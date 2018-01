Sausį šiluma pabrango apie 2 proc.

BNS 2018 01 12 18:39

Alinos Ožič (LŽ) nuotrauka

Vidutinė šilumos kaina sausio mėnesį yra 5,19 cento už kilovatvalandę (be PVM). Palyginti su gruodžiu šiluma pabrango 2,17 proc, o per metus – 7,45 proc., skelbia Kainų komisija.

Tarp penkių didžiųjų miestų už šilumą mažiausiai moka Šiaulių, daugiausiai – Kauno gyventojai.

Sausį, palyginti su gruodžio mėnesiu, bendrovės „Kauno energija“ aptarnaujamiems vartotojams šilumos kaina didėja 9,04 proc. iki 5,67 cento už kWh be PVM. Komisija teigia, kad tai lėmė tiek brangiau pačios bendrovės gaminama šiluma, tiek dėl brangiau įsigyta šiluma iš nepriklausomų šilumos gamintojų. Per metus kauniečiams šiluma brango 8 procentais.

„Klaipėdos energijos“ aptarnaujamiems vartotojams šiluma sausį, palyginti su gruodžiu, brango 1,55 proc. iki 5,25 cento už kWh (per metus – 12,42 proc.), Vilniaus miesto – 0,65 proc. iki 4,63 cento už kWh (per metus – 16,62 proc.), „Panevėžio energijos“ vartotojams – 0,57 proc. iki 5,26 cento už kWh (per metus – 1,35 proc.), „Šiaulių energijos“ vartotojams šiluma atpigo 0,23 proc. iki 4,37 cento už kWh (per metus – 6,07 proc.).

Sausį mažiausia šilumos kaina yra Utenoje (4,35 cento už kWh su PVM), didžiausia – Biržų rajone (9,46 cento už kWh su PVM). Nors Biržuose šilumai gaminti naudojamo kuro struktūroje 88 proc. sudaro biokuras, tačiau čia šilumos kaina išlieka aukšta dėl realizuojamos šilumos kiekio sumažėjimo.