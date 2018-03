Žemės ūkio padargai naudojami „kol važiuoja“

Trumpėjant žemės ūkio darbų sezonui, padargai "auga" - reikia užgriebti kuo plačiau ir suktis greičiau. "Lietuvos žinių" archyvo nuotrauka

Autorizuotos žemės ūkio technikos įmonės prekiauja naujais padargais, o antrinę jų rinką palieka rajonų įmonėms. Lietuvoje žemės ūkio padargai pastaruosius keletą metų „yra linkę platėti“ ir perkami su mintimi, kad bus naudojami, kol galutinai susidėvės.

„Žemės ūkio padargų nuoma Lietuvoje nepopuliari – ūkininkai ir žemės ūkio bendrovės šios technikos pirkimą planuoja, o nusipirkę naudoja tol, kol ji visiškai susidėvi. Dažniau reikia keisti noragus, kaltus, kitas dylančias detales, bet patį padargą nauju ūkininkas keičia tik tada, jeigu nusiperka galingesnį traktorių“, – „Lietuvos žinioms“ sakė UAB „Konekesko Lietuva“ Žemės ūkio technikos pardavimo departamento direktorius Virginijus Apšega.

Tendencijas diktuoja gamta

Jo teigimu, pastaruosius keletą metų žemės ūkio padargai Lietuvoje tampa stambesni. Anksčiau dažniau būdavo naudojami 3 metrų pločio kultivatoriai, o dabar – 4 metrų, stambesnei technikai būdavo perkami 4 metrų pločio, o dabar – jau 6 metrų pločio kultivatoriai. Taip pat pasirenkamos ir sėjamosios. Stambieji ūkiai pradeda naudoti dar platesnius padargus.

Visi ūkiai renkasi didesnius traktorius ir padargus, kad kuo greičiau lauką ir užsėtų, ir nupjautų. Galingesniam traktoriui reikia ir našesnio padargo. „Tokį poreikį diktuoja klimatas – kasmet vis trumpesnis pavasaris, vis mažiau laiko derliui nuimti. Be to, kai technika našesnė, mažiau reikia ir darbuotojų“, – logiką aiškino V. Apšega.

Žemės ūkio padargas – nepigi prekė, todėl įsigyti planuojama iš anksto, o kol skiriama Europos Sąjungos parama, laikas tam patogus. Kiekvienas ūkis padargą renkasi pagal ūkininkavimo būdą ir dirvos struktūrą. „Vieni taiko neariminę technologiją, kiti tradiciškai aria, tad pagal pasirinktą žemės įdirbimo būdą ūkininkai ir bendrovės kiekvienas turi savo verslo paslaptį. Vienam pasiteisina viena technologija, kitam – kita, tad ir atitinkamo padargo reikia“, – kalbėjo V. Apšega.

Be to, jis pabrėžė šios rinkos sezoniškumą: esą aktyviausia ji pavasarį, iki darbų likus vienam ar dviem mėnesiams, ir rugpjūtį – per darbymetį. „Bet ūkininkai pirkimą būna suplanavę, nesielgia taip, kad perka šiandien, o į lauką reikia važiuoti rytoj“, – tikino jis.

„Konekesko“ yra Suomijos kapitalo įmonė, o prekiauja daugiausia Vokietijos ir Danijos kompanijų pagamintais padargais. Lietuvoje kiekvieno regiono dirvos struktūra skirtinga, tad ir padargų reikia skirtingų. „Atrodo, kad plūgas nuo plūgo nesiskiria, bet kai jis naudojamas, nesunku atskirti, kur dirbta vienu, o kur kitu. Tai priklauso nuo jo pasvirimo kampo ir nuo lėkščių dydžio bei išgaubimo, – svarstė V. Apšega. – Tas pats diskinis skutikas viename regione visiškai tiks, o kitame gali nuvilti.“

Svarbu kaina

Naudoti žemės ūkio padargai keliauja daugiausia į šalies rajonus. Tokių padargų į regionus atvežama iš autorizuotų įmonių, ūkininkų, žemės ūkio bendrovių ir kooperatyvų. „Tvarkingas, apie 10 tūkst. eurų kainuojantis padargas, naudotas dešimtmetį, gali dar bent dešimtmetį tarnauti. Daugelyje rajonų yra po vieną žemės ūkio technikos pardavimo bendrovę, kurios ir sukuria antrinę padargų rinką“, – pasakojo Pakruojo UAB „Agro Lašmuo“ direktorius Zenonas Pekelis. Ši bendrovė prekiauja naudotais žemės ūkio padargais, juos remontuoja, transportuoja ir kartais nuomoja.

Pašnekovas pabrėžė, kad ūkininkams svarbu kaina: duok gerą naudotą padargą pigiau – iškart paims ir žiemą, ir vasarą. Pasak jo, rusiškų padargų rinkoje jau seniai nėra, bet, gerokai pigiau pasiūlius garsios bendrovės padargui alternatyvų turkišką ar itališką, jį nupirks per savaitę.

Z. Pekelis irgi pripažįsta, kad vis didesnė yra platesnių padargų paklausa. Anot jo, ūkininkai stengiasi turėti visų paskirčių padargus, bet kartais jiems tenka juos ir nuomotis. Pakruojo rajone yra tik viena žemės ūkio technikos pardavimo įmonė, todėl 70 proc. jos klientų yra vis tie patys.

Pakruojyje dominuoja grūdininkai ir gyvulių augintojai, todėl siūlomi padargai orientuoti į juos. Tik retkarčiais pasitaiko netikėtų užsakymų iššūkių. „Visoje Lietuvoje mažai ūkininkų augina daržoves. Tad prireikus kam bulvių, svogūnų rinkimo ar kito daržininkams skirto kombaino ar padargo tenka vykdyti specialų užsakymą – bendradarbiauti su autorizuotomis bendrovėmis, ūkininkais ir rinkoje rasti tam ūkiui tinkamą padargą“, – sakė Z. Pekelis.