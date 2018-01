Šiukšlių vežėjo nepasirinksi

Liberalų sąjūdžio pirmininko pavaduotojo Remigijaus Šimašiaus vadovaujama Vilniaus miesto savivaldybė naikina konkurenciją tarp komunalinių atliekų tvarkymo bendrovių. Nuo gegužės bus iš anksto parinktos trys įmonės, kurios galės teikti šiukšlių išvežimo paslaugas tik joms skirtose zonose, o gyventojai ir daugiabučius administruojančios bendrijos bei individualių namų savininkai neteks laisvės rinktis jiems tinkamiausią paslaugos teikėją, – jį jau parinko savivaldybė.

Didžiausią Vilniaus šiukšlių rinkos kąsnį atsiriekusios bendrovės nauja tvarka patenkintos ir savivaldybei priekaištų neturi. Sostinės valdžia žada, kad, įvedus naują šiukšlių surinkimo ir vežimo tvarką, vilniečiai per metus už šias paslaugas mokės apie 30 proc. mažiau. Verslas neskuba daryti išvadų.

Daiva Skrupskelienė: „Vežėjo akimis žiūrint, tokia tvarka yra efektyvesnė, nes kiekvienas dirbs apibrėžtoje zonoje“.

Vilnių padalijo trims įmonėms

Nuo šių metų gegužės 1 dienos Vilniuje keisis atliekų surinkimo ir išvežimo tvarka. Šiuo metu daugiabučių ir individualių namų savininkai gali patys pasirinkti bendrovę, kuri išveža jų atliekas. Pavasarį vilniečiai to daryti nebegalės. Mat nuo gegužės suskirsčius miestą į 5 atliekų surinkimo ir aptarnavimo zonas, teisę dirbti tokioje zonoje turės tik vienas, savivaldybės parinktas, atliekų vežėjas.

Kaip „Lietuvos žinioms“ sakė UAB „VSA Vilnius“ direktorė Jurgita Petrauskienė, gyventojai šiemet neteks laisvės rinktis, jų vertinimu, tinkamiausią paslaugos teikėją. Dabartinė tvarka leido tai daryti – konkurse mišrioms komunalinėms atliekoms surinkti ir išvežti dalyvavusios įmonės varžėsi konkuruodamos dėl paslaugų teikimo sąlygų ir kainos už paslaugas.

Dabar „VSA Vilnius“ paslaugas teikia visame Vilniuje be jokių apribojimų, ten, kur jos paslaugas pasirenka klientai. Pagal naują tvarką „VSA Vilnius“ atliekas tvarkys ir išveš tik iš sostinės Senamiesčio, Naujamiesčio, Žvėryno, pietinės Šnipiškių ir Žirmūnų seniūnijų bei šiaurinės Vilkpėdės seniūnijos dalies.

Kitoms dviem įmonėms – „Ecoservice“ ir „Ekonovus“ – savivaldybė atriekė kitas sostinės dalis. Į „svetimą“ zoną nė viena iš trijų įmonių važiuoti ir teikti paslaugų negalės.

„Kiekviena sistema turi ir pranašumų, ir trūkumų. Iki šiol gyventojai ar jų bendrijų administratoriai galėjo rinktis paslaugų teikėją, derinti kainą ir paslaugų teikimo sąlygas. Nuo gegužės šių galimybių nelieka“, – sakė J. Petrauskienė.

Iki šiol Vilniuje dėl šiukšlių išvežimo konkuravo keturios bendrovės, be minėtų trijų, UAB Atliekų tvarkymo tarnyba.

Vis dėlto ji pažymėjo, kad dabartinė sistema nebuvo tobula. Visi paslaugų teikėjai paslaugas teikdavo visame mieste, tad dviejų greta gyvenančių kaimynų atliekas išveža skirtingi paslaugų teikėjai. Tai esą neekonomiška patiriamų sąnaudų ir laiko atžvilgiu, be to, socialiai neatsakinga dėl išmetamo neproporcingo teršalų CO2 kiekio.

„Atliekų surinkimo administravimas nuo šiol taps aiškesnis, atliekos turės būti sveriamos kiekviename maršrute, o gauti duomenys kaupiami ir analizuojami. Tik skaidri ir atvira atliekų administravimo sistema gali padėti sumažinti ir mokesčių gyventojams naštą“, – sakė J. Petrauskienė.

Kitoms konkursą laimėjusioms įmonėms nauja tvarka nekelia didesnio rūpesčio. „Vežėjo akimis žiūrint, tokia tvarka yra efektyvesnė, nes kiekvienas dirbs apibrėžtoje zonoje“, – teigė „Ecoservice“ generalinė direktorė Daiva Skrupskelienė.

Dabar „Ecoservice“ klientus aptarnauja visame mieste, kaip ir kiti Vilniaus vežėjai. Nuo gegužės jai skirtos trys iš penkių Vilniaus aptarnavimo zonos. Be to, ji teiks didelių gabaritų, statybos ir griovimo, tekstilės ir pavojingų atliekų surinkimo paslaugas visame mieste. Įmonės vadovė nenorėjo plačiau komentuoti būsimų pokyčių. „Manau, kad komentarų turėsime po gegužės 1-osios“, – teigiama „Lietuvos žinioms“ elektroniniu paštu atsiųstame atsakyme.

Modelis nepasiteisino

Tuo metu savivaldybė tvirtina, kad konkurencija Vilniuje ir gyventojų pasirinkimo laisvė nebus naikinama. Dienraščiui atsiųstame atsakyme teigiama, kad dabar visi atliekų turėtojai privalo nustatytais terminais mokėti už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nustatyto dydžio įmokas, neviršijant savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintų maksimalių įkainių ir tarifų. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu maksimalus mišrių komunalinių atliekų surinkimo, išvežimo ir šalinimo tarifas fiziniams asmenims yra 0,09 euro už 1 kv. m per mėnesį (be PVM) ir maksimalūs vieno kubinio metro mišrių komunalinių atliekų surinkimo, išvežimo ir šalinimo tarifai, kurie priklauso nuo naudojamo konteinerio talpos.

Iki šiol mišrių komunalinių atliekų vežėjai atliekas individualių namų savininkams tvarkė pagal sudarytas sutartis su atliekų turėtojais, kainai buvo nustatoma atsižvelgiant į individualaus mišrių komunalinių atliekų konteinerio talpą, o atliekų tvarkymo grafiką ir vieno kubinio metro mišrių komunalinių atliekų surinkimo, išvežimo ir šalinimo tarifas neturėjo būti didesnis už savivaldybės tarybos nustatytą maksimalų tarifą.

„Savivaldybė, vykdydama viešąjį pirkimą atviro konkurso būdu, kaip tik sudarė visas sąlygas atliekų vežėjų konkurencijai. Iki šiol galiojusi sistema, kai atliekų turėtojas pats galėjo pasirinkti, su kuo sudaryti sutartį dėl komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo paslaugų, visiškai nepasiteisino. Vienoje gatvėje paslaugas teikia visi 4 atliekų vežėjai, kiekvienas su savo transportu, savo grafiku, savo aptarnavimo dažnumu. Situacija pasikeis. Būtent po sąžiningos konkurencingos atrankos procedūros buvo atrinkti paslaugų teikėjai, kurių pasiūlymai buvo ekonomiškai naudingiausi, daugiausia tai ir lėmė atliekų tvarkymo paslaugos atpigimo kainą gyventojams“, – „Lietuvos žinioms“ teigė Vilniaus savivaldybės administracija.

Žada mažesnes kainas

Savivaldybė skelbia, kad nuo gegužės 1 dienos gyventojams už teikiamas paslaugas reikės mokėti 20–30 proc. mažiau. „Lietuvos žinioms“ atsiųstame atsakyme rašoma, kad dabar daugiabučio namo buto savininkui atliekų vežėjai praktiškai taiko maksimalų savivaldybės nustatytą tarifą už atliekų tvarkymą – 0,1089 euro už 1 kv. m per mėnesį. Tad 70 kv. m buto savininkas per metus už paslaugą sumoka 91,48 euro.

Tuo tarpu preliminariai skaičiuojama, kad nuo gegužės už 70 kv. m ploto butą, esantį daugiabučiame name su šachtine komunalinių atliekų šalinimo sistema, per metus savininkui tektų mokėti 63,93 euro. O už tokio paties ploto butą daugiabučiame name be šachtinės komunalinių atliekų šalinimo sistemos – 53,73 euro.

Savivaldybė negalėjo atsakyti, kiek nuo gegužės vidutiniškai metinė šiukšlių tvarkymo kaina Vilniuje sumažės individualaus namo savininkui. „Duomenų apie šiuo metu apskaičiuojamus mokesčius individualių namų savininkams neturime, kadangi individualių namų savininkams paslaugos teikiamos pagal sudarytas sutartis su atliekų tvarkytojais ir kainos aptartos pagal išvežamų atliekų kiekį“, – teigė savivaldybės administracija.

Nuo gegužės už komunalinių atliekų tvarkymą individualių namų savininkai mokės 0,5358 euro už 1 kv. m per metus. Tad 150 kv. m ploto namo Vilniaus mieste savininkas per metus mokėtų 80,37 euro, arba 6,69 euro per mėnesį.

Verslas mano, kad žarstyti pažadus apie mažesnes rinkliavas per anksti. „Pagal senąją tvarką mišrių komunalinių atliekų vežėjai sudarydavo sutartis tiesiogiai su gyventojais, ne su savivaldybe. Dabar atsiranda papildomas naujas dalyvis, naujos sistemos administratorius, jo išlaikymo išlaidos bet kuriuo atveju egzistuos. Tad vertinant visas aplinkybes, kokia bus galutinė paslaugos kaina – parodys laikas“, – „Lietuvos žinioms“ teigė „VSA Vilnius“ vadovė J. Petrauskienė.

Naujas administratorius

Nuo gegužės rinkliavos administravimą, apskaičiavimą, apskaitą, surinkimo kontrolę vykdys savivaldybės įmonė „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“ (SĮ VASA).

Iki šiol pranešimą apie apskaičiuotus mokesčius už komunalinių atliekų tvarkymą patalpų savininkai gaudavo kiekvieną mėnesį. Pagal naują tvarką, mokėjimo pranešimas, kuriame bus nurodyta mokėtina suma už visą mokestinį laikotarpį ir kiekvieną ketvirtį, rinkliavos mokėtojui bus teikiamas kartą per metus. Rinkliava bus mokama rinkliavos mokėtojo pasirinkimu – už ketvirtį arba už visą mokestinį laikotarpį iš karto.

Iki balandžio 30 dienos vilniečiai atsiskaitys sena tvarka. Gegužės mėnesį paštu visus fizinius bei juridinius asmenis pasieks mokestiniai pranešimai, kuriuose bus nurodyti nauji rinkliavos dydžiai, mokėjimo būdai.

„Lietuvos žinios“ rašė, kad Vilniaus miesto savivaldybė pasiryžusi perdalyti ir daugiabučių priežiūros rinką sostinėje. Nors daugiabučių administratorių rinkimus organizuojanti Vilniaus miesto savivaldybė dangstosi iš viršaus duotu nurodymu, Vilniaus vadovai neslepia tikrųjų šių rinkimų ketinimų.

PENKIOS APTARNAVIMO ZONOS

Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintomis Vilniaus miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklėmis, Vilniaus miesto teritorija suskirstyta į penkias zonas – Vilniaus miesto teritorijos dalis.

Jose trys vežėjai, savivaldybės atrinkti viešojo pirkimo atviro konkurso būdu, teiks mišrių komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo paslaugas. Tai UAB „Ecoservice“, UAB „Ekonovus“ ir UAB „VSA Vilnius“.

UAB „Ecoservice“ mišrių komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo paslaugas teiks trijose iš penkių zonų: 1-oje aptarnavimo zonoje „Verkiai-Žirmūnai“ (Verkių, Fabijoniškių seniūnijos, šiaurinės Žirmūnų ir Šnipiškių seniūnijų dalys), 2-oje aptarnavimo zonoje „Antakalnis-Naujoji Vilnia“ (Antakalnio, Naujosios Vilnios seniūnijos ir šiaurinė Rasų seniūnijos dalis) ir 4-oje aptarnavimo zonoje „Pašilaičiai-Lazdynai“ (Pašilaičių, Justiniškių, Šeškinės, Viršuliškių, Karoliniškių, Pilaitės, Lazdynų seniūnijos).

3-ioje aptarnavimo zonoje „Naujininkai-Paneriai“ (Naujininkų, Panerių, Grigiškių seniūnijos, pietinė Rasų seniūnijos dalis, pietinė Vilkpėdės seniūnijos dalis) paslaugas teiks UAB „Ekonovus“;

5-oje aptarnavimo zonoje „Centras“ (Senamiesčio, Naujamiesčio, Žvėryno seniūnijos, pietinės Šnipiškių ir Žirmūnų seniūnijų dalys ir šiaurinė Vilkpėdės seniūnijos dalis) paslaugas teiks UAB „VSA Vilnius“.

Be to, didelių gabaritų, statybos ir griovimo, tekstilės ir pavojingų atliekų surinkimo paslaugas visame mieste teiks „Ecoservice“.

Šaltinis: Vilniaus miesto savivaldybės administracija, „Lietuvos žinios“