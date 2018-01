Patalpos partijoms: Kaune nemokamų neliko, Vilniuje sprendimai stringa

2018 01 13

Kauno miesto savivaldybė galutinai atsisakė nemokamų patalpų partijoms, Vilniuje užmojai visiškai nebesuteikti lengvatų atšaukti prieš kelias savaites, o dalis partijų nesutinka nutraukti galiojančių sutarčių sostinėje bei išsinuomoti patalpas rinkos kaina.

Kauno savivaldybės atstovai BNS nurodė, kad šiuo metu lengvatinėmis sąlygomis patalpų nėra suteikta nė vienai politinei jėgai, o likti patalpose Savanorių prospekte ir Rasytės gatvėje už rinkos kainą šią vasarą pasirinko vieninteliai Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai (TS-LKD).

Savivaldybės Nekilnojamojo turto skyriaus Donatas Valiukas sakė, kad šią savaitę užbaigtos beveik 150 kv. metrų patalpų pardavimo procedūros Laisvės alėjoje – jomis anksčiau naudojosi Vytauto Šustausko vadovaujama Kovotojų už Lietuvą sąjunga, šiuo metu taip pat Laisvės alėjoje parduodamos ir buvusios Liberalų sąjūdžio, „Tvarkos ir teisingumo“ Kauno skyrių patalpos. Į parduodamų objektų sąrašą įtraukta ir buvusi Darbo partijos Kauno skyriaus būstinė Rotušės aikštėje, baigiama sutarti ir su Lietuvos laisvės sąjungos (liberalų) (LLS) atstovais dėl patalpų Rasytės gatvėje grąžinimo savivaldybei.

Anot D. Valiuko, Kauno taryba nėra priėmusi atskiro sprendimo nebeskirti partijoms patalpų panaudos teisėmis. Tuo metu Vilniaus taryba tokį sprendimą buvo priėmusi pernai balandžio pabaigoje, bet metų pabaigoje jį pakoregavo: taryba pritarė opozicinės LLS siūlymui suteikti nemokamai iki 50 kv. metrų patalpas.

Šiuo metu Vilniuje trys partijos atsisakė grąžinti patalpas ar nuomotis jas rinkos kaina: Darbo partija atsisakė persirašyti galiojančią sutartį dėl daugiau nei 200 kv. metrų centrinės būstinės senamiesčio Ankštojoje gatvėje, šiuo pavyzdžiu pasekė ir Gedimino prospekte įsikūrę „tvarkiečiai“, Šermukšnių gatvėje būstinę turinti Lietuvos žaliųjų sąjunga.

Savivaldybės skaičiavimu, jei patalpos būtų nuomojamos be lengvatų, „darbiečiai“ per metus turėtų mokėti apie 43,5 tūkst. eurų, „tvarkiečiai“ už patalpas T. Vrublevskio gatvėje mokėtų 21,1 tūkst. eurų, „žalieji“ už būstinę A. Juozapavičiaus gatvėje – apie 2,7 tūkst. eurų.

Nemokamas ar už simbolinį mokesti nuomotas patalpas galutinai grąžinusios tik trys politinės jėgos: Darbo partijos Vilniaus skyrius, Rusų partija ir TS-LKD – konservatoriai grąžino patalpas Kaštonų gatvėje, tačiau dar neapsisprendė dėl būstinės L. Stuokos – Gucevičiaus gatvėje.

„Darbiečių“ Vilniaus skyriaus buvusios patalpos Gedimino prospekte jau parduodamos nuo vasaros, konservatorių ir Rusų partijos turėtas erdves taip pat ruošiamasi parduoti.

Liberalų sąjūdis informavo, kad vienas didžiausių partijoms suteiktų patalpų – per 210 kv. m patalpas Vašingtono aikštėje – grąžins iki sausio pabaigos. Atsakymo, ką darys su beveik 50 kvadratinių metrų suteiktomis patalpomis Pamėnkalnio gatvėje, savivaldybei nėra pateikusi ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga. „Valstiečių“ lyderis Ramūnas Karbauskis BNS sakė, kad jos „tikrai bus atiduotos“, nes yra prastos būklės ir nuomotis jas komercinėmis sąlygomis nėra prasmės. Anot jo, partija jau išsinuomojo kitas patalpas sostinėje.

Tuo metu Naglio Puteikio vadovaujama Lietuvos Centro partija žada likti Kaštonų gatvėje ir savivaldybei už 30 kv. metrų pusrūsį mokės rinkos kaina. Ji, ankstesniais savivaldybės skaičiavimais, turėtų siekti apie 2 tūkst. eurų per metus.

Savivaldybės Turto departamento vadovas Vygintas Jakas teigia, kad partijos nuo pavasario buvo raginamos apsispręsti, ar renkasi nuomą be lengvatų, ar palieka patalpas, pastarąjį kartą tai daryta lapkritį. Ką darys, kol kas neapsisprendė TS-LKD ir LLS – konservatoriai, be jau grąžintų Vilniaus skyrių sueigos patalpų, dar naudojasi per 270 kv. metrų centrine būstine L. Stuokos – Gucevičiaus gatvėje, Artūro Zuoko vadovaujama LLS – beveik 400 kv. metrų patalpomis Vilniaus gatvėje.

Tiek TS-LKD vadovas Gabrielius Landsbergis, tiek LLS lyderis Artūras Zuokas BNS teigė, kad su savivaldybe šiuo metu dar kalbamasi dėl sąlygų, galutinai apsispręsti politikai žada artimiausiu metu.

G. Landsbergis neatmeta, kad konservatoriai, nesulaukę nuolaidų iš savivaldybės, gali palikti būstinę, kadangi didžioji dalis patalpų – prastos būklės ir nėra naudojama partijos reikmėms. A. Zuokas sako, kad partijos reikmėms naudojama tik apie 200 kv. metrų antrajame pastato aukšte, likusi dalis yra pagalbinės patalpos, kurių taip pat būtų linkstama atsisakyti. Anot jo, kol kas nėra aiškumo, kaip bus traktuojami jo frakcijos iniciatyva Vilniuje priimti pakeitimai dėl ne didesnių nei 50 kv. metrų patalpų suteikimo panaudai.

„Vyksta diskusija, kaip suprasti, ar 50 kv. metrų suteikiama naujai sudaromoms, ar esamoms sutartims, taip pat ką daryti, kai patalpos yra didesnės, nei 50 kvadratinių metrų“, – sakė jis.

Klaipėdoje partijos iki šiol naudojasi patalpomis nemokamai ar už simbolinę kainą, bet meras, Liberalų sąjūdžio Klaipėdos skyriaus pirmininkas Vytautas Grubliauskas neatmeta, jog paseks Kauno ir Vilniaus pavyzdžiu bei atsisakys nemokamų patalpų.

„Panašiai vertiname situaciją, kaip ir kolegos Kaune ar Vilniuje, kalbant apie požiūrį į patalpas partijoms dažniausiai patraukliose miesto vietose. Tą vertiname rimtai, manau, kad vienokius ar kitokius sprendimus artimiausiu metu išgryninsime“, – BNS sakė meras.

Jis sako taip pat svarstysiantis, ar kitiems Liberalų sąjūdžio skyriams atsisakant patalpų, jas partijai būtina turėti ir Klaipėdoje, Danės gatvėje.

Vilniaus savivaldybės atstovai šią savaitę patvirtino svarstantys bent dukart padidinti frakcijoms skirtas patalpas sostinės savivaldybės dangoraižyje – jomis būtų leidžiama naudotis ir partijų reikmėms, įskaitant centrinės būstinės atsisakiusius liberalus.