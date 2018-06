Buvusių karių nebūna

Kazys Jonušas. Lietuvos kariuomenės žurnalas "Karys" 2018 06 21 18:00

Gegužę, didžiausių mūsų šalies istorijoje nacionalinių pratybų išvakarėse, į mokymus pašaukta itin gausi parengtojo rezervo karių grupė. Motorizuotosios pėstininkų brigados „Žemaitija“ Lietuvos didžiosios kunigaikščio Butigeidžio dragūnų batalione per tris savaites parengtojo rezervo kartotinius mokymus gegužės 25 d. baigė per 250 karių. Jau kitą dieną, gegužės 26-ąją, trijų savaičių rezervo kartotiniai mokymai pradėti divizijos generolo Stasio Raštikio Lietuvos kariuomenės mokyklos brigados generolo Kazio Veverskio poligone Kazlų Rūdoje, Juozo Vitkaus inžinerijos batalione ir kt., kur mokėsi dar apie 660 Lietuvos kariuomenės parengtojo rezervo karių, privalomąją karo tarnybą atlikusių 1992–2008 m. įvairiuose Lietuvos kariuomenės padaliniuose. Dragūnų batalione rezervo kariai atnaujino taktikos, topografijos ir ginkluotės įgūdžius.

Sugrįžo po 18 metų

Štai ką apie vieną iš kartotinių mokymų dalyvių mums papasakojo šiemet nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą Dragūnų batalione baigęs ir toliau jame likęs tarnauti j. eil. Tomas Žyla: „Klaipėdoje, Dragūnų batalione, parengtojo rezervo 1-osios kuopos 1-ojo būrio 4-ajame skyriuje šauliu tarnauja parengtojo rezervo karys jaunesnysis eilinis Artūras Dambrauskas (žr. nuotrauką). Nuo 2004 m. gyvenantis Airijoje lietuvis aktyvistas per savo atostogas sugrįžo į Lietuvą atlikti karinės tarnybos. 2000 m. tarnybą Dragūnų batalione baigęs vaikinas 2004-aisiais išvyko laimės ieškoti į užsienį. Artūras mėgsta motociklus, tad susirado būrį bendraminčių lietuvių su kuriais nuolat važinėja Airijos keliais.

Visuomenėje prieš kurį laiką dominavo požiūris, kad baikeriai yra „blogiukai“, bet Artūras ir jo bendraminčiai tai puikiai paneigia, jie dalyvavo įvairiuose labdaros projektuose, pvz., „Airijos lietuviams rūpi“, savo renginiuose rinko pinigus ir šitaip prisidėjo prie akcijos vėžiu sergantiems vaikams paremti „Little Spin for Little Lifes“ (angl.), o motociklų rikiuotės priekyje juos dažnai lydi plevėsuojanti trispalvė. Taip pat ši motorizuotų entuziastų grupė nuolatos buria Airijos lietuvius į įvairius renginius, kuriuose, net būdami toli nuo tėvynės, puoselėja lietuvių kalbą ir lietuviškas tradicijas. Lietuvių bendruomenė į savo šventes kviečia įvairius mūsų šalies atlikėjus. Airijos lietuviai baikeriai per didžiausius metų renginius suvienija apie tris šimtus lietuvių.

Kaip rezervistas atsidūrė Dragūnų batalione? Pasirodo, jis gavo šaukimą, atskrido į Lietuvą susitvarkyti dokumentų ir jau po pusės metų atkeliavo į tarnybos vietą. „Esu kilęs iš Klaipėdos ir savo nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikau būtent čia, Klaipėdoje, Sunkiosios ginkluotės kuopos Minosvaidininkų būryje“, – su nostalgiška šypsena pasakojo Artūras. Gavęs šaukimą išsiprašė atostogų, kad galėtų atlikti tarnybą. Jis puikiai vertina lietuvišką ginkluotę ir lygina ją su turėta jo nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos metais (1999–2000).

„Nuo mano tarnybos laikų Lietuvos kariuomenė stipriai patobulėjo, – sakė Artūras. – Nauja ginkluotė, kvalifikuoti vadai, puikiai išmanantys šiuolaikinės kovos taktiką.“ Jis taip pat džiaugėsi pasikeitusiu požiūriu į žmogaus orumą: „Griežtumas liko, bet lazda neperlenkiama.“

A. Dambrauskas Airijoje dirba statybininku, be to, kartkartėmis vertėjauja: iškilus problemai, padeda sunkiai kalbantiems angliškai. Artūras ant šalmo turi lipduką VERTĖJAS, tad prireikus angliškai prastai mokantis tautietis gali kreiptis į jį pagalbos. „Šis žmogus spinduliuoja šiluma ir niekada neatsisako padėti“, – šitaip apie Artūrą atsiliepia draugai ir kolegos Airijoje.

Kario šeima gyvena Airijoje ir galimybės atvykti į Lietuvą jo aplankyti neturi. Pasiteiravus, kaip jaučiasi atvykęs į kartotinius mokymus, atsakė, kad puikiai, o sunkiausia jam yra būti toli nuo šeimos. Artūras didžiuojasi būdamas lietuvis, ir savo vaikus, gimusius Airijoje, moko lietuviškų tradicijų, lietuvių kalbos, o savo meilę tėvynei karys parodo darbais ir atsidavimu. Kiekvienas jam galime nuoširdžiai pavydėti atvirumo, pareigingumo ir ištikimybės. Visiems aktyviojo rezervo kariams Artūras linki dar kartą save išbandyti ir nevengti prisiminti kareiviškos kasdienybės.“

Teisės ir pareigos

Pašauktiems į rezervo mokymus už tarnybos dienas mokama 100 proc. profesinės karo tarnybos kariams patvirtinto tarnybinio atlyginimo pirmaisiais tarnybos pagal kario laipsnį metais.

Ar numatytos kokios sankcijos darbdaviams, jeigu jie pašauktąjį į parengtojo rezervo karių mokymus ryžtųsi atleisti iš darbo? Šią situaciją aptarėme su Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos Verbavimo ir viešųjų ryšių skyriaus vedėja Giedre Kazlauskiene. „Karo prievolininkų darbo išlaikymo garantijos apibrėžtos Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatyme, – paaiškino ji, – jo 40 straipsnis (Karo prievolę atliekančių asmenų statusas) numato, kad „karo prievolę atliekantys Lietuvos Respublikos piliečiai įstatymų nustatyta tvarka atleidžiami nuo darbo, dirbantys pagal darbo sutartį ar valstybės tarnyboje, arba studijų aukštojoje mokykloje, garantuojant jiems darbo vietą, pareigas ar studijų vietą“. Darbo santykiai apibrėžti Lietuvos Respublikos darbo kodekso 61 straipsnyje (Darbo sutarties nutraukimo apribojimai). Ten nurodoma, kad „draudžiama atleisti iš darbo darbdavio iniciatyva nesant darbuotojo kaltės ar darbdavio valia darbuotoją, pašauktą atlikti privalomąją karo tarnybą arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą.“

Įstatymų nustatyta tvarka darbuotojas atleidžiamas nuo pareigos dirbti išsaugant jam darbo vietą, jeigu tai būtina visuomeninėms valstybinėms, piliečio ar kitoms pareigoms vykdyti. Jeigu darbdavys atleidžia darbuotoją, kuris yra pašauktas atlikti bet kurios rūšies tarnybą Lietuvos kariuomenėje, tai darbuotojas gali jį apskųsti teisme ir Valstybinėje darbo inspekcijoje.“

Į parengtojo rezervo kartotinius mokymus Motorizuotosiospėstininkų brigados „Žemaitija“ Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų batalione susirinko prieš gerą dešimtmetį privalomąją pradinę karo tarnybą atlikę kariai.

Dalyviai

Apie pratybas Kaune ir Kazlų Rūdoje kalbėjomės su šių mokymų rengėjais ir dalyviais. „Į kartotinius rezervo mokymus Kazlų Rūdoje, susirinko 583 karo prievolininkai. Iš Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomojo pulko atvyko 292 rezervo kariai, iš Lietuvos kariuomenės mokyklos – 144, o Generolo Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centras sukvietė 147 karius. Daugiausia rezervo mokymų dalyvių buvo iš Vilniaus regiono – 193, Kauno – 144, Šiaulių – 98, Panevėžio – 75, Alytaus – 72 ir vienas karys atvyko iš Klaipėdos“, – vardijo Mokomojo pulko viešųjų ryšių vyresnysis karininkas kpt. Gintaras Striupaitis.

„Juozo Vitkaus inžinerijos batalione gegužės 26 d. mokymus pradėjo 28 parengtojo rezervo kariai (t. y. būrio dydžio vienetas) iš Kauno, Druskininkų, Vilkaviškio, Alytaus, Lazdijų, – kuklesnį skaičių minėjo JVIB S5 skyriaus civilių ir kariškių bendradarbiavimo specialistas vyr. eil. Mantautas Patašius. – Kariams vadovavo 1-ojo rezervo inžinerijos būrio vadas vyr. ltn. Česlovas Petruškevičius. Instruktorių komanda, paskirta dirbti su parengtojo rezervo kariais, buvo surinkta iš kuopos, dirbusios su nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos šauktiniais. Žinoma, jiems teko nelengva užduotis mokyti kai kada amžiumi vyresnius karius, tačiau viskas vyko sklandžiai, nes „mokiniai“ patys norėjo prisiminti, ko buvo išmokę ir sužinoti daugiau naujovių.“

Vyresnio amžiaus žmonėms vėl priprasti prie kadaise lengvai įveiktų fizinių krūvių nėra lengva.

Ar į mokymus atvyko parengtojo rezervo karių, dirbančių užsienyje?

„Taip, į parengtojo rezervo pratybas Kazlų Rūdoje iš užsienio sugrįžo septyni karo prievolininkai, – sakė kpt. G. Striupaitis. – Turimais duomenimis iš Alytaus regioninio karo prievolės ir komplektavimo skyriaus (RKPKS) atvyko vienas užsienyje dirbantis rezervo karys, Kauno RKPKS sulaukė dviejų užsienyje gyvenančių karių, net keturi užsienyje uždarbiaujantys rezervo kariai atvyko iš Panevėžio RKPKS. Visi jie puikiai geba suderinti darbą užsienyje ir tarnybą Lietuvoje. Kiek žinau, išvykti į mokymus jiems nebuvo didelių problemų – darbdaviai geranoriškai išleido.“

„4-ojoje kuopoje tokie kariai buvo du, – sakė šios mokymų kuopos vadas mjr. Aleksejus Nikitinas. – Vienas šaukimą į mokymus gavo būdamas užsienyje. Todėl atvyko siekdamas išvengti „sankcijų“ dėl vengimo atlikti tarnybą. Darbdavys leido išvykti ir išsaugojo darbo vietą, tačiau, pasak kario, tai padarė nenoriai. Kario motyvacija vidutinė, didelio susidomėjimo dėstomais dalykais jis nerodė ir ne itin stengėsi atlikdamas užduotis. Kita vertus, karys bent netrukdė kitiems, kurie domisi kariniais dalykais, tiesiog, kaip sakoma, plaukė pasroviui. Kitas karys šaukimą gavo, kai grižo į Lietuvą trumpoms atostogoms. Karo prievolės centre buvo informuotas apie datas, kada mokymai vyks. Grįžęs į Jungtinę Karalystę, informavo darbdavį apie situaciją ir leidimą gavo. Asmeninė motyvacija – atlikti pareigą Lietuvai. Jis yra motyvuotas, užduotis atliko noriai ir domėjosi naujovėmis.“

3-iosios mokymų kuopos vadas kpt. Dalius Gaika sakė, kad jo kuopoje iš 144 pašauktų rezervistų 3 atlikti karo prievolės buvo atvykę iš užsienio.

„Paklausus, kas lėmė jų apsisprendimą vykdyti rezervo tarnybą ir atvykti iš užsienio, – pasakojo jis. – Atsakymas buvo – patriotiški jausmai. Pasak jų, darbdaviai netrukdė rezervo tarnybai, nors būta paniurnėjimų „ką čia susigalvojai…“. Galiu teigti, kad šie kariai išties yra puikiai motyvuoti ir noriai atsiliepė į šaukimą atlikti pilietinę pareigą, tai buvo pastebima ir jų mokymo metu.“

„Ne, visi rezervo kariai, atvykę į mokymus JVIB, prieš tai dirbo Lietuvoje, – sakė vyr. eil. M. Patašius. – Dėl išėjimo iš darbo problemų nekilo niekam, darbdaviai sudarė sąlygas kariams dalyvauti mokymuose ir pateikė reikiamas pažymas apie darbo užmokestį.“

JVIB rezervo kariai įrengė prieštankinius polius ir trikampio formos medinę barikadą

Ir lauke – su skalbykle

Kaip vyko pasirengimas, juk mokymų organizatoriams tenka rūpintis ne vien mokymų programa, bet ir rezervo karių apgyvendinimu ir aprūpinimu? Kur jie buvo įkurdinti, maitinami? Ar per karš-čius, kepinusius gegužės pabaigoje, jie turėjo kur atsigaivinti?

„Pradėjus rengtis parengtojo rezervo karių (PRK) pratyboms, kartu buvo planuojamas ir jų logistinis aprūpinimas, – sakė kpt. G. Striupaitis. – Įvertinus visus Lietuvos kariuomenės turimus logistinius pajėgumus, nutarta organizuoti lauko stovyklos įrengimo bei karių maitinimo paslaugų pirkimo konkursus. Dar praeitų metų spalį buvo sudaryta Viešųjų pirkimų komisija ir darbo grupės maitinimo, apgyvendinimo paslaugų lauko sąlygomis, lauko paslaugų (tualetai, dušai, prausyklos, skalbimas, džiovyklos) techninėms sąlygoms parengti. Paskelbti viešieji konkursai vyko gana sklandžiai, sulaukėme daug įmonių pasiūlymų (po 6–8 įmones kiekviename konkurse) ir gegužės mėnesį buvo pasirašytos sutartys. Lauko stovykloje buvo pastatytos 25 palapinės kariams gyventi, jose buvo dviejų aukštų lovos ir įrengti kondicionieriai, 12 palapinių buvo skirta teorinėms paskaitoms, įrengta 200 vietų valgyklos palapinė, taip pat 7 jūriniai konteineriai su juose įrengtais dušais (kiekviename konteineryje po 5 dušus), be to, tokie konteineriai su juose įrengtomis rūbų skalbyklėmis bei džiovyklomis, įskaitant ir batų, kiti buvo skirti materialinių vertybių sandėliavimui.“

„Kariai buvo apgyvendinti kareivinėse, kuriose paprastai yra įsikūrę mūsų šauktiniai, o maitinosi bataliono valgykloje, – kalbėjo Inžinerijos bataliono atstovas. – Prieš tai, gegužės 25 d., Nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos kariai paliko Inžinerijos batalioną, todėl didelių rūpesčių dėl apgyvendinimo ir maitinimo neturėjome. Jau pirmą dieną parengtojo rezervo kariai gavo visą aprūpinimą. Jiems buvo išduota visa žygio ekipuotė, kariai gavo po 2 vnt. naujų uniformų, jiems buvo priskirti automatiniai šautuvai. Per pratybas kariams dirbant lauke dėl didelių karščių ir pavojaus sveikatai buvo daromos pertraukos pavėsyje jėgoms atgauti, atsigerti vandens.“

Prieš parengtojo rezervo pratybas ir mokymus rezervistams privaloma pasitikrinti sveikatos būklę karo medicinos ekspertizės pakomisėse, kur nustatomas karo prievolininkų tinkamumas privalomajai karo tarnybai pagal sveikatos grupes. Ar daug karių pripažįstami netinkamais dėl prastos sveikatos? Ar kariai skiepijami nuo erkių įkandimų?

„PRK netinkamumas pratyboms ir mokymams yra nedidelis, nes jų sveikata tikrinama pagal Karinės medicinos ekspertizės nuostatų 3 skiltį, kurioje nustatyta, kad netinkami tik kritinėmis ligomis sergantys asmenys, – atsakė laikinai einanti Dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnybos Karo medicinos centro viršininko pareigas kpt. Jurgita Žekonienė. – Kariai skiepijami ne nuo erkių, o nuo erkinio encefalito. Parengtojo rezervo kariai neskiepijami, nes pratybų trukmė neilga, nespėja susiformuoti imuninis atsakas, be to, negalima revakcinacija.“

Trumpas mėnuo

Ar mėnesio užtenka teorinėms žinioms ir praktiniams įgūdžiams atnaujinti? Ar kariai supažindinami su naujai įsigytais oro gynybos ir prieštankiniais ginklais? Ar jiems nesunku iš naujo atsisakyti „nestatutinio“ civilinio įvaizdžio – nusikirpti plaukus, nusiskusti barzdą ir panašiai?

„Visą 3 savaičių laikotarpį kariai yra rengiami pagal patvirtintą JVIB parengtojo rezervo kario kurso mokymo programą, – sakė vyr. eil. M. Patašius. – Ši programa susieta su inžineriniu parengimu. Visi kariai, pašaukti atnaujinti įgūdžių, buvo tarnavę mūsų batalione. Programoje buvo numatyta kariams priminti bendruosius bazinius kario įgūdžius, supažindinti su naujais ginklais, karo tarnybą reglamentuojančiais dokumentais, priminti rikiuotės elementus. Be to, programa skirta kariams mokyti ir atnaujinti jų žinias inžinerinio mobilumo ir kontrmobilumo srityse – kariai buvo mokomi dėti minas, statyti ir gaminti inžinerines užtvaras, įveikti kliūtis, atlikti inžinerinę kelių ir tiltų žvalgybą. Per 3 savaites kariai spėjo prisiminti tai, ką jau mokėjo anksčiau, susipažinti su nauja ginkluote ir technika bei patobulinti šaudymo įgūdžius kovinio šaudymo pratybose.“

„Parengtojo rezervo karių mokymai truko 21 dieną (gegužės 26-birželio 15 d.), – paaiškino kpt. G. Striupaitis. – Pirma ir paskutinė dienos buvo skirtos administravimui – atvykimui, aprangos ir ekipuotės gavimui, instruktažams ir t. t. Mokymuose dalyvaujančių karių dienotvarkė buvo gana intensyvi, kasdien pratybos prasidėdavo po pusryčių (apie 8.00 val.) ir trukdavo iki 19–20 val., tad kariams kasdien likdavo apie valanda laisvo laiko susitvarkyti (išsiskalbti) aprangą, pasiruošti kitos dienos pratyboms ir pabendrauti su namiškiais. Taip pat vyko ir keletas naktinių pratybų, o per baigiamąjį etapą treniruotės truko keletą parų. Kariai gana greit priprato prie aprangos. Jiems taikomi truputėlį kiti išvaizdos standartai nei šauktiniams kariams – nereikalaujama, kad jie būtinai nusiskustų savo barzdas ar į kasytes supintus ilgus plaukus.“

Per pirmąjį pratybų etapą kariai atnaujino individualius kario įgūdžius: taktikos, apsaugos nuo masinio naikinimo ginklų, ginklų valdymo, priežiūros ir šaudybos, prisiminė krašto apsaugos statutus, rikiuotės ir karinių ceremonijų pagrindus. O ką jie veikė vėliau?

„Paskutinę savaitę rezervo inžinerijos būrio kariai išvyko į Brigados generolo Kazio Veverskio poligoną Kazlų Rūdoje, – sakė vyr. eil. M. Patašius. – Ten dalyvavo kovinio šaudymo iš automatinių šautuvų pratybose ir atnaujino kolektyvinius įgūdžius per lauko taktikos pratybas. Kariai vykdė kontrmobilumo ir taktikos užduotis, kad pasiruoštų pratyboms „Perkūno griausmas“. Pastarosiose pratybose rezervo inžinerijos būrys teikė inžinerinę paramą pėstininkų batalionui. Per pratybas kariai būrio sudėtyje įrengė minų laukus, vielines ir medines inžinerines užtvaras, vykdė taktikos užduotis, teikdami paramą pėstininkų bataliono gynybos operacijoms.“

Pirmieji įspūdžiai

Kai prasidėjus pratyboms kalbėjomės su mokymų instruktoriais – kuopų vadais, rūpėjo sužinoti, kokie jų pirmi įspūdžiai iš susitikimų su atvykusiais rezervo kariais, ar lengva vyresnio amžiaus žmonėms vėl priprasti prie kareivinių režimo, atlaikyti fizinį krūvį ir naujame būryje natūraliai kylančią psichologinę įtampą?

Kuopos vadas kpt. Giedrius Grakauskas sakė, kad įspūdis puikus. „Jau nuo pat pirmos dienos jie pasirodė kaip drausmingi ir patikimi kariai, – sakė kapitonas. – Kurie vykdo vadų nurodymus ir nesiskundžia. Mikroklimatas būriuose iš tiesų buvo geras. Jau pirmos dienos vakare kariai laisvai kalbėjosi vieni su kitais, dalijosi tarnybos įspūdžiais, todėl jokios įtampos nesijautė. Susitiko ir kadaise kartu tarnavę seni pažįstami. Keli iš jų jau buvo tarnavę su senaisiais Mokomojo pulko instruktoriais, todėl jiems tikrai buvo apie ką pakalbėti. Kariai vieni kitiems padėjo, dalijosi informacija, patarė, prireikus ir sudrausmindavo. Fizinis pasirengimas yra rezervo karių silpnoji pusė. Nors pirmąją mokymų savaitę organizuojamos paprastos individualiojo rengimo pratybos, nereikalaujančios didelės fizinės ištvermės, bet jau buvo galima daryti išvadą, kad daugelio PRK fizinis pasirengimas yra prastas. Ypač su fiziniais sunkumais susiduria granatsvaidininkai ir kulkosvaidininkai. Apskritai, su rezervo kariais darbas yra kitoks nei su šauktiniais, reikalaujantis laisvesnio ir nuoširdesnio bendravimo.“

„Visi į pratybas atvykusieji kariai jau yra subrendę vyrai, turintys gyvenimo patirties, – sakė kitos kuopos vadas kpt. Arturas Vitkovskis. – Dauguma yra motyvuoti, gerai nusiteikę, dažnai juokauja, todėl būriuose tvyro pozityvi, draugiška atmosfera. Vyresnio amžiaus žmonėms vėl priprasti prie kareivinių režimo išties nėra sunku. Kaip sakoma, buvusių karių nebūna... visi jie savo tarnybos laikais patyrė nemažai išbandymų ir fizinių krūvių, todėl šis kursas ir puikios gyvenimo sąlygos lauko stovykloje jiems sunkumų nesudaro. Psichologinės įtampos tarp karių nejuntama. Visi noriai mokosi ir stengiasi per mokymus neatsilikti nuo kitų, nes visi nenorintys ir nemotyvuoti rado būdų, kaip nuo šių mokymu išsisukti.“

„Mokymus vertinu teigiamai, – teigė ir kuopos vadas mjr. A. Nikitinas. – Kone visi 4-osios kuopos kariai stengėsi sužinoti ką nors nauja, domėjosi dabartiniais Lietuvos kariuomenėje naudojamais lengvaisiais pėstininkų ginklais. Didžiausias karių noras yra juos išbandyti atliekant kovinio šaudymo pratimus šaudykloje. Kuopoje yra karių, kurių amžius siekia 44 metus. Jie gana greitai ir be didelio streso priprato prie kareivinių režimo ir adaptavosi prie gyvenimo sąlygų. Daugumos jų fizinio pasirengimo lygis yra žemesnis nei vidutinis. Tačiau šią ydą kompensuoja jų pastangos ir motyvacija.“

Pliusai ir minusai

„Pirmas įspūdis – …KARIUOMENĖ, – apibendrino kuopos vadas kpt. D. Gaika. – Daugelis rezervistų matė 1996–2000 m. kariuomenę, nors yra ir tokių, kurie tarnavo 1993-iaisiais. Žinia, kad gyvens lauko stovykloje, ne-nudžiugino, bet įsikūrus ir apsipratus, tai jau nesudarė nepatogumų. Greitai aklimatizuotis padėjo vasariškai šiltas oras, gana gerai įrengtos palapinės ir kita infrastruktūra. Šiokių tokių nepatogumų dalyviams iš pradžių kėlė nebent dienotvarkė, tai yra prausimosi ir atsigaivinimo po pratybų laikas ir vieta, poilsio ir laisvalaikio (sporto ir pramogų) infrastruktūros stygius. Buvo prašymų sudaryti sąlygas išsimaudyti atviruose vandens telkiniuose, pabėgioti ir pan. Tačiau tokių galimybių lauko stovykloje neturėjome. Dienotvarkė gana įtempta, net 10 val. per parą skirta rezervistų rengimui, dėl ribotos infrastruktūros rytiniam apsiprausimui kariui skirta iki 10 minučių. Dėl fizinio krūvio: per pirmą mokymų savaitę jokio fizinio krūvio nėra, tačiau ir tai per sunku būna 10 proc. rezervistų. Šaukiami rezervo kariai priskirti G, E, F sveikatos grupėms, t. y. su tam tikrais fiziniais apribojimais. Karo medikų pripažinti tarnybai tinkami kariai turi rimtų sveikatos problemų, tokių kaip aukštas kraujospūdis (12 karių), nugaros išvaržos (4 kariai), sąnarių problemos, t. y. kelio ir klubo sąnario operacijos (2 kariai), potrauminiai negalavimai – po krūtinės ląstos operacijos (1 karys), alergija nuo saulės, psichosomatinės ligos (depresija skundėsi 3 kariai).

Antra ir trečia rezervistų rengimo savaitės skirtos kolektyviniam rengimui – taktikai (veiksmai skyriaus arba būrio sudėtyje), tad, mano nuomone, fizinis krūvis per sunkus daugiau nei pusei PRK.

Rezervistai per pirmąją savaitę apsipranta, susipažįsta tarpusavyje, pripranta prie naujos tvarkos dienotvarkės. Konfliktų, psichologinės įtampos tarp jų nepastebėta. Mano manymu, psichologinę įtampą labiau kelia ne visada teigiami prisiminimai apie tarnybą prieš 20 metų, baimė, kad tai kartosis, be to, kad teko atitolti nuo kasdienio gyvenimo, rūpesčių ir artimųjų.“

„Iš pirmo žvilgsnio gali pamanyti, kad kariai dar visai neseniai baigė tarnybą, – pakiliai raportavo JVIB S5 skyriaus civilių ir kariškių bendradarbiavimo specialistas. – Nuo pirmos dienos jie buvo disciplinuoti, iškart puikiai adaptavosi prie kareivinių režimo ir tvarkos. Būryje bendrauja draugiškai, vieni kitiems padeda ir rodo iniciatyvą atlikdami užduotis.“

Eil. Žanos Ruseckaitės, Lauros Skiezgilienės ir kpt. Gintaro Striupaičio nuotr.