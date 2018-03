Vargonų siekis subūrė kėdainiečius

Siekiama, kad šioje Kėdainių evangelikų reformatų bažnyčioje būtų įrengti vargonai.mapio.net nuotrauka

Labdaros akcija „Kėdainiams reikia vargonų“ subūrė ir norinčius koncertuoti, ir klausytis muzikos Kėdainių krašto žmones.

Kėdainiuose kas mėnesį vyksta labdaros koncertai, skirti įsigyti vargonams, kuriuos ketinama pastatyti šio miesto evangelikų reformatų bažnyčioje. Tikima vargonus turėti po dviejų intensyvaus kultūrinio gyvenimo metų.

Norvegijoje uždaromos bažnyčios

Kėdainių muzikos mokyklos direktorė Rūta Kutraitė „Lietuvos žinioms“ teigė, jog įsigyti Kėdainiams vargonus, kurie šiame Lietuvos vidurio mieste paskleistų dar daugiau kultūros, paskatino Norvegijoje vargonininkaujantis buvęs Kėdainių muzikos mokyklos pedagogas Robertas Lamsodis. „Laimėjęs konkursą, daugiau nei prieš dešimtmetį Robertas tapo etatiniu kelių Norvegijos parapijų vargonininku. Kadangi toje šalyje bažnyčia neatskirta nuo valstybės, atlyginimą už vargonininkavimą Norvegijos bažnyčiose jam moka valstybė“, – sakė R. Kutraitė. Ji teigė, jog situacija tokia, kad dėl tikinčiųjų stygiaus Norvegijoje užsidaro nemažai bažnyčių. „Dėl šios priežasties yra galimybė įsigyti nebeveikiančiose Norvegijos bažnyčiose esančius vargonus, apie ką mums ir pranešė R. Lamsodis“, – sakė direktorė. Ji pabrėžė, jog toji žinia muzikuojančius kėdainiškius paskatino rengti labdaros koncertus, skirtus vargonams įsigyti.

Pasak R. Kutraitės, už labdaros lėšas įsigyti vargonai būtų statomi Kėdainių evangelikų reformatų bažnyčioje. Ši bažnyčia, kurioje sovietmečiu buvo įrengta sporto salė, šiuo metu priklauso Kėdainių krašto muziejui, o sykį per mėnesį joje vyksta pamaldos. „Yra nuotraukų, iš kurių matyti, kad kitados toji bažnyčia turėjusi vargonus. Norėtume, kad jie sugaustų ir vėl“, – sakė muzikos mokyklos vadovė. Ji pabrėžė, jog turint vargonus, koncertuoti į Kėdainius būtų kviečiami garsiausi šalies vargonininkai, o tai neabejotinai suaktyvintų kultūrinį miesto gyvenimą.

Koncertai lankomi

„Tiesą sakant, jau ir pats siekis turėti vargonus kultūrinį gyvenimą Kėdainiuose padarė aktyvesnį, nes nuo vargonų idėjos paskleidimo mieste įvyko jau trys koncertai, už kuriuos surinkti pinigai bus skiriami vargonams įsigyti“, – sakė R. Kutraitė. Ji pasidžiaugė, jog metų pradžioje Kėdainiuose koncertavo pats R. Lamsodis su bičiuliais, kitą koncertą surengė Kėdainių kamerinis choras, na o trečiajam koncertui vėl susibūrė prieš 20 metų Kėdainiuose gyvavęs, vėliau iširęs, muzikų kvartetas. „Esame apsitarę, kad vargonams įsigyti skirtus koncertus rengsime dvejus artimiausius metus. Kas juose koncertuos, dar nežinome, bet neabejojame, kad norinčiųjų muzikuoti nepritrūksime“, – sakė R. Kutraitė.

Kėdainių muzikos mokyklos direktorė pabrėžė, jog koncertus muzikantai rengia be atlygio, o juose surinkti pinigai patenka į sąskaitą, skirtą vargonų įsigijimui. Koncertams pagaminti specialūs bilietai, kurių kaina 2,5 ir 10 eurų. Šiuos bilietus galima įsigyti ne tik prieš renginius, bet ir Kėdainių krašto muziejuje. „Muziejuje bilietus perka ir atvykstantieji iš kitų miestų, kurie ateiti į koncertus galimybės neturės. Bilieto įsigijimas – tai idėjos parėmimas“, – pabrėžė R. Kutraitė. Ji pasidžiaugė, kad sąskaitą, skirtą vargonams įsigyti, yra papildęs ne vienas šio krašto ūkininkas, o į koncertus, skirtus surinkti vargonams įsigyti reikalingoms lėšoms, renkasi kolektyvai iš įvairių Kėdainių miesto bei rajono įmonių, įstaigų, važiuoja miestelių bendruomenės. „Tikrai labai džiugu turėti siekį, kuris vienija“, – sakė muzikos mokyklos direktorė.

Brangesni būtų geresni

„Lietuvos žinios“ yra rašiusios, jog prieš penkerius metus – t.y. 2013-aisiais Norvegijoje pirktus vargonus Biržų rajono Papilio bažnyčiai padovanojo Norvegijoje dirbantys biržiečiai broliai Jaunius ir Dainius Iržekevičiai. Apie parduodamus vargonus jie sužinojo perskaitę skelbimą apie siūlymą įsigyti privačiame name stovėjusius vargonus. Paaiškėjo, kad tie XIX amžiaus vargonai kitados stovėję vienoje Norvegijos bažnyčioje, o ją uždarius vargonininkas šį muzikos instrumentą parsigabeno namo. Vargonininkui mirus, namas su visais vargonais buvo parduotas, o naujasis jo savininkas ir patalpino skelbimą apie parduodamus vargonus. Vienas iš brolių Iržekevičių tuomet teigė be galo apstulbęs kai nuvykęs apžiūrėti parduodamų privačiame name stovėjusių vargonų pamatė, kad jie siekia net penkių metrų aukštį. Kiek kainavo Papilio bažnyčiai nupirkti vargonai, atskleista nebuvo. R. Kutraitė teigė, jog įsigyti nebenaujus vargonus Norvegijoje kainuoja nuo 50 tūkstančių iki pusės milijono eurų, kainuotų ir jų pargabenimas bei sumontavimas. „Kuo daugiau lėšų surinksime, tuo geresnius vargonus Kėdainiuose turėsime“, – teigė muzikos mokyklos direktorė.