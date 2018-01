Šią naktį vyks didysis Kvadrantidų meteorų lietus

gismeteo.lt 2018 01 03 18:33

pixabay.com nuotrauka

Pirmasis šių metų meteorų lietus vyks šią naktį: iš sausio 3-osios į 4-ąją.

Kvadrantidų meteorų lietus yra išskirtinis tuo, kad pikas fiksuojamas per trumpą laiko tarpą, trunkantį mažiau nei 24 valandas. Tai reiškia, kad jei naktį pražiopsosite šį piką, tuomet galimai praleisite ir visą meteorų srautą.

Kvadrantidai ne tik išskirtiniai tuo, kad didelis jų aktyvumas yra fiksuojamas per nedidelį laiko tarpą, bet ir dėl to, kad per valandą fiksuojamas didelis praskriejančių meteorų srautas. Manoma, kad šiais metais per valandą bus galima išvysti nuo 25 iki 50 meteorų.

Gaila, tačiau šį kartą didžiausia ir arčiausia metų superpilnatis temdys meteorų lietaus piką. Na, o Lietuvoje nei pačios pilnaties, nei meteorų lietaus, panašu, kad nesimatys per debesis. Visgi, vėlai vakare ir apie vidurnaktį vietomis debesys trumpam praretės, tad jei turėsite galimybę būtinai pasižvalgykite po dangų.