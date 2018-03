Į Rusijos armiją grįžta „politrukai“

Parengė Aidanas PRALEIKA 2018 03 06 15:09

Sovietų plakatas: "karinis komisaras ("politrukas") - dalinio tėvas ir siela"

Armijai tampant vis svarbesniu Vladimiro Putino valdžios ramsčiu, susirūpinta ir kariškių lojalumu. Tikėtina, kad į Rusijos armiją grįš sovietų karininkus terorizavę „politrukai“.

Rusijos armija ketina atkurti Vyriausiąją politinę valdybą – sovietų laikais veikusią žinybą, atsakingą už kareivių ir karininkų teisingos politinės savimonės priežiūrą.

Gynybos ministerijos Visuomeninės tarybos vadovo pavaduotojas Aleksandras Kanšinas naujienų agentūrai „Interfax“ paaiškino, kad „armijos ir visuomenės moralinės ir politinės vienybės reikšmė“ auga milžiniškais tempais, kuriuos diktuoja „pasaulinis informacinis ir psichologinis susipriešinimas“. „Todėl būtina iš esmės reformuoti ir ženkliai sustiprinti visą Ginkluotųjų pajėgų politinę struktūrą, kuri organizuos, įgyvendins ir bus atsakinga už Rusijos armijos moralės ir ideologijos klausimus“, – sakė Aleksandras Kanšinas.

Pasak „visuomenininko“, naujoji-senoji žinyba turės, atsižvelgdama į socialinę ir politinę padėtį šalyje, „sumaniai nukreipti karių energiją į šalies gynybinių pajėgumų stiprinimą ir pajėgų kovinį pasirengimą“. Kaip pranešė „Jamestown Foundation“, panašu, kad šis sumanymas bus įgyvendintas artimiausioje ateityje. Veikiausiai žinyba vadinsis Karine – ideologine valdyba ir anot Aleksandro Kanšino, „turės pakankamai plačius įgaliojimus, o armijos struktūroje įsilies į griežtą vertikalę nuo kuopos iki visų pajėgų rūšių vadovybės ir Gynybos ministerijos“.

Atsižvelgiant į tai, kokią antipatiją sovietų karininkai jautė jų ideologinį tvirtumą puoselėjusiems „politrukams„, pastarasis sprendimas iššaukė nepasitenkinimą ir dabartinėje Rusijoje. „Nezavisimaja gazeta“ pakalbino vieną buvusį „politruką„, kuris pareiškė, kad naujieji pasiūlymai primena „SSKP suvažiavimų kalbas“.

Rusų žiniasklaidoje spėliota, kad šis sumanymas gali būti tik Aleksandro Kanšino nostalgijos sovietų laikams apraiška, nes aukšti pareigūnai jo nekomentavo. Tačiau naujienų agentūrą RIA „Novosti“ pranešė, kad tikrasis idėjos autorius – Ginkluotųjų pajėgų Vyriausiosios personalo valdybos vadas pulkininkas Michailas Baryševas.

Anot „Jamestown Foundation“, jei pastaroji informacija tikra, „politrukai„ iš tiesų greitai sugrįš į visus karinius dalinius. Toks žingsnis atitiktų ir pastaraisiais metais susiformavusią tendenciją, kai Vladimiro Putino režimas prikelia naujam gyvenimui vis daugiau sovietinių senienų. Armija darosi vis svarbesniu instrumentu, padedančiu Kremliui užtikrinti valdžios nekintamumą ir politinės – ideologinės žinybos atkūrimas atrodo būtų visai logiškas žingsnis, siekiant užtikrinti pačių kariškių ištikimybę valdžiai.

„Politrukų„ paskirtis visiškai aiški – užtikrinti, kad kariškiai suprastų, kad valdžios politika yra teisinga ir jos keisti nevalia. Atitinkamai, niekas negali pakeisti Vladimiro Putino Rusijos vadovo poste. Sumanymo autoriams negali kliudyti ir Rusijos konstitucija, kurioje teigiama, kad jokia ideologija negali būti suvalstybinta ir privaloma.

Strateginės konjunktūros centro direktorius Ivanas Konovalovas mano, kad ideologijos sąvoką šiuo atveju pakeis patriotizmas. Tačiau šiandienos Rusijoje patriotizmas jau seniai peraugo meilės tėvynei sampratą. Dabartiniu supratimu, patriotizmas apima daugialypę ideologinę – dvasinę plotmę. Pavyzdžiui, stačiatikių tikėjimas brukamas taip pat pasenusia, neva pradine forma. Visi šią ideologiją sudarantys elementai turi būti pateikti taip, kad šlovintų aukščiausiąją valdžią, nesvarbu: carine, komunistinę ar dabartinę.

Vienas esminių šiuolaikinio Rusijos patriotizmo elementas – neleisti kritikuoti valdžios patvirtintos Rusijos istorijos versijos. Tokią ideologiją ir privalės skleisti naujieji „politrukai„. Atsižvelgiant į tai, kad Rusijoje galioja visuotinė karinė prievolė, vos ne visa šalies vyrų populiacija privalės išklausyti jų mokymą.

Jei būtų nuspręsta atkurti tokią ideologinės valdybos struktūrą, kokia ji buvo sovietų laikais, ši struktūra turės užsiimti ne tik rusų kareivių indoktrinavimu, bet ir į priešininko karius ir civilius nukreipta propaganda. Beje, prieš metus šią veiklą atgaivinti siūlė Vladimiras Žirinovskis. Tuo metu gynybos ministras Sergejus Šoigu pareiškė, kad „informacinių operacijų pajėgos jau sukurtos“ ir pasigyrė, kad jos yra kokybiškesnės už sovietinius pirmtakus. „Propaganda turi būti protinga, kompetetinga ir efektyvi“, – teigė Sergejus Šoigu praėjusiais metais. Jei tokios pajėgos tikrai sukurtos, veikiausiai jos būtų įtrauktos į atgaivintos propagandinės valdybos struktūrą.

Anot „Jamestown Foundation“ autoriaus Aleksandro Goltso, neverta manyti, kad naujieji „politrukai„ tik skleis propagandą. Autoriaus nuomone, negalima pro ausis praleisti Aleksandro Kanšino žodžių apie tai, kad valdybai bus suteikti platūs įgaliojimai. Sovietų laikais, dar svarbesnė „politrukų„ misija, nei kareivių indoktrinavimas, buvo jų kontrolė. Sovietų armijoje tarnavę karininkai ne iš nuogirdų žino, kiek tūkstančių karjerų armijoje sunaikindavo prie kiekvieno vado „zamais„ tarnavę ideologiniai darbuotojai. Ankstesniais laikais, daugybei karininkų tai kainavo gyvybę. Žeminančiais „posėdžiais“ dalinio „partkome„ buvo baudžiama net už skyrybas. Galima manyti, kad naujieji ideologijos saugotojai mažai skirsis nuo senųjų ir noru pademonstruoti efektyvumą – sovietų laikais jie turėdavo reguliariai raportuoti apie ideologinį jų prižiūrimų dalinių stovį, o tušti raportai vadovybei, žinoma, nepatikdavo.

Kaip rašo Aleksandras Goltsas, vargu ar rastume bent vieną žmogų, tarnavusį sovietų armijoje, kuris palankiai atsimintų anų laikų „politrukus„. Greičiausiai tą patį galima pasakyti ir apie beveik visą dabartinę Rusijos armijos vadovybę. Tačiau jiems teks susitaikyti. Be to, atsiras ne vienas šimtas kariškių, kurie jau dabar planuoja savo karjerą atgaivintoje žinyboje, o kai kurie jų be abejo taikosi į kartu su propagandos valdybą atsirasiančius naujus generolų postus. Apytikriais skaičiavimai, ideologinėje valdyboje turėtų tarnauti nuo 6000 iki 8000 „politrukų„. Labai tikėtina, kad jų gretoms pildyti teks vėl atidaryti bent kelias iš keliolikos sovietų laikais veikusių karinių – politinių mokyklų.

Pasak „Jamestown Foundation“ šaltinių, „politrukų„ institucijos atkūrimui reikės apie 20 milijardų dolerių, tačiau, fondo ekspertų nuomone, lėšų nebus gailima, jei tai padės sustiprinti kariškių ištikimybę Kremliui.

Politinę valdybą armijoje bolševikai sukūrė 1919 metais. Žinyba ne kartą keitė pavadinimus, bet iš esmės tą pačią veiklą vykdė iki 1991 metų.

"Žiemos karo" laikų suomių plakatas: "pasitaikė "politrukas" - tempk jį ant šakos"