Kenijoje atsirado didžiulis įtrūkimas: Afrika skyla pusiau?

gismeteo.lt 2018 04 03 20:26

Kenijoje atsivėręs kelių kilometrų plyšys skatina baimes, jog Afrika skyla į dvi dalis. Augantis plyšys šiame žemyne lėmė tai, kad sugriuvo didelė Nairobi-Narok greitkelio dalis.

Šiuo metu tektoninius procesus analizuojantys mokslininkai teigia, kad per kelis milijonus metų Afrika gali visiškai pasidalinti.

Šis procesas yra žinomas kaip „kontinentinis plyšimas“ ir jam reikalinga milžiniška jėga kuri veikia Žemę. Po pluta formuojasi „magmos kamuolys“, kuris kelia plutą aukštyn ir galiausiai ją perskiria.

Mokslų daktarė, Lucia Perez Diaz, iš Londono karališkojo Holovėjaus koledžo, paaiškino kaip šis kontinentinis įtrūkimas galėjo susiformuoti: „Rytų Afrikos tektoninio lūžio slėnis apima daugiau nei 3000 km teritoriją nuo Adeno įlankos šiaurėje link Zimbabvės pietuose, taip dalindamas Afrikos plokštę į dvi nelygias dalis: Somalio ir Nubijos plokštes. Aktyvumas, fiksuojamas rytiniame lūžio slėnio pakraštyje, ties Etiopija, Kenija ir Tanzanija, tapo akivaizdus, kuomet pietvakarinėje Kenijoje staiga pasirodė didžiulis plyšys.“

Galiausiai, per dešimčių milijonų metų laikotarpį, jūros dugnas plinta per visą plyšio ilgį. Vandenynas užlies plyšį ir to rezultate Afrikos žemynas sumažės, o Indijos vandenyne atsiras nauja didžiulė sala, sudaryta iš Etiopijos ir Somalio, o taip pat ir vadinamojo „Afrikos rago“, teigia mokslininkė.

Aktyvioji plyšio zona šiuo metu plečiasi po kelis milimetrus per metus.