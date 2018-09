Popiežius drąsina ir įkvepia

Ramūnas TERLECKAS 2018 09 20 18:12

Iki popiežiaus Pranciškaus vizito Lietuvoje liko vos viena diena. Keliaudamas į darbą vis pastebiu, kad ant šaligatvių daugėja atitvarų, informacinių skelbimų, kaip ir kada bus keičiamas eismas, o per radiją transliuojama, kur bus galima pamatyti popiežių. Kad ir kiek iškilių draugiškų valstybių vadovų šiemet pagerbė Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šimtmetį, tokio išskirtinio dėmesio atvykstančiajam dar neteko matyti. Būtų galima nusistebėti, kad tiek šurmulio dėl mažiausios pasaulio valstybės – Vatikano – vadovo vizito, jei pamirštume, kad popiežius gano per milijardą tikinčiųjų. Neabejoju, kad jį pasitikdami dar išgirsime save pagonimis vadinančiųjų pasipiktinimo pirstelėjimų, kad kryžiuočiai ąžuolynus iškirto ir vaidilutes išvaikė, kad Vakarų kultūra naikina baltiškąją nekaltybę ar dar ką nors panašaus.

Jau nepamenu, kas pasakė, kad Joną Paulių II reikėjo matyti, popiežiaus Benedikto XVI klausytis, o prie Pranciškaus norisi prisiliesti.

Dėl eismo apribojimų bus ir daugiau pabambėjimų socialiniuose tinkluose, bet ne bambekliai supranta, kad popiežiaus vizitas yra išskirtinio dėmesio, pagarbos, o gal ir noro pagelbėti Lietuvai ženklas. Ypač, jei pradėsime skaičiuoti, kurių valstybių jis neaplankė, tarkim, oficialiu vizitu jis dar nepagerbė Prancūzijos. Bet toks skaičiavimas būtų tuščias vario cimbolų skambesys ir naivus noras pasipuikuoti, nes popiežius keliauja ten, kur mato prasmę keliauti.

„Lietuvos žinių“ redakcijoje sukome galvas, kaip geriau atspindėti vizitą. Ir supratome, kad misija yra neįmanoma, nes kad ir ką rašytume, viskas bus per tylu, per maža, per lėkšta.

Kai prisimenu Joną Paulių II, man pirmiausia skamba jo padrąsinimas – „nebijokite“.

Apie popiežiaus Benedikto atsistatydinimą sužinojau būdamas Romoje. Tokios audros amžinajame mieste dar nebuvo tekę matyti. Banalu, bet atrodė, kad verkia dangus, o žaibo kirtis Šv. Petro bazilikos kupolui tik sustiprino keistą jausmą.

Popiežius Pranciškus iškart „papirko“ paprastumu ir nuoširdumu. Buvo smagu skaityti, kad jis gali, kaip ir visi mirtingieji, stabtelėti nedidelėje gatvelėje nusipirkti akinių, kaip atsisako išskirtinių apartamentų, o lieka gyventi bendrabutyje. Pikti liežuviai plaka, kad tai viešųjų ryšių ir noro būti populiariam derinys, bet negaliu nesidžiaugti, kai benamiams prie Vatikano įrengiami dušai ir atidaromos kirpyklos, kai popiežius prie Ispanijos laiptų, bendraudamas su negalią turinčiais žmonėmis, praleidžia kelias valandas.

Man šie trys popiežiai, be visų kitų dalykų, yra ir drąsos pavyzdys. Drąsos kovoti už tikėjimą ir vertybes, gebėjimą irtis prieš srovę. Šį savaitgalį popiežius Pranciškus į Lietuvą atvyksta po sudėtingos kelionės į Airiją, Bažnyčią krečiant pedofilijos skandalams. Naiviai bandau pasvajoti, kad Lietuvoje nieko panašaus nebuvo, kad esam išskirtiniai, bet... O šiaip esu juokavęs, kad pražiopsojom fantastinę galimybę Jonui Pauliui II Lietuvoje besilankant. Tuomet reikėjo su žeme sulyginti Seimo rūmus, tą vietą popiežiui pašventinti, kad gobšumo dvasia parlamentarų nevaldytų, o vėliau vėl pastatą atstatyti.

Gal ir šiandien dar nevėlu popiežiaus pagalbos paprašyti?

Popiežius Pranciškus aplankys Okupacijų ir laisvės kovų muziejų – tai stiprus padrąsinimas bei įkvėpimas, kad gyvenimas būtų beprasmis, jei neturėtume tikėjimo ir idealų.

