Taupantiesiems prekybos centrai – geriausia išeitis

Tyrimui buvo pasirinktas 29 dažniausiai vartojamų pigiausių prekių krepšelis. Prekių, kurioms buvo taikytos akcijos, kainos perskaičiuotos pagal pirmines produktų kainas, nurodytas lentynų kainolapiuose, be nuolaidų kortelių suteikiamų ir kitokių nuolaidų. / Lietuvos žinių archyvo nuotrauka

Pirkėjams, ieškantiems nebrangių būtiniausių kasdienių maisto prekių, prekybos centrai – geriausia išeitis. O tai, kad apsiperkant didelėse, žinomų prekybos tinklų parduotuvėse sunku sutaupyti, tėra tik mitas. Tai esą įrodė neseniai atliktas slaptas pirkėjų tyrimas.

Pasak agentūros „SeeNext“ atliktos kainų palyginimo analizės, vidutinė pigiausių prekių krepšelio kaina prekybos centruose yra beveik trimis eurais mažesnė negu nepriklausomose parduotuvėse ir beveik penkiais eurais mažesnė negu turgavietėse.

Kainų mažinimą pirkėjai įvertino

29 pigiausių prekių krepšelio kaina mažiausia yra didžiuosiuose prekybos centruose – 31,32 euro. Nepriklausomose parduotuvėse identiškas prekių krepšelis kainuoja 34,15 euro, turgavietėse jo kaina didžiausia – 36,29 euro.

Šio tyrimo rezultatus papildo ir lietuviško prekybos tinklo „Maxima“ patirtis mažinant kainas. Tinklas vos per tris savaites fiksuoja 30 proc. išaugusią mažiausiai kainuojančių produktų paklausą ir nupirktą didesnį nei 1 mln. pigiausiam maisto prekių krepšeliui priklausančių produktų kiekį. Prieš mėnesį „Maxima“ sumažino 10-ies perkamiausių maisto prekių kainas ir dvigubai – iki 2 tūkst. – išplėtė kampanijos „Mažos kainos garantija“ prekių sąrašą. Ir tai esą pateisno lūkesčius.

„Matome, kad mūsų žingsniai siekiant užtikrinti mažesnes maisto prekių kainas neliko nepastebėti pirkėjų. Nepraėjus nė mėnesiui nuo to, kai atpiginome 10-ies pigiausių prekių krepšelį, pastebėjome, jog į jo sudėtį įeinančių prekių paklausa vos per tris savaites išaugo trečdaliu. Šių pigiausių prekių krepšelio kaina per šį laikotarpį dar labiau sumažėjo ir šiandien siekia 5,90 euro. Esame įsipareigoję pirkėjų kasdien perkamų pigiausių prekių kainas ateinančiais metais išlaikyti mažas“, – teigia „Maximos“ komercijos vadovė Vilma Drulienė.

Lygino pigiausias prekes

Lietuvos prekybos įmonių asociacijos, kuri kaip tik ir užsakė šį tyrimą, vykdomojo direktoriaus Lauryno Vilimo teigimu, iki šiol diskusijoje apie maisto produktų kainas trūko pagrįstų argumentų, o „SeeNext“ tyrimo išvados leidžia diskutuoti remiantis konkrečiais duomenimis. „Šiuo metu apie maisto produktų kainas viešojoje erdvėje gausu įvairiausių komentarų, tačiau dažniausiai nuomonės grindžiamos emocijomis ar pavieniais pavyzdžiais. Tyrimo išvados leidžia šalyje vyraujančių produktų kainas įvertinti realiai – jas ne tik pamatuoti, bet ir palyginti, taip sudarant sąlygas objektyviai diskutuoti ir priimti sprendimus“, – sako L. Vilimas.

Maisto prekių kainų palyginimą agentūra „SeeNext“ atliko spalio 2 dieną skirtingo tipo pardavimo vietose – Kauno mieste įsikūrusiuose prekybos centruose, nepriklausomose parduotuvėse, turgavietėse bei degalinėse. Agentūros vykdomojo direktoriaus Tomo Daukšos teigimu, tyrimu siekta nustatyti, kuriose prekybos vietose prekių krepšelis yra pigiausias ir kuriose – brangiausias. Kaunas, anot jo, tyrimui pasirinktas neatsitiktinai, mat jo prekybos vietos ir kainų lygis atitinka bendrą Lietuvos vaizdą be regioninių svyravimų.

„Tyrimui buvo pasirinktas 29 dažniausiai vartojamų pigiausių prekių krepšelis. Prekių, kurioms buvo taikytos akcijos, kainos perskaičiuotos pagal pirmines produktų kainas, nurodytas lentynų kainolapiuose, be nuolaidų kortelių suteikiamų ir kitokių nuolaidų.

Visos prekių kainos skaičiuotos pagal kainas, nurodytas čekyje“, – tyrimo metodologiją paaiškina T. Daukša.

Tyrimo metu analogiškas prekių krepšelis buvo nupirktas 19-oje skirtingų prekybos vietų: penkiuose didžiuosiuose prekybos centruose („Maximoje“, „Iki“, „Rimi“, „Lidl“ ir „Norfoje“), keturiose nepriklausomose parduotuvėse, šešiose turgavietėse ir keturiose degalinėse. Jo rezultatai parodė, kad 29 pigiausių prekių krepšelio kaina mažiausia yra didžiuosiuose prekybos centruose – 31,32 euro. Nepriklausomose parduotuvėse identiškas prekių krepšelis kainuoja 34,15 euro, turgavietėse jo kaina didžiausia – 36,29 euro. Atotrūkis tarp pigiausios ir brangiausios prekybos vietos siekia 4,97 euro.

Agentūros vykdomasis direktorius T. Daukša sako, jog degalinėse buvo rastas tik nedidelis kiekis produktų iš minėto pirkinių krepšelio, šios prekybos vietos bendroje apžvalgoje nedalyvavo. „Siekdami išsiaiškinti degalinėse ir kitose prekybos vietose vyraujančius skirtumus, sudarėme atskirą produktų krepšelį pagal degalinėse rastus pigiausius produktus“, – tvirtina jis.

Tokiu būdu įvertinus kainas degalinėse paaiškėjo, kad pigiausiai analogiškos prekės taip pat kainuoja didžiuosiuose prekybos centruose – 2,16 euro. Turgavietėse krepšelio kaina siekia 2,89 euro, nepriklausomose parduotuvėse – 3,27 euro, o brangiausiai – degalinėse – 4,82 euro. Šiuo atveju skirtumas tarp mažiausios ir didžiausios kainų yra 2,66 euro (44,81 proc.).

Kokių prekių kainos buvo palygintos?

Tyrimo metu buvo vertintos populiariausių pirkinių kainos. Tai – kilogramas bananų, pigiausias 82 proc. riebumo sviestas, pigiausias 2,5 proc. riebumo pasterizuotas pienas vieno litro pakuotėje, kilogramas pigiausių nefasuotų obuolių, pigiausia juodoji arbata maišeliuose, pigiausia 30 proc. riebumo grietinė 400 g indelyje, vienas kilogramas pigiausių nefasuotų pomidorų, pigiausias 300 g sveriantis batonas, pigiausias 2,5 proc. riebumo kefyras vieno litro maišelyje, kilogramas pigiausių nefasuotų bulvių, pigiausias, 700 g sveriantis juodos duonos kepalėlis, pigiausia 9 proc. riebumo varškė 200 g pakelyje, 800 g pigiausių ryžių, pigiausia malta skrudinta kava 500 g vakuuminėje pakuotėje, pigiausio juodojo šokolado 100 g plytelė, kurioje 40 proc. kakavos, 800 g pigiausių grikių, kilogramas virtos aukščiausios rūšies kiaulienos arba jautienos dešros, litras mažiausiai kainuojančių apelsinų sulčių, 400 g pigiausių makaronų, pigiausio fasuoto fermentinio 45 proc. riebumo sūrio 200 g pakuotė, pigiausias negazuotas mineralinis vanduo 1,5 l butelyje, 400 g pigiausių avižinių dribsnių, pigiausias vanilinio skonio varškės sūrelis, pigiausia degtinė pusės litro butelyje, litras pigiausio saulėgrąžų aliejaus, pigiausų M dydžio 10 rudų vištų kiaušinių, litras pigiausio šviesiojo alaus, kilogramas pigiausio smulkaus baltojo cukraus.

Šių metų rugsėjį „Maxima“ padvigubino ir iki 2 tūkst. išplėtė kampanijai „Mažos kainos garantija“ priklausančių dažniausiai perkamų prekių sąrašą. Net pusė visų „Mažos kainos garantijos“ sąrašo prekių sudaro Lietuvos gamintojų prekės.

Išplėsto „Mažos kainos garantijos“ prekių krepšelio paklausa per tris savaites išaugo apie 7 procentus. Prekybos tinklo skaičiavimais, vien per šiuos metus pirkėjai, pirkę prekių, pažymėtų „Mažos kainos garantijos“ kampanijos ženklu, sutaupė daugiau nei 9 mln. eurų, o nuo kampanijos pradžios 2017 metų vasarį sutaupyta suma jau viršija 25 mln. eurų.

Iš naujai į „Mažos kainos garantijos“ sąrašą įtrauktų prekių – daugiausia pieno produktų, tarp kurių yra ir ekologiškų gaminių. Prekių sąrašas papildytas ir apie šimtu šviežios mėsos ir mėsos gaminių rūšių, apie pusšimčiu šviežių, šaldytų žuvų ir jų gaminių rūšių. Gausus įvairių saldėsių už mažą kainą sąrašas – šokolado, saldainių ir ledų. Tarp naujų papildomų 1 tūkst. prekių itin gausu nealkoholinių, taip pat karštų gėrimų (kavos, arbatos). Įtraukta ir įvairių prieskonių, padažų, kiaušinių, juodos ir šviesios duonos.

Kampaniją „Mažos kainos garantija“ lietuviškas prekybos tinklas „Maxima“ pradėjo 2017 metų vasarį, siekdamas užtikrinti kasdien mažas populiariausių prekių kainas. Tada „Maxima“ pažadėjo mažas prekių kainas „medžioti“ už savo pirkėjus ir jau beveik pusantrų metų jas užtikrina 1000-čiui populiariausių prekių – pieno gaminiams, šviežiai mėsai, vaisiams ir daržovėms, buitinei chemijai, kosmetikai ir kt.

Žengtas kitas drąsus žingsnis

Praėjusių metų pavasarį, apsipirkimui kaimyninėje Lenkijoje tampant vis aktualesne tema, buvo žengtas kitas drąsus žingsnis. Pradėta precedento šalyje neturinti kampanija „Mažos kainos garantija. Patikrina Lenkijoje“, užtikrinanti, jog „Maximos“ pirkėjai svarbiausius maisto produktus iš Lenkijos šiandien „Maximoje“ perka tokiomis pat žemomis kainomis, kaip ir didžiuosiuose Lenkijos prekybos centruose.

Kampanijų „Mažos kainos garantija“ ir „Mažos kainos garantija. Patikrinta Lenkijoje“ prekių sąrašas yra nuolat atnaujinamas, atsižvelgiant į pirkėjų poreikius.

Anot Maximos“ komercijos vadovės V. Drulienės, iš 10-ies pigiausių prekių krepšelio labiausiai – net 85 proc. – išaugo riebalų tepinio „Baira“ 400 g pakuotėje pardavimas. Šios prekės kaina šiuo metu yra 0,47 euro. 84 proc. augo kitos krepšelio prekės – makaronų (sraigteliais) „Optima linija“ 400 g pakuotėje pardavimas. Šių makaronų kaina siekia vos 0,20 euro. Tuo metu grikių kruopų „Optima linija“ 800 g pakuotėje parduota net 74 proc. daugiau. Šios prekės kaina šiandien yra 0,98 euro.

Pasak V. Drulienės, vien šių 10-ies kasdienių pigiausių maisto prekių atpiginimas per metus pirkėjams leis sutaupyti apie 1 mln. eurų.