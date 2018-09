Teismas toliau nagrinės Energetikos inspekcijos ginčą su vokiečiais

LŽ 2018 09 19

Romo Juragičio (LŽ) nuotrauka

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas trečiadienį dar kartą atnaujino Vokietijos kompanijos „Danpower“ ir Valstybinės energetikos inspekcijos ginčo dėl inspekcijos veiksmų, atimant iš vokiečių investuotojų skatinamąjį energetikos tarifą, nagrinėjimą ir nepriėmė galutinio sprendimo. Posėdį planuojama surengti rugsėjo 25 d., teigiama „Danpower“ pranešime žiniasklaidai.

2013 m. konkurse suteiktas, bet vėliau atimtas skatinamasis tarifas „Danpower“ Kauno jėgainei atstatytas š.m. gegužę Energetikos ministerijos ir „Danpower“ pasirašyta taikos sutartimi, kurią du kartus galutinai ir neskundžiamai patvirtino teismas. Susitarimas su inspekcija yra šios sutarties dalis.

Liepą teismas, atsižvelgdamas į bendrovės „Fortum“ skundą, nusprendė kol kas nepatvirtinti susitarimo, nes „negali vienareikšmiškai pasisakyti, ar (...) skatinamasis elektros energijos supirkimo tarifas (...) nepažeis viešojo intereso“.

Vokietijos „Danpower“ finansų direktorius Burkhardas Fogelis tikisi, kad teismas priims sprendimą, užtikrinantį vienodas konkurencines sąlygas visiems rinkos dalyviams.

„Nesiekiame kokių nors privilegijų – norime tik vienodų, teisėtų galimybių konkuruoti su kitomis energetikos įmonėmis, kurios jau yra gavusios elektros skatinamuosius tarifus ar Europos Sąjungos paramą“, – pranešime žiniasklaidai sako „Danpower“ finansų direktorius.

Pasak B. Fogelio, elektros gamyba iš atsinaujinančių išteklių Lietuvoje vis dar yra nuostolinga veikla, todėl ji yra remiama valstybės.

Iš viso nuo 2010 iki 2018 metų VIAP lėšų biudžetas siekė per 1,5 mlrd. eurų. Didžiausią jų dalis teko „Lietuvos energijos“ Elektrėnų elektrinės išlaikymui – apie 679 mln. eurų, arba maždaug 43 proc. viso VIAP biudžeto.

Didžiausias kogeneracijos skatinimo gavėjas yra bendrovė „Fortum“, kuri per pastaruosius 4 metus jau yra gavusi beveik 15 mln. eurų VIAP paramos per elektros skatinamąjį tarifą Klaipėdos atliekų deginimo jėgainėje. Per 12 skatinimo schemos metų VIAP išmokos šiai įmonei gali siekti apie 40 mln. eurų.

Tuo tarpu atstatytas elektros tarifas „Danpower“, kuri iki šiol nėra gavusi jokios paramos, per metus vartotojams gali atsieiti apie 1,5 mln. eurų arba apie 18 mln. eurų per visą laikotarpį.

„Kai tarifas bus atstatytas, galėsime dar efektyviau konkuruoti šilumos gamybos kainomis su kitais rinkos dalyviais, kurie savo projektų įgyvendinimui yra gavę ES paramą ar užsitikrinę elektros gamybos skatinimą“, – sako B. Fogelis.

Gegužę Vyriausybės patvirtinta Energetikos ministerijos ir „Danpower“ taikos sutartimi nutraukiami teisiniai ginčai aštuoniose bylose nacionaliniuose ir tarptautiniuose teismuose. Vokiečiai įsipareigojo atsiimti 32 mln. eurų vertės ieškinius dėl žalos atlyginimo, taip pat 35 mln. eurų vertės pretenzijas tarptautiniame Vašingtono arbitraže bei nutraukti bylą Europos Sąjungos Bendrajame teisme.

Taikos sutartimi „Danpower“ atstatomas 2013 m. suteiktas, bet 2015 m. panaikintas leidimas elektros energijos gamybos plėtrai Kaune su fiksuotu 9,7 cento už kilovatvalandę tarifu 12 metų laikotarpiui. Vokietijos investuotoja savo ruožtu sutiko atsisakyti jai skirto ir teisme apginto skatinamojo elektros supirkimo tarifo biokuro elektrinės projektui Vilniuje.

Vokietijos Hanoverio savivaldybės įmonei „Enercity“ priklausanti kompanija „Danpower“ Lietuvoje yra investavusi beveik 100 mln. eurų, jai priklauso šešios biokuro ir viena kogeneracinė jėgainė.