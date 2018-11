„Queen“ šou tęsiasi kasdien

Parengė Gintarė URNIEŽĖ 2018 11 02 18:31

Muzikinę, biografinę dramą apie grupę „Queen“ kūrė ir jos nariai. „20th Century Fox“ nuotrauka

Šį savaitgalį Lietuvos kino teatruose pradedama rodyti „Bohemijos rapsodija“ („Bohemian Rhapsody“) – filmas apie legendinę grupę „Queen“ ir jos vokalistą Freddie Mercury (1946–1991).

„Koks įvairiapusiškas žmogus – kaip dešimt asmenybių viename, – kalbėjo F. Mercury suvaidinęs amerikiečių aktorius Rami Malekas. – Bet buvo tik vienas Freddie – superherojus, kitąkart – paprastas žmogus. Kaip ir mes visi, jis sprendė tas pačias problemas: vienatvės, tapatybės paieškų, imigracijos. Jis jautėsi it žuvis, iššokusi iš vandens. Ir visgi tapo visų laikų geriausių atlikėju.“

Tiksliai atkūrė „Queen“

Kurti „Bohemijos rapsodiją“ padėjo „Queen“ įkūrėjai – gitaristas Brianas May ir būgnininkas Rogeris Tayloras. Jiedu – juostos prodiuseriai, negailėję aktoriams patarimų.

Gitaros genijumi vadinamas B. May 1992 ir 1998 metais išleido du solinius albumus. Viena žinomiausių jo dainų – „Too Much Love Will Kill You“ iš debiutinio albumo „Back to the Light“. Vėliau išleista ir kūrinio versija, kurioje girdėti tada jau mirusio F. Mercury balsas.

„Jaučiuosi toks gyvas! Tai neįtikėtina – kas galėjo numanyti, kad po daugelio metų mūsų svajonės išsipildys?“ – paklaustas apie filmą viename interviu džiūgavo 71-erių muzikantas ir fizikos mokslų daktaras B. May.

Filmas sumanytas prieš devynerius metus. Iš pradžių kūrybinė komanda projekto ėmėsi neryžtingai. Tada B. May į galvą šovė išganinga mintis: jeigu ne jie patys, kas nors kitas sukurs filmą apie „Queen“. Ir tas galbūt nebus toks istoriškai tikslus. „Turėjome galimybę įsitraukti į visus svarbiausius filmo sprendimus. Parinkti aktoriai – išties puikūs. Be to, rūpinomės, kad gerai skambėtų garso takelis“, – užtikrino R. Tayloras.

Menas būti F. Mercury

Filmo prodiuseriai pagrindinį vaidmenį pasiūlė R. Malekui. „Vaidinti F. Mercury – kas galėtų jam prilygti? Tai didžiulė, neįveikiama atsakomybė. Čia ir sustok“, – tada sau sakė abejonių kankintas aktorius.

Paskui R. Malekas išstudijavo F. Mercury manierą – dainininko akcentą, mimikas, žvilgsnį, subtilius judesius ir mostus scenoje. Kolegos negalėjo atsistebėti: filmavimo aikštelėje pranyko Rami, priešais stovėjo ir kalbėjo Freddie.

B. May vylėsi, kad filmo žiūrovai geriau supras, koks buvo F. Mercury. „Kuo jis gyveno, kas jį vedė pirmyn ir kodėl scenoje jis buvo toks pasitikintis savimi. Atsvara tam – jo jautrumas už scenos ribų, vidinė maišatis“, – pasakojo grupės narys.

„Nenorėjau jo mėgdžioti. Siekiau suvokti, ką ir kodėl F. Mercury darė. Skaičiau knygas, žiūrėjau dokumentinius filmus, gausybę archyvinės medžiagos. Prie filmo kūrimo prisidėjo geriausi šių laikų choreografai. Bet greit supratau: joks choreografas man nepadės jo perprasti. Daugiausia pasitarnavo F. Mercury parašyti dainų žodžiai, nes jie – kaip dienoraštis, langas į jo sielą“, – svarstė R. Malekas.

Pasiliko dantis

F. Mercury (Farrokh Bulsaras) gimė Zanzibare, dabartinėje Tanzanijoje. Vienas, be šeimos jis gyveno ir mokėsi Indijoje. Išmoko skambinti pianinu, dvylikos įkūrė pirmą grupę, septyniolikos persikėlė į Didžiąją Britaniją, kur studijavo grafinį dizainą. Atlikėjas sukūrė „Queen“ logotipą ir parašė daugybę grupės hitų: „Bohemian Rhapsody“, „Somebody to Love“, „Don‘t Stop Me Now“, „We Are the Champions“ ir kitus. Kaip apie jį sakė Davidas Bowie, „Freddie laikė publiką savo delne“.

1991 metais, būdamas 45-erių, F. Mercury mirė nuo AIDS komplikacijų. Klausiamas apie lytinę orientaciją, dainininkas atsakydavo: „Esu kas esu“. „Niekaip nepavyktų įsprausti jo į rėmus, – dabar kalbėjo R. Malekas. – Koks jausmas būti F. Mercury? Jį vaidinant nesinori „išeiti“ iš vaidmens ar jo nutraukti tarp filmavimų. Tai būtų laiko gaišimas. Todėl šešis mėnesius aplinkinius vadinau „mielaisiais“ ir „brangiosiomis“, tais pačiais žodžiais užbaigdavau kiekvieną sakinį.“

Po filmavimo R. Malekas pasiliko vieną filmo rekvizitą – dantų implantus. „Tai pretenzingiausias dalykas, kokį esu padaręs. Norėdamas, kaip ir Freddie, būti kuo neįprastesnis, pasiūliau: „Gal išliekime juos iš aukso? Kas galėtų būti „merkuriškiau“? – klausė aktorius.

Kiekviena diena – šou

Kostiumų dizaineriai praleido 15 valandų matuodami pagrindinio aktoriaus drabužius. Batai su dešimties centimetrų aukščio platforma, aptemptos atlaso kelnės, blizgus kombinezonas. „Apsirengęs kaip Freddie jautiesi, kad kiekviena diena iš tiesų bus geras šou“, – prieš „Bohemijos rapsodijos“ premjerą juokėsi R. Malekas.

Filme atkurti gyvi grupės pasirodymai. Tarp jų – vienas įsimintiniausių „Live Aid“ koncertų, kurio metu grupės klausėsi 72 tūkst. Londono „Wembley“ stadione susirinkusių žiūrovų. Tai buvo ir pirmasis nufilmuotas epizodas, filme trunkantis 20 minučių.

Minėtas koncertas vyko 1985 metais, tačiau iki šiol „Queen“ klauso jauni melomanai. „Juos žino kiekviena karta. „Queen“ muzika populiari, bet taip pat – poetiška. Sumaišęs šiuos du ir sulaužęs visus stereotipus, gauni muziką, kuri gyvuos amžinai“, – įsitikinęs R. Malekas.

„Vaidindamas Freddie Mercury šešis mėnesius aplinkinius vadinau „mielaisiais“ ir „brangiosiomis.“

„Queen“ 3D formatu

Prieš trejus metus „Queen“ gitaristas B. May išleido stereoskopinę knygą „Queen in 3D“. Joje surinko 300 prieš tai nematytų grupės fotografijų. Visus grupės gyvavimo metus – įrašinėjant dainas studijoje ir vykstant į pasaulinius turus – gitaristas su savimi veždavosi fotoaparatą.

„Padaryta milijonai mūsų nuotraukų scenoje. Ši knyga išsiskiria intymiais, užkulisiniais kadrais, kur mes atsipalaidavę, nepozuojame. Kadangi visi buvome įpratę maigyti fotoaparatus (įskaitant Freddie, nors prieš fotografus jis truputį sustingdavo), niekas į tai nekreipė dėmesio, – prisiminė jis. Ir tęsė: Leisdami laiką kartu ne visada buvome malonūs vienas kitam. Buvome kaip broliai, šeima. Paprasti žmonės kelyje. Bet neįprastose situacijose – pasitinkami kaip dievai arba (priklausomai nuo žmogaus) kaip kvailiai.“