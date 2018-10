Italijos šiaurę siaubia audros ir potvyniai

BNS 2018 10 30 13:30

AFP/Scanpix nuotrauka

Italijos šiaurę siaubiančių smarkių audrų aukų padaugėjo iki devynių, taip pat įstrigo dešimtys turistų ir užsidarė mokyklos, antradienį paskelbė civilinės saugos institucijos.

Vėjo greitis kai kuriose vietovėse siekė 180 km per valandą. Stichija išvartė daugybę medžių ir sukėlė potvynių.

Pirmadienį buvo patvirtinta penkių žmonių žūtis.

Be to, tarnybos antradienį pranešė, kad šiauriniame Trentino regione žuvo viena moteris, jos namus užgriuvus purvo ir akmenų srautui; rytiniame Veneto regione žuvo vienas medžio prispaustas vyras; Pietų Tirolyje vienas ugniagesys žuvo per gelbėjimo operaciją.

Tuo metu netoli Adrijos jūros pakrantėje esančio Katolikos miestelio pirmadienio popietę žuvo vienas jėgos aitvarų sportas mėgėjas. Pasak vietos žiniasklaidos, stiprus vėjas nubloškė jo lentą į uolą.

Taip pat jūroje, netoli pietinio Kalabrijos regiono krantų dingo kitas vyriškis: jo tuščią valtį bangos išmetė prie pakrantės akmenų.

Italijos žiniasklaida taip pat informavo, kad maždaug 170 turistų ir viešbučių darbuotojų dėl gausaus sniego įstrigo Stelvijaus perėjoje, esančioje Italijos ir Šveicarijos pasienyje.

Savo kanalais garsėjančiame šiauriniame Venecijos mieste turistai pirmadienį nebuvo įleidžiami į Šv. Morkaus aikštę, vietos tarnyboms užfiksavus neįprastai aukštą 156 cm vandens lygį.

Venecijoje vandens lygis viršijo 150 cm rodiklį tik penkis kartus per visą orų registravimo istoriją.

Planuojama, kad Genujos oro uostas bus uždarytas iki 15 val. Lietuvos laiku, kol darbuotojai valo kilimo ir tūpimo takus nuo griuvėsių, atneštų smarkių liūčių, vėjo ir potvynių.

Dėl prastų oro sąlygų Genujoje, Romoje ir dar keliose regionuose buvo uždarytos mokyklos.