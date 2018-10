Klaipėdoje kitąmet brangs šaltas vanduo

BNS 2018 10 15 18:44

Ritos Stankevičiūtės (LŽ) nuotrauka

Klaipėdos daugiabučių gyventojams nuo kitų metų 4 proc. brangs šaltas vanduo.

Kainų komisija pirmadienį suderino bendrovės „Klaipėdos vanduo“ 1,38 euro už kubą (be PVM) paslaugos kainą. Tačiau abonentinis mokestis mažėja 2 proc. iki 1,26 euro už butą per mėnesį (be PVM).

„Esminės priežastys, kodėl keičiasi paslaugų kaina vartotojams, yra mažesnis realizuotas geriamojo vandens kiekis, faktiškai įvykdytų investicinių projektų nusidėvėjimo sąnaudų, darbo užmokesčio sąnaudų didėjimas, tačiau teigiamą poveikį turi išaugęs tvarkomų nuotekų kiekis“, – rašo komisija.

Komisijos suderintos kainos įsigalios jas patvirtinus Klaipėdos miesto ir rajono savivaldybių taryboms – tai turėtų būti padaryta per mėnesį.