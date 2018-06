Rusniškiai džiūgauja: pradedamos estakados statybos

Lietuvos automobilių kelių direkcijos nuotrauka

Šiandien Šilutės rajone skelbiama iškilminga Rusnės estakados, vietos žmonių lauktos kone tris dešimtmečius, statybų pradžia.

Statybas, kurių vertė beveik 9,5 mln. eurų, tikimasi baigti iki metų pabaigos, tad visą šį laiką Rusnės sala bus pasiekiama aplinkkeliais. Vykdant statybas numatyta sutvarkyti kelio Šilutė-Rusnė penkių kilometrų ruožą, šalia jo įrengti pėsčiųjų ir dviračių taką. 750 metrų ilgio estakada ves per potvynių užliejamą Nemuno žemupį.

Perkėlimai per užliejamą kelio ruožą kiekvieno potvynio metu valstybės biudžetui kainuodavo po 200 tūkst. eurų ir daugiau.

Ilgai netesėjo pažadų

Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorius Sigitas Šeputis pabrėžė, kad estakada per nuolat pavasario ir rudens potvynių užliejamą maždaug 400 metrų kelio ruožą rusniškiams buvo žadama nuo pat nepriklausomybės atkūrimo pradžios.

„Jau lyg ir būdavo susitariama su viena valdžia, tačiau atėjusi kita valdžia atsisakydavo tesėti ankstesnės pažadus“, – sakė jis. Administracijos direktorius pasidžiaugė, kad pagaliau pradedami realūs darbai. S. Šeputis pasakojo, jog estakados klausimas itin aktualus tapo prieš tris dešimtmečius. Mat būtent tuo metu pagausėjo potvynių ir jie pailgėjo. „Štai pastarasis potvynis, prasidėjęs praėjusių metų spalį, truko lygiai pusmetį. Taip ilgai užsitęsusios stichijos šiuose kraštuose neprisimena niekas“, – teigė jis.

Pasak S. Šepučio, per potvynius, kol vanduo pakildavo iki 15 centimetrų, kelių Šilutė-Rusnė lengvieji automobiliai dar važiuodavo, o kai vandens lygis būdavo iki 80 centimetrų, automobilius, jų keleivius bei pėsčiuosius perkeldavo traktoriai. Kai vanduo dar labiau pakildavo, žmonės būdavo keliami vien karine technika. Tokie perkėlimai per užliejamą kelio ruožą kiekvieno potvynio metu valstybės biudžetui kainuodavo po 200 tūkst. eurų ir daugiau. „Daug žalos gamtai padarydavo per vandenį važiuojanti technika“, – apgailestavo administracijos vadovas. Tad pastačius estakadą bus išspręsta nemažai ekologinių problemų.

Baigsis izoliacija

Anot S. Šepučio, estakados statybos turėjo prasidėti dar prieš mėnesį, tačiau rengiantis darbams paaiškėjo, jog dėl itin gausaus durpių sluoksnio, esančio statybų vietoje, tenka koreguoti estakados projektą. „Pagal galutinį projektą, estakada stovės ant polių, įkaltų į žemę“, – pasakojo administracijos vadovas.

Jo teigimu, vien dėl žinios apie pradėtą statyti estakadą, kuri pagerins susisiekimą iš Rusnės salos į žemyną, pabrango rusniškių nekilnojamasis turtas. „Neabejoju, kad sutvarkius kelią rusniškiai ne tik lengviau pasieks Šilutę bei visą Lietuvą, bet ir gerokai daugiau turistų atvyks į pačią Rusnę bei jos apylinkes ilsėtis, grožėtis gamta, gėrėtis čia esančių paukščių gausa“, – sakė S. Šeputis. Jis pridūrė, kad iki iškilsiant estakadai ir rusniškiams, ir šių apylinkių svečiams vietoj aštuonių kilometrų kelio, vedančio nuo Šilutės iki Rusnės, aplinkkeliais teks važiuoti 20 kilometrų.

Rusnės seniūnijos seniūnė Dalia Drobnienė pabrėžė, jog svarbiausia, ką įgis rusniškiai drauge su estakada, yra ramybė. „Tikiu, kad turėdami estakadą galėsime būti ramūs pavasarį ir rudenį pradėjus kilti polaidžio vandeniui, nes žinosime, kad nelaimės atveju mus pasieks greitoji pagalba, atvyks ugniagesiai, o ir patys nebebūsime izoliuoti nuo pasaulio“, – kalbėjo ji.

Seniūnė dėstė neabejojanti, kad estakada sustabdys rusniškių emigraciją, o kitų vietovių žmonės galbūt ims keltis gyventi į šią unikalią salą. „Svarbu ir tai, kad pastačius estakadą turistai pas mus galės lankytis ne tik vasarą, bet ir kitais metų laikais“, – pažymėjo D. Drobnienė. Pasak jos, Rusnės seniūnijoje šiuo metu yra 15 kaimo turizmo sodybų.

Bus laikinų nepatogumų

Rusnės seniūnijos bendruomenės „Rusnės sala“ pirmininkas Saulius Bukantas pabrėžė, jog gyvenimas apsemiamoje saloje stabdė investicijas, įmonių plėtrą, verslininkai susidurdavo su produkcijos išvežimo problemomis.

„Turime žuvų perdirbimo įmonių, kurioms per potvynius būdavo sudėtinga išvežti savo produkciją. Pastačius estakadą ši problema bus išspręsta, bus sukurta daugiau darbo vietų“, – sakė jis. Bendruomenės pirmininkas įsitikinęs, kad esant estakadai bus plėtojamas turizmas, į Rusnę atvyks gerokai daugiau žvejų mėgėjų.

„Tiesa, pusmetį, kai bus statoma estakada, ir mes, rusniškiai, ir mūsų svečiai turėsime problemų į Rusnę važiuodami aplinkkeliais. Tačiau jei pusmetį kelią į Rusnę užliejęs vanduo mūsų nepaskandino, tai tikrai nepaskęsime ir aplinkkelių dulkėse“, – kalbėjo jis.