Kaišiadoryse nušvito Algirdo Mykolo Brazausko parkas

Taip atrodo atnaujintas Kaišiadorių Algirdo Mykolo Brazausko parkas./ Kaišiadorių rajono savivaldybės nuotraukos.

Bemaž už 750 tūkstančių eurų sutvarkytas Kaišiadorių miesto centre esantis pirmojo atkurtos nepriklausomos Lietuvos prezidento vardu pavadintas parkas.

Kaišiadorių gyventojų ir miesto svečių džiaugsmui ES investicinių fondų bei rajono biudžeto skirtomis lėšomis sutvarkytas šio miesto parkas. Nuo šiol per parką driekiasi sveikatingumo takas, įrengta žaidimų aikštelė vaikams, sutvarkyti į parką vedantys laiptai. Parkas apšviestas, jame pasodinta naujų dekoratyvinių augalų. Be to, įrengta trijų fontanų-baseinų kompozicija, pastatyti du betoniniai šachmatų stalai bei teniso stalas, sumontuoti trys diskgolfo taikikliai.

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktorius Česlovas Neviera „Lietuvos žinioms“ yra teigęs, jog A. M. Brazausko vardas Kaišiadorių parkui suteiktas prieš trejus metus valstybės mastu ėmus įamžinti šio pirmojo atkurtos nepriklausomos Lietuvos prezidento atminimą. Pasak savivaldybės administracijos vadovo, pavadinti A. M. Brazausko vardu mieste esantį parką pasiūlė patys kaišiadoriečiai. Šios asmenybės vardas parkui suteiktas įvertinus tai, kad būsimasis prezidentas Kaišiadoryse praleido nemažą vaikystės, po to ir paauglystės dalį, būdamas studentu, projektavo, po ir padėjo statyti mieste esantį ir Brazauskų muziejumi tapusį jo tėvų namą.

A.M. Brazausko vardu Kaišiadoryse pavadintas ne tik miesto parkas, šis vardas suteiktas ir Kaišiadorių gimnazijai. Kaišiadorių žmonės yra iškėlę siekį atnaujintame, nušvitusiame A. M. Brazausko parke pastatyti jam paminklą.