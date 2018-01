Susitarė dėl dujų pirkimo

BNS 2018 01 03 6:00

Didžiausia šalies dujų vartotoja Jonavos trąšų gamintoja „Achema“ ir valstybinei „Lietuvos energijos“ grupei priklausanti dujų prekybos įmonė „Lietuvos dujų tiekimas“ (LDT) gruodžio pabaigoje pasirašė susitarimus su Rusijos dujų koncernu „Gazprom“ dėl dujų pirkimo šiais metais.

„Achema“ iš „Gazprom“ ketina įsigyti apie du trečdalius viso per metus sunaudojamo kiekio, arba apie 9 mln. megavatvalandžių (MWh), dujų, o likusią dalį pirks iš Norvegijos koncerno „Statoil“ – jas įmonė atsigabens per Klaipėdos suskystintų gamtinių dujų (SGD) terminalą.

„Taip, pasirašėme sutartį metams su „Gazprom“. Sąlygos iš esmės analogiškos kaip ir pernai, (...) kiekis toks pat kaip ir praeitais metais, kažkokių pasikeitimų dėl kiekio nėra“, – BNS sakė „Achemą“ valdančio koncerno „Achemos grupė“ valdybos pirmininkės pavaduotojas Gintaras Balčiūnas.

Jis patvirtino anksčiau BNS skelbtą neoficialią informaciją, kad dujos bus perkamos per antrinę grupės įmonę Vokietijoje „Agro Baltic“. „Koncerne yra įvykęs tam tikras veiklų persiskirstymas. Iki „Brexito“ dujų pirkimams būdavo taikomas Anglijos biržos NBP indeksas. Kadangi svaro kursas po „Brexito“ nukrito ir ta birža susvyravo, dabar yra taikomas Vokietijos „Gaspool“ indeksas. Dėl to dujas pirksime per mūsų įmonę Vokietijoje „Agro Baltic“. Tai nėra tarpininkė, tai yra koncerno įmonė, kuri iki tol „Achemai“ tiekdavo trąšų gamyboje naudojamą anhidritą“, – teigė G. Balčiūnas.

Dujų įsigijimo kaina yra konfidenciali, tačiau, pasak G. Balčiūno, ji panaši kaip ir pernai.

LDT iš „Gazprom“ perkamo dujų kiekio neatskleidžia, dalį dujų įmonė taip pat pirks iš kitų tiekėjų ir jas atsigabens per SGD terminalą. LDT vadovas Mantas Mikalajūnas patvirtino, kad paskutinėmis 2017 metų dienomis įmonė susitarė su „Gazprom“ dėl dalies įmonei reikalingo dujų kiekio.

„Skaičiais nenorėčiau įvardyti, mūsų portfelio valdymas yra komerciniai dalykai. (...) Pradinį metų poreikį patenkiname, o paskui žiūrėsime visus alternatyvius šaltinius. Mes rezervus turime dujų saugykloje Inčukalne (daugiau nei 100 mln. kubų), tad dalis dujų eis iš Inčukalno, dalis – tiesiai iš vamzdžio, o vėliau planuojame ir SGD įsigijimus“, – BNS sakė M. Mikalajūnas.

Jo teigimu, iš „Gazprom“ perkamų dujų kaina „iš esmės nesikeičia“, palyginti su pernykšte, neskaitant buvusios dujų kainos nuolaidos. Įmonės perkamų dujų kaina susieta su Vokietijos „Gaspool“ indeksu.

Be „Gazprom“ dujų, pernai LDT pirko suskystintų dujų iš JAV bendrovių „Cheniere Marketing International“, „Koch Supply & Trading“ ir Ispanijos „Gas Natural Fenosa“.

BNS