Medikai nori dirbti, o ne skursti Lietuvoje

Šiandien, ketvirtadienį, rezidentai, jaunieji gydytojai, medikai susikrovę lagaminus žygiuos Vilniaus oro uosto link. Mitingo tikslas – atkreipti visuomenės ir politikų dėmesį į Lietuvos medikų bei sveikatos priežiūros darbuotojų masinę emigraciją dėl socialinių ir ekonominių priežasčių. Politikai vieningai tvirtina, jog jaunoji medikų karta reikalinga – be jos medicinos sektorius žlugs. Bet kalbai pasisukus, pavyzdžiui, apie atlyginimus, prityla, o balsuodami kartais sumaišo mygtukus.

Jaunieji gydytojai save vertina dviem vidutiniais atlyginimais. Baigę studijas norėtų gauti trims vidutiniams atlyginimams prilyginamą algą. Tiesa, Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Stasys Jakeliūnas sako, jog stebuklų tikėtis neverta, kol nesumažinsime sveikatos sektoriuje tvyrančio šešėlio. Savo ruožtu Seimo Sveikatos reikalų komiteto pirmininkė Asta Kubilienė įsitikinusi – problemas reikia spręsti dabar ir kreipiasi į Vyriausybę. Tam pritaria ir finansų ministras Vilius Šapoka teigdamas, jog sveikata turi būti vienas prioritetų.

Siūlo modelį

Vakar, trečiadienį, Seime surengta apskritojo stalo diskusija, kurios metu pavyko susitarti dėl rezidentų darbo užmokesčio didinimo: ketinama pereiti prie „studento be stipendijos“ finansinio modelio, kai visos rezidento pajamos būtų draudžiamosios.

Jaunųjų gydytojo atstovai teigia pritariantys šiam modeliui, o į klausimą, kiek gi vertas gydytojas rezidentas Lietuvoje, teigė, jog po šešerių studijų metų pradėjęs dirbti gydytojas rezidentas turėtų gauti dviems vidutiniams darbo užmokesčiams prilyginamą atlyginimą, baigiant rezidentūrą – dviems su puse, ją baigus viliamasi trijų vidutinių atlyginimų ekvivalento. Jaunieji medikai tikino, jog daugelis baigę rezidentūrą nusivilia – ne dėl darbo, bet greičiau užmokesčio už jį, kuris dažnai būna gerokai mažesnis nei rezidentūros metu.

Skaičiai:

Šiuo metu vienas vidutinis darbo užmokestis siekia 842,7 eurų, tad rezidentai norėtų uždirbti 1685–2100 eurų, o medikai – per 2,5 tūkst. eurų.

Jaunųjų gydytojų asociacijos atstovai teigia, jog jie nori, kad visos jų pajamos būtų draudžiamosios, kad nuo jų būtų mokami mokesčiai, tiesa, tikslas, jog bendros pajamos nesumažėtų. Jaunieji medikai sako puikiai suprantantys, jog pereinat prie tokio modelio reikėtų ir papildomų lėšų, todėl siūlo pereinamąjį laikotarpį, kad iki 2020 metų rezidentai gautų visas draudžiamas pajamas, o iki tol, klausimą galima spręsti didinat dalimis.

Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Stasys Jakeliūnas teigė, jog kol kas labai sunku konkrečiai kalbėti, ar realu pereiti prie modelio „studentas be stipendijos“, nematant, kiek realiai papildomų lėšų tam reikėtų. „Bet raginu nepamiršti ir tokių dalykų kaip šešėlis, kuris yra medicinos sektoriuje, ir ieškoti papildomų būdų, kaip kovoti su juo. Priešingu atveju, stebuklų nebus. Tiesa, man nelabai aišku, kodėl apsispręsta, tarkim, dėl dviejų vidutinių atlyginimų? Ar tokia praktika taikoma svetur?“, – klausė S.Jakeliūnas.

Netektų visų lengvatų?

„Matome akivaizdžias problemas, kurias būtina spręsti čia ir dabar. Kreipsiuosi į Vyriausybę ir prašysiu iki sausio pabaigos parengti planą, į kurį įeis teisės aktai, datos, finansiniai šaltiniai ir kitos reikalingos detalės dėl nuoseklaus gydytojų rezidentų darbo užmokesčio didinimo kartu užtikrinant, kad visos rezidentų pajamos būtų draudžiamosios, o taip pat įdiegti gydytojų rezidentų etapinių kompetencijų ruošimo modelį, pamažu auginant jų kompetencijas ir plečiant atsakomybių ribas“, – sako A.Kubilienė.

Pasak Seimo Sveikatos reikalų komiteto pirmininkės, gydytojų ir gydytojų rezidentų atlyginimai didės, ir tam yra bus išnaudojamos visos šiandien turimos galimybės. Nuo sausio gydytojų rezidentų algos didinamos 10 proc. Tam valstybės biudžete numatyta 1,4 mln. eurų. Nuo šio mėnesio jaunesniojo rezidento alga nuo 391,5 Eur kyla iki 463,75 Eur, o vyresniojo rezidento alga – nuo 495,9 Eur iki 530 Eur, plius stipendija. Ir tai tik pirmieji žingsniai.

Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga įsitikinęs, kad dar reikės diskutuoti, kaip visa tai įgyvendinti – ar naikinti stipendijas ir rezidento, kaip studento, statusą ir ką tai reikštų kitų lengvatų, kurios prieinamos studijuojantiems, prasme.

SAM yra inicijavusi naują tvarką, pagal kurią pamažu plečiamos gydytojų rezidentų atsakomybių ribos, bus nustatyta, kokias gydymo paslaugas ir kelintais rezidentūros metais galės teikti jaunieji gydytojai.

Prie rezidentų grįš pavasarį

Prezidentės patarėjos Airos Mečėjienės teigimu, senstant visuomenei, akivaizdu, jog ateityje teikiant medicinines paslaugas reikės vis daugiau žmogiškųjų išteklių, todėl bandymas išlaikyti jaunus specialistus darbui Lietuvoje turėtų būti vienas Vyriausybės prioritetų.

„Siekiame ne tik didesnio atlyginimo rezidentams, bet ir finansinio stabilumo. Šiandien jau turime pirmuosius darbo vaisius: gydytojų rezidentų atlyginimai pagaliau pajudėjo iš „mirties taško“ ir po truputį kils. Toliau gvildensime ir kitus, ne mažiau svarbius klausimus: darbo krūvio optimizavimo, rezidentų ir gydytojų atlyginimo sinchronizavimo, gydymo įstaigų valdysenos ir daugelį kitų klausimų. Tikiu, kad bendromis pastangomis išjudinsime stagnaciją, kuri buvo apėmusi visas medicinos sritis“, – sako A.Kubilienė.

Seime prie rezidentų atlyginimų didinimo klausimo bus sugrįžta pavasario sesijoje, nes turi būti numatyti aiškūs teisiniai įrankiai, kad jie augtų stabiliai.

Komentarai

Premjero patarėjas sveikatos klausimais Paulius Gradeckas:

– Tikrai pritariame siūlomiems pokyčiams. Tiesa, premjeras išsakė nuomonę, kad prie visiškai draudžiamų pajamų galima būtų pereiti ne pamažu, o iš karto, planuojant kitų metų biudžetą. Tam papildomai reikėtų šešių milijonų eurų. Vertinant jaunųjų medikų siūlymus, kad rezidentai turėtų gauti dviems vidutiniams atlyginimams prilyginamą algą, kas siektų 1600–1800 eurų, per metus biudžete reikėtų rasti apie 36 milijonų eurų. Nežinau, ar tai realu.

Finansų ministras Vilius Šapoka:

– Kol kas neturėdamas visų detalių, negaliu pasakyti, ar nuo kitų metų įmanoma padaryti, kad visos rezidentų pajamos būtų draudžiamos, nes pinigų reikia ir mokytojams, ir skurdui mažinti. Tačiau sutinku, kad tvarūs ir ilgalaikiai sprendimai turi būti priimami. Diskutuojant dėl studento ar ne studento statuso, mano nuomone, jei jau patikime gydytojams rezidentams žmogaus gyvybę, jie tikrai ne studentai, o gydytojai, todėl visiškai pritariame, kad visos pajamos turėtų būti draudžiamos.

Tokiu atveju galbūt galima lėšas, skirtas rezidentų atlyginimams, perskirstyti per Privalomojo sveikatos draudimo fondą, kad nebūtų kelių atskirų finansavimo šaltinių. Tačiau siekdami didesnių algų rezidentams ir gydytojams turime nepamiršti kurti tvarų gydymo įstaigų tinklą, kad lėšos būtų investuojamos ne į sienas ar perteklinę įrangą, o į žmogiškuosius išteklius. Sveikata turi būti vienas prioritetų ir tam išteklių rasime.

„Medikų protestas – politinė akcija“

Vakar, trečiadienį, Vyriausybės vadovas Saulius Skvernelis pareiškė, kad ryt planuojama medikų protesto akcija yra politinė. Premjero teigimu, nepatenkinti daromais sprendimais yra tik dalis medikų ir protesto akcijos rengėjų keliami klausimai nesprendžiami aikštėse.

„Turime paradoksą, kad jeigu imtume nuo praėjusių metų liepos 1 dienos iki gegužės 1 dienos Vyriausybė pakėlė ir numačiusi 28 proc. atlyginimų kėlimą. Akcija yra galimas nuomonės išreiškimas, bet mes matome ir kas šiandien vyksta viešojoje erdvėje – tai yra politinė akcija, politinis pareiškimas tam tikras, nemanau, kad šitie klausimai sprendžiasi aikštėse“, – Vyriausybėje žurnalistams trečiadienį teigė premjeras. Jis pabrėžia, kad Vyriausybė su dalimi medikų bendruomenės „sutaria iš esmės dėl visų klausimų“.

„Rytoj yra, matyt, noras tam tikroms politinėms jėgoms parodyti, kad jos yra šalyje“, – apie būsime akciją kalbėjo S.Skvernelis. Premjeras aiškino, kad konkrečiai gydytojams rezidentams yra pažadėtas socialinių garantijų didinimas prijungiant prie darbo užmokesčio stipendijas, kad socialinės išmokos būtų skaičiuojamos nuo didesnės sumos. Tai numatoma reglamentuoti per 2018 metus. Be to, anot S. Skvernelio, svarstoma rezidentams „suteikti daugiau galimybių vykdyti tiesiogines gydytojo funkcijas savarankiškai“.“Tie dalykai yra darbotvarkėje, jie sprendžiami, diskutuojami tiek Seime, tiek čia, Vyriausybėje, ir mes darome sprendimus“, – sakė S.Skvernelis.