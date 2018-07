„Nepaklusniųjų žemė“: nuo Čiurlionio iki elektroninės muzikos

LŽ 2018 07 04 6:00

Vienas festivalio "Nepaklusniųjų žemė" organizatorių pianistas Rokas Zubovas. Asmeninio albumo nuotrauka

Kiekvieną vasarą Nidoje ir Juodkrantėje vykstantis muzikos ir ekologijos festivalis „Nepaklusniųjų žemė“ vėl sujungs skirtingus muzikos žanrus ir kultūras. Liepos 6–13 dienomis pianistas Rokas Zubovas su būriu muzikantų kviečia į XIV renginį, kuriame susitiks klasikinės ir šiuolaikinės muzikos atlikėjai iš trijų Baltijos šalių, Prancūzijos ir Belgijos.

Festivalio organizatoriai siūlys pakeliauti po skirtingus pasaulio kraštus, parodydami, kaip puikiai vienoje scenoje dera Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, japonų šokis ir elektroninė muzika. Savaitę truksiantis festivalis prasidės liepos 6 dieną nemokamu koncertu, skirtu Lietuvos valstybės dienai. Jo metu bus skiriamas didelis dėmesys pamario krašto filosofui Vydūnui.

„Šiemet paskelbti Vydūno metai. Jo žodžiai apie kūrybingumą ir išlikimą mums atrodo labai aktualūs iki šių dienų. Per Vydūno sąsajas su Indijos kultūra natūraliai į festivalio programą įsiliejo ir alternatyvaus folkloro grupė „Meropė“, kurios muzikinėje kalboje susipina lietuviška ir indiška muzikinė kultūra. M. K. Čiurlioniui skirta programa šiemet yra mūsų ekologinis festivalio akcentas. Specialiai festivaliui kuriamas projektas su gyva elektronika ir tradiciniu japonišku šokiu žymi trajektoriją nuo miesto triukšmo iki visiško susiliejimo su gamta“, – sako pianistas, festivalio organizatorius R. Zubovas. Anot jo, šiemet festivalyje bus ištrinta riba tarp to, ką vadiname šiuolaikine muzika ir to, ką laikome klasikine muzika.

Festivalio metu dėmesys bus skiriamas ir visoms trims Baltijos šalims, šiemet pasitikusioms savo valstybės atkūrimo šimtmetį. Latvijai skirtoje programoje „Vie-Rix“ susitiks dviejų visai skirtingų epochų genijai – Wolfgangas Amadeusas Mozartas ir pernai šią žemę apleidęs vienas ryškiausių pastarųjų dešimtmečių Latvijos kompozitorių Peteris Plakidis. Estijos valstybės šimtmečiui dedikuotame koncerte kompozitorius ir smuikininkas Mihkelis Keremas ir pianistas R. Zubovas bandys sulaužyti estiško charakterio stereotipus.

Festivalio dalyviai savo žiūrovus pakvies į dar vieną muzikos ir garso eksperimentą – į gyvai įgarsintą kino genijaus Charlie Chaplino nebylųjį filmą „Cirkas“. Renginio metu žiūrovai ne tik žiūrės klasika tapusią juostą, bet ir girdės gyvai muzikantų atliekamą muziką. Dauguma koncertų vyks Nidos ir Juodkrantės evangelikų liuteronų bažnyčiose.