo susidaro įspūdis, kad gyvenimas lūšnyne nėra lengvas: čia karts nuo karto dingsta elektra, neišvedžioti nutekamieji vamzdžiai, o per liūčių sezoną kambario grindys yra visiškai apsemiamos. Tačiau iš balse girdimo entuziazmo greitai supranti, kad patogumai tėra antraeilis dalykas, jei degi aistra kinui. Būtent ji ir atvedė A. Hofmanis į Ugandą.

Vieną 2011 metų gruodį draugas jam parodė „Kas nužudė kapitoną Aleksą?“ (Who Killed Captain Alex?), reklamuojamo kaip pirmo Ugandos veiksmo filmo, anonsą. Kung fu kovų, šaudynių ir itin prastos kompiuterinės grafikos elementų kupino kelių minučių klipo užteko, kad A. Hofmanis viską mestų ir atvyktų į Kampalą susipažinti su filmo režisieriumi Isaacu Nabwana.

Nėra Q. Tarantino gerbėjas

Dabar A. Hofmanis yra neatskiriama Wakaliwoodo – Wakaligos priemestyje besikuriančios kino industrijos – dalis. Jis yra vienas iš aktorių, prodiuseris, ir pagrindinis I. Nabwanos kūrybos ambasadorius pasaulyje. Jis ir nukalė „Afrikos/Ugandos Tarantino“ pravardę, kurią galiausiai pasigavo pasaulio žiniasklaida.

Ši pravardė Ugandos režisieriui prilipo dėl smurtinių filmo scenų, įmantrios choreografijos kovų epizodų ir daugybės pralieto kraujo. Tačiau, priešingai nei Q. Tarantino filmuose, žiūrėdamas I. Nabwanos juostas niekada nesuabejoji, jog smurtas yra netikras. Matomą prievartą taip pat sušvelnina ir humoristiniai taip vadinamo video didžėjaus komentarai. Ugandoje gyvuoja kino aiškinimo ir vertimo iš ir į įvairias šalyje vartojamas kalbas tradicija – salėje tai atliekama gyvai, o perkant DVD, kometaras būna įrašytas.

Filmo „Kas nužudė kapitoną Aleksą?“ anonsas:

Įdomu, kad pats I. Nabwana nėra didžiulis Q. Tarantino kūrybos gerbėjas. Paklaustas, ar jam patinka būti vadinamam Afrikos Tarantino, I. Nabwana atsako nežinąs, ką tai reiškia, nes prieš imdamasis kurti filmus, nieko nebuvo girdėjęs apie šį režisierių. „Norėtųsi, kad tuomet jis būtų vadinamas Amerikos Nabwana“, – juokdamasis priduria ugandietis. Nors dabar jis jau žino, kas yra Q. Tarantino, iki šiol tėra matęs vieną jo filmą – „Ištrūkęs Džango“.

O štai pats Holivudo režisierius, regis, šį tą žino apie I. Nabwaną. Pasak A. Hofmanis, Wakaliwoode lankėsi vienas jo kūrybinės grupės žmonių ir kalbėjosi apie galimybę ateityje bendradarbiauti.

Įkvėpė pasakojimai apie filmus

Aktoriai demonstruoja filmuose naudojamus butaforinius ginklus.

Jei ne Q. Tarantino, tai kas įkvepia I. Nabwaną? Pasak režisieriaus, meilė kinui gimė dar vaikystėje. Jo broliai eidavo į kiną, o po to grįždavo su pasakojimais, ką matė. Jis pats į kiną nevaikšiojo, nes, „jei ten eidavai, buvai laikomas išlepintu vaiku. Ir aš sakydavau, kad ne, neisiu, nenoriu būti išlepintas“, – prisiminimais dalijosi I. Nabwana.

Tačiau brolių pasakojimų klausydavosi su pasimėgavimu. Jų žiūrėtos juostos daugiausiai būdavo veiksmo filmai su tokiais aktoriais kaip Bruce'as Lee, Jetas Li, Arnoldas Schwarzeneggeris, Budas Spenceris. „Jos visos buvo veiksmo filmų žvaigždės. Mes Ugandoje nelabai žinojome apie meilės istorijų žvaigždes. Tik pastaruoju metu pasirodė filmai su tokiais aktoriais kaip Leonardo DiCaprio“, – pasakojo menininkas.

Tokie filmai I. Nabwaną įkvėpė tapti režisieriumi, o jo brolį Robertą mokytis kung fu. Dabar jis Kampaloje turi mokyklą, kurioje pats moko šio kovos meno. O jo mokiniai dažnai pasirodo I. Nabwanos filmuose.

Aktoriai pozuoja prie malūnsparnio karkaso.

Pasak I. Nabwanos, pirmąjį filmą jis sukūrė maždaug 2007–2008 metais, o „Kas nužudė kapitoną Aleksą?“ pasirodė 2009 metais. I. Nabwanos teigimu, kurti filmus jis išmoko tai bedarydamas. „Aš ir dabar nesuprantu, kaip Holivudas visa tai daro, bet aš darau taip, kaip man reikia“, – pasakoja režisierius.

Filmo „Juodas blogis“ anonsas:

Lenktynės su piratais

44 metų I. Nabwana nėra tikras, kiek per dešimtmetį sugebėjo sukurti filmų. Jo paties žodžiais „tarp 40–50“, tačiau iš jų teturi išsaugojęs apie 25. Taip nutiko todėl, kad anksčiau, kai baigdavosi kompiuterio atmintis, jis filmus tiesiog ištrindavo. Keletą filmų yra praradęs pačiame kūrimo procese, dingus elektrai. Dėl to dabar džiaugiasi turėdamas nešiojamąjį kompiuterį – dingus elektrai, dar būna laiko išsaugoti savo darbo rezultatus.

Filmuose naudojami butaforiniai ginklai.

Iš nurodyto skaičiaus matyti, kad I. Nabwana filmus kuria labai greitai. Pasak jo, kartais nuo idėjos iki paties filmavimo gali praeiti vos kelios dienos, o vienu metu režisierius dirba prie kokių 5 projektų. „Jei man nuobodu, ar koks aktorius susižeidžia ar iškyla kitų problemų, galiu susitelkti į kitą filmą“, – teigia režisierius.

Jo kino kūrimo būdas kiek primena Nigerijos kino industrijos ar taip vadinamo Nolivudo filmus. Tai labai greitai sukami, gana prastos kompiuterinės grafikos, teatrališkos vaidybos, o taip pat inovatoriškų sprendimų kupini filmai, kurie keliauja tiesiai į DVD. Tačiau jei Nolivudas yra tapęs antra didžiausia kino industrija pasaulyje – per metus pagaminamų filmų skaičiumi jis smarkiai lenkia Holivudą ir atsilieka tik nuo Bolivudo, Wakaliwoodo kino industrija kol kas tėra vienas žmogus. Be to, nors Nolivudo filmai ir garsėja mažu biudžetu – tai dažniausiai būna apie 20 tūkst. dolerių – I. Nabwanos filmai tekainuoja vos kelis šimtus dolerių.

Aktorius pozuoja su vienu iš butaforinių ginklų.

O sukūrus filmą, tenka skubėti prieš laiką. Ugandoje itin populiarus piratavimas, o valstybė nesuiteresuota autorinių teisių gynimu. Pasak I. Nabwanos, jo komanda teturi vos kelias dienas, o daugiausiai savaitę, kad išplatintų filmą ir galėtų uždirbti iš to pinigų. Per tą laiką jie sugeba parduoti maždaug 6 tūkst. filmo kopijų, o vėliau platinimą perima DVD prekiautojai, kurie niekaip neatsiskaito su I. Nabwana. Jis prisiminė, kaip kartą pagavo prekeivį platinantį jo filmus ir nutempė jį į policiją, o pareigūnas jam sako: „Kodėl reikia jį suimti? Juk jis tau padeda. Platina tavo filmą, daro tave įžymiu“, – juokdamasis pasakoja režisierius.

Nepaisant patiriamų iššūkių, nepanašu, kad I. Nabwana kada nuleistų rankas. Ir šios pastangos nelieka nepastebėtos. Praeitais metais Teksase, JAV, rengiamame žanrinio kino festivalyje „Fantastic Fest“ jo filmas „Juodas blogis“ žiūrovų buvo išrinktas geriausiu. Jis yra vienas garsiausių žmonių visoje Ugandoje, kuris pritraukia ne tik žurnalistus iš BBC, „Al Jazeeros“, „The Washington Post“ ar „Lietuvos žinių“, bet ir gerbėjus iš viso pasaulio. Šie atvyksta į Wakaliwoodą ne tik tikėdamiesi pabendrauti su I. Nabwana ir jo kūrybine komanda, bet ir pakliūti į taip vadinamą garbės lentą. Čia surašyti visi, kuriems pavyko tapti Wakaliwoodo dalimi – papildyti daugybės I. Nabwanos filmuose žuvusių personažų gretas.

