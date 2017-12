Gynybos resursų agentūros direktoriaus pareigų siekia du kandidatai

BNS 2017 12 27 17:20

Krašto apsaugos ministerija / Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka

Trečiadienio popietę pasibaigus terminui teikti paraiškas konkurse į centralizuotų krašto apsaugos sistemos pirkimų agentūros direktoriaus pareigas, tai padarė du pretendentai.

Naujai kuriamos Gynybos resursų agentūros vadovo ieškoma Krašto apsaugos ministerijai baigiant pasirengimą įsigijimų sistemos pertvarkai.

„Dabar mes gavome, iš viso turime du kandidatus. Naujas žmogus pridavė dokumentus šiandien“, – BNS sakė krašto apsaugos viceministras Giedrimas Jeglinskas.

Gruodžio pradžioje prasidėjusi atranka buvo sulaukusi politikų priekaištų dėl jos skaidrumo.

Iš pradžių paskelbus konkursą, dokumentus norintieji jame dalyvauti turėjo pateikti per kelias dienas. Be to, atranka buvo paskelbta tik vidiniame Krašto apsaugos ministerijos tinkle. Ministerija taip pat numatė, kad agentūros direktorius turi būti statutinis pareigūnas.

Tai paviešino Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas „valstietis“ Vytautas Bakas. Jam pareiškus, kad konkursas tėra fikcija, Krašto apsaugos ministerija nusprendė atranką pratęsti dviem savaitėms ir padarė ją viešą. Ministerija teigė, kad konkursas vyko skaidriai, o atranka pratęsta, nes joje dalyvavo vienas pareigūnas.

Pratęsus atranką, kandidatai pateikti dokumentus galėjo iki trečiadienio.

Kitais metais Lietuva pirmą kartą krašto apsaugai skirs 2 proc. bendrojo vidaus produkto. Gynybos biudžetas sieks apie 873 mln. eurų.