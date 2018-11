Rinkos dalyviai: gyventojams elektra ir dujos brangs 15–20 proc.

BNS 2018 11 16 18:09

Alinos Ožič (LŽ) nuotrauka

Elektra ir dujos buitiniams vartotojams nuo kitų metų sausio gali brangti apie 15–20 proc., teigia rinkos dalyviai. Galutiniai tarifai gyventojams bus patvirtinti iki lapkričio pabaigos. Tuo metu verslui elektra gali brangti net 30–60 procentų.

Gyventojams elektrą ir dujas tiekianti bendrovė „Lietuvos energijos tiekimas“ (LET) teigia, kad elektros kainos augimą nulėmė jos brangimas rinkoje.

„Dėl beveik 40 proc. išaugusių elektros kainų tarptautinėje rinkoje galutinė kaina vartotojams gali padidėti apie 15 proc. Viena pagrindinių kainų augimo priežasčių yra aukštesnės elektros kainos biržoje „Nord Pool“, – BNS teigė LET.

Bendrovė nurodo, jog vidutinė elektros kaina „Nord Pool“ Lietuvos kainų zonoje šiemet per dešimt mėnesių siekė apie 49 eurus už megavatvalandę (MWh) – 39,1 proc. daugiau nei tuo pačiu metu pernai.

Nepriklausomos elektros tiekėjos „Elektrum Lietuva“ smulkaus ir vidutinio verslo klientų vadovas Karolis Bagdonas teigė, kad galutinės kainos augimą paveikė ir palyginti sausi orai Skandinavijoje.

„Preliminariai bandėme pasiskaičiuoti, kad išeina apie 20 proc. pakilimas. (...) Kainos rinkoje pakilo, tai atitinkamai ir buitiniams vartotojams numatomas pakilimas. (...) Skandinavijos pagrindinė įtaka, nes Baltijos šalys labai didelės įtakos kainoms nepadarys. Per penkis mėnesius buvo labai sausas sezonas, Skandinavijoje vandens rezervuarų lygis nepasiekė įprastinio metinio lygio“, – BNS sakė K. Bagdonas.

Jis prognozuoja, kad aukštesnėms elektros kainoms turėtų ruoštis ir verslas.

„Matomas labai ryškus padidėjimas verslui. Lyginu kontraktus, kurie baigiasi 2018 metų pabaigoje ir svarsto apie pirkimus nuo 2019 metų sausio 1 dienos, tai, priklausomai nuo kainodaros, nuo 30 iki 60 proc. yra pakilimas“, – aiškino „Elektrum Lietuvos“ atstovas.

„Lietuvos energijos tiekimas“ nurodo, kad buitiniams vartotojams gali brangti ir dujos. Tarptautinėse rinkose daugiau kaip trečdaliu išaugusios jų kainos atsispindėsiančios ir galutinėje 2019 metų kainoje gyventojams, todėl kitąmet jos galėtų didėti iki 15–20 procentų.

„Prieš metus gamtinių dujų kaina Europos biržose buvo apie 35–40 procentų mažesnė nei dabartinė dujų kaina. Brangstanti nafta ir kiti energetiniai produktai, taip pat ir gamtinės dujos biržose – pasaulinė tendencija, kuri mus pasiekė ir aukštesnes kainas, kiek pavėluotai, nuo naujų metų savo sąskaitose išvys gyventojai“, – argumentuoja LET.

Be to, pasak LET, trečius metus iš eilės „dviženkliais skaičiais augantis Kinijos SGD apetitas skatino SGD prekybininkus didesnę momentinių krovinių dalį nukreipti pirmiausia į šią rinką, paliekant mažiau alternatyvų Europos šalims balansuoti savo poreikį“.

Paskutinį kartą elektra vartotojams brango 2013 metais, vėliau kasmet ji pigo. Nuo šių metų sausio jos kaina mažėjo vidutiniškai 1,2 proc.

Dujos mažiausiems buitiniams vartotojams, naudojantiems dujas maisto ruošai, nuo šių metų sausio pigo beveik 8 proc., o namus besišildantiems vartotojams jų kaina nesikeitė. Pernai liepą dujos dėl pasibaigusios Rusijos „Gazprom“ kainos nuolaidos brango 5–8 procentais.