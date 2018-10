Saldus verslas smulkiesiems neapkarsta

Dažna smulkioji bendrovė šokolado gaminius daro rankomis, renkasi ekologišką produkcijos gamybą. meniu.lt nuotraukos

Nors stambios Lietuvos šokolado ir šokoladinių saldainių įmonės per mėnesį pagamina tūkstančius tonų produktų, saldumynų verslas kol kas neapkarto ir smulkiesiems.

Daugelis smulkių bendrovių šokolado gaminius daro rankomis, renkasi ekologišką produkcijos gamybą. Joms vidaus rinkoje išsilaikyti padeda kūrybiškumas ir lankstumas. Smulkieji šokolado gamintojai ryžtingai skinasi kelią ir į užsienio rinkas.

„AJ šokoladas“, gamybą iš Trakų perkėlęs į sostinę, visai nesijaučia esąs „Vilniaus pergalės“ šešėlyje. Senas tradicijas turintis fabrikas per mėnesį pagamina apie 100 tūkst. tonų produkcijos, o „AJ šokoladas“ – vidutiniškai apie 5 tonas.

Kol kas šokolado muziejus užima 200 kvadratinių metrų, arba penktadalį, buvusių gamybos patalpų, tačiau turima ambicijų plėstis.

„Esame nišiniai, gaminame nedaug, bet labai kokybišką šokoladą. Jis yra brangus, nes jo negali padaryti pigiai, kai naudoji pačias brangiausias žaliavas. Mūsų produkcijos vartotojai – gurmanai, geriau suvalgantys ne penkis bet kokius, o du ar tris aukščiausios kokybės saldainius“, – sakė „AJ šokolado“ savininkas Algimantas Jablonskas.

Pranašumas – greita ir lanksti reakcija

Šokolado karaliumi tituluojamas pašnekovas įsitikinęs: didžiausias „AJ šokolado“ pranašumas prieš didžiuosius gamintojus yra labai greita ir lanksti reakcija į pirkėjų poreikius. „Tarkime, padarome 50 rūšių saldainius ir matome: vieni perkami labai gerai, kiti – prasčiau. Pastaruosius labai greitai išimame iš apyvartos ir ieškome naujų receptų, formuojame savo užsakymų stalą pagal vartotojų skonį“, – tvirtino A. Jablonskas.

Šiuo metu „AJ šokolado“ produktų krepšelį sudaro apie 70 skirtingų pavadinimų saldėsiai. Kai kurie jų tapo šokolado manufaktūros klasika ir gaminami penkiolika metų, t. y. nuo pat bendrovės įkūrimo. Tai saldainiai su čili pipirais, su Kubos romu, su pelėsiniu sūriu, su karameliniais traškučiais. Įsitikinusi, kad tokie saldainiai yra paklausūs, bendrovė ima gaminti ir šokoladukus, vadinamąsias šarlotes, su tokiu pat įdaru.

Pasak A. Jablonsko, vartotojų skonis keičiasi, atsiranda vis daugiau gurmanų, daugėja mėgstančių baltąjį arba pienišką šokoladą. „O prekybos centruose baltojo ar pieniško šokolado nėra daug, mes stengiamės užimti ir šią nišą“, – teigė pašnekovas.

Nors emigracija gerokai sumažino gyventojų skaičių, bendrovės „AJ šokoladas“ savininkas mano, kad šios produkcijos vartojimas nesumažėjo. Jo žodžiais, Lietuvoje kaip niekad anksčiau apsilanko daug turistų. Galimybė keliauti pigiai suformuoja didžiulius turistų srautus, o šokoladas ar saldainiai yra pačios tinkamiausios lauktuvės. Taigi atvykstantys trumpam pasisvečiuoti turistai užpildo emigracijos atvertą tuštumą.

„AJ šokoladui“ pajamas generuoja ne tik saldumynų gamyba, bet ir edukacinės programos. Be to, neseniai Trakuose atidarytas pirmas Lietuvoje šokolado skulptūrų muziejus, kuriame eksponuojama daugiau kaip šimtas per pastaruosius metus meistrų sukurtų skulptūrų. Kol kas šokolado muziejus užima 200 kvadratinių metrų, arba penktadalį, buvusių gamybos patalpų, tačiau turima ambicijų plėstis, ateityje jis gali tapti vienu iš trijų stipriausių šokolado muziejų pasaulyje.

Didžiausias smulkaus gamintojo pranašumas prieš didžiuosius gamintojus yra labai greita ir lanksti reakcija į pirkėjų poreikius - gamina tai, ko reikia.

Tinka sveikuoliams, vegetarams ir veganams

„Mondelez Lietuva Production“ apyvarta per pastaruosius penkerius metus beveik nesikeičia ir siekia 20 mln. eurų. Šalia Kauno milžino sėkmingai veikia dvi šokolado gamybos įmonės: „Meškėnas“ (2017 m. apyvarta buvo 5 mln. eurų) ir „Choco Group“ ( per 2017 m. padvigubino pardavimo pajamas: nuo 500 tūkst. eurų 2016 m. iki 1 mln. eurų pernai).

Loreta ir Vidas Šaparniai verslą pradėjo 1997-aisiais. Neveronyse veikianti bendrovė „Meškėnas“ gamina šokolado ir konditerinius glaistus, šokoladus, pažymėtus „Tai Tau“ prekės ženklu. Jais prekiaujama didžiuosiuose šalies prekybos tinkluose, dalis šokolado produkcijos eksportuojama į tokias valstybes kaip JAV, Jungtiniai Arabų Emyratai, Omanas.

„Tai tau“ pirkėjų segmentas itin platus. Asortimento gausa patenkina ir sveikuolius, kurie prioritetą teikia natūraliems produktams be pridėtinio cukraus, o specialia įranga gaminamas šokoladas tinka ir vegetarams bei veganams.

„Arkliukas“ – produkto išskirtinumas ir požiūris į vartotoją

Kita, palyginti jauna, tik 2015 metais Ilgakiemyje įsikūrusi „Choco Group“ tarsi pakartojo „Meškėno“ pradžią, pradėjusi veikti kaip šokolado masės, kakavinio glaisto ir įdarų gamintoja pramonei. Ši bendrovės produkcija naudojama ledų, varškės sūrelių bei kepinių gamyboje.

Įmonės vadovai, matydami, kad rinka stagnuoja, ir siekdami sumažinti verslo riziką, pasirinko dvi strategines verslo plėtros kryptis. „Choco Group“ nuo A iki Z ėmė kurti savo produkciją. Šiemet „Choco Group“, pasitelkusi partnerius, sukūrė ir rinkai patiekė naują ekologiškų šokoladų ir šokoladinių kremų be palmių riebalų kolekciją „Mulate“. Ją sudaro penki šokoladiniai kremai: su sezamų bei su kanapių sėklomis, su liofilizuotomis avietėmis ir juodaisiais serbentais, su karamele ir klasikinis su lazdynų riešutų pasta bei 12 ekologiškų šokoladų, iš kurių 4 – pieniniai.

„Tai visiška naujiena, „Mulate“ dar ieško savo vietos rinkoje. Tikimės, kad produktas bus įvertintas, nes jis – sveikesnis ir ekologiškas“, – sakė bendrovės vadovas.

Be neseniai įsigyto prekės ženklo „Mulate“ gaminių, „Choco Group“ turi dar dvi kolekcijas, orientuotas į butikus ir verslo dovanas, kolekciją su klasikine muzika ir garso paveikslais. Pastaroji išties tebėra revoliucinė šiame segmente. Kolekcijoje darniai persipynė menininkų Rūtos ir Virginijaus Mickų pasaulyje pripažinta Aqua Lingua paveikslų technologija, žymiausių operų ir garsiausių baletų garsai bei netikėčiausiais „Choco Group“ šokoladų skoniai.

Pasak „Choco Group“ direktoriaus Vytauto Stankevičiaus, smulkiosios įmonės „arkliukas“ – produkto išskirtinumas ir požiūris į vartotoją. Ne mažiau svarbus ir eksperimentavimas bendradarbiaujant. Jis iš muzikos šokoladų kolekcijos persikėlė ir į „Mulate“ rinkinį.

„Pradėję vystyti „Mulate“ šokolado naująsias kolekcijas, norėjome kitokio pojūčio ir sąlyčio su galutiniu vartotoju. Norėjome rinkai patiekti ne tik išskirtinį šokoladą, bet ir jo pakuotę. Siekiant netradicinio sprendimo, reikėjo ir netradicinių veiksmų, todėl pasirinkome klišių ir stereotipų nesuvaržytus studentus. Tarptautinis įvertinimas liudija, kad sprendimas pasiteisino“, – džiaugėsi įmonės vadovas.

Jis neatskleidė tikslių skaičių, kiek produkcijos „Choco Group“ pagamina per metus ar mėnesį. „Bendrą pagaminamą kiekį būtų sunku įvardyti, nes vieni produktai gaminami tonomis, o kiti – vienetais. Tačiau dar turime daug neišnaudotų pajėgumų, su turima įranga galėtume gaminti dvigubai daugiau produkcijos“, – sakė V. Stankevičius.

Pasak pašnekovo, „Choco Group“ vis labiau orientuojasi į užsienio rinkas. Šiemet intensyviau pradėta dirbti eksporto linkme, jis stabiliai auga ir lenkia vietinį pardavimą. „Artėja šventinis sezonas, manau, kad eksportas dar labiau didės, Lietuvoje liks apie trečdalį mūsų pagaminamos produkcijos“, – tvirtino bendrovės direktorius.