#VasarosKnyga: ką skaito ir rekomenduoja Austėja Landsbergienė?

Austėja Landsbergienė / Asmeninio archyvo nuotrauka

Atostogos jau čia pat. Kelionė suplanuota senų seniausiai, būtinų daiktų sąrašą mokate kone mintinai, tačiau iki pat užrakinant namų duris ramybės neduoda klausimas – kokią knygą įsimesti į kuprinę? LŽ nutarė pagelbėti. Rubrikoje „Vasaros Knyga“ žinomi Lietuvos žmonės su skaitytojais dalinsis savo rekomendacijomis.

Pirmoji savo rekomendacijomis dalinasi edukologė, socialinių mokslų daktarė, 2016 metais metų moterimi išrinkta dr. Austėja Landsbergienė.

– Kokia yra įsimintiniausia Jūsų pastaruoju metu skaityta knyga?

– „The Ten Types of Human“. Jos autorius – Charles Duhigg – yra kitų dviejų mano mėgiamų knygų autorius: „The Power of Habit“ bei „Smarter. Faster. Better“. Kodėl knyga įsiminė? Dėl to, kad tai knyga apie žmonių elgseną ir kodėl mes elgiamės būtent taip, o ne kitaip. Tai yra tiesiog 800 puslapių gėrio apie tai, kas mes esame ir kuo galėtume būti! Ją rekomenduočiau visiems, kurie skaitė ir kuriems patiko „Sapiens“.

– Kokią knygą rekomenduotumėte su savimi pasiimti keliaujant atostogauti ir kodėl ją verta paskaityti?

– Aš daugiausia skaitau profesines knygas, tai mano rekomendacijos tikrai ne visiems tinka! Žinoma, jeigu keliaujate su mažais vaikais, tai labai norėčiau rekomenduoti savo knygas, kuriose yra daug patarimų tėvams, kurie nori prasmingai leisti laiką su vaiku jį ugdydami: knygoje yra aprašyti ir amžiaus tarpsnių ypatumai, ir surinkta papildomos medžiagos, ir gausu įvairios veiklos pasiūlymų. Vasarą tinkamiausia knyga būtų „Vasara“, kuri tik ką pasirodė knygynuose, tačiau taip pat yra išleistos ir „Ruduo“, „Žiema“ bei „Pavasaris“ – kiekvienam metų laikui! Dar tėvams apie auklėjimą mielai rekomenduočiau A. Kurienės knygą „Kaip užauginti žmogų“ – visada vienas malonumas yra skaityti profesionalo rašytą knygą! Be to, ji parašyta tikrai visiems suprantama kalba, tad perskaitysite net viena akimi stebėdami vaiką prie baseino.

– Ką skaitote šiuo metu?

–Kadangi pati planuoju rašyti knygą apie paauglius, skaitau nuostabią Rosalind Wiseman knygą „Queen Bees and Wannabees“ apie paaugles. Apskritai esu išsikėlusi tikslą: parašyti knygą pradinukų tėvams (tėvams vaikų, kurie lanko pradinę mokyklą), o po to – jau ir paauglių tėvams. Kadangi esu ir mokslininkė, ir praktikė, mane nepaprastai žavi kolegų darbai, gilinuosi į tai, kas jiems kėlė klausimų ir kaip jie rado atsakymus.