Kaunas gali geriau nei Vilnius: siūlo nuolat nemokamai vežti per šventes

BNS 2018 02 22 12:20

AFP/Scanpix nuotrauka

Kauno miesto savivaldybės administracija per valstybines šventes siūlo leisti nemokamas keliones viešuoju transportu.

Kaip pranešė savivaldybė, siūloma, kad nemokami autobusai ir troleibusai Kaune kursuotų kasmet vasario 16-ąją, kovo 11-ąją ir liepos 6-ąją.

Be to, nemokamai važiuoti norima leisti ir rugsėjo 22-ąją, kai pasaulyje minima Diena be automobilio.

Galutinį sprendimą kitą savaitę vyksiančiame posėdyje priims Kauno miesto taryba. Politikams pritarus, nemokamai troleibusais ir autobusais būtų galima važiuoti jau kovo 11-ąją, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną.

Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Vilius Šiliauskas tikina, kad ši išimtis siūloma siekiant mažesnio automobilių srauto per valstybės švenčių metu vykstančius renginius miesto centre.

„Per visas svarbiausias šventes organizuojame papildomus vėlyvuosius autobusų ir troleibusų maršrutus, kuriais kauniečiai gali patogiai grįžti namo. Pridėjus tai, kad viešasis transportas šių švenčių metu bus dar ir nemokamas, kauniečiams nebeliks svarių priežasčių į renginius vykti savo automobiliais“, – tikisi V. Šiliauskas.

Vilniuje savivaldybės tarybos sprendimu keleiviai nemokamai viešuoju transportu važiuoti galėjo jau šią vasario 16-ąją. Pernai minint Latvijos sukūrimo 99-ąsias metines, nemokamai vežė Rygos viešasis transportas.