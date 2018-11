Per dvi savaites iš aukštai nukritę žuvo ar sunkiai susižalojo trys darbuotojai

Valstybinė darbo inspekcija (VDI) atkreipia dėmesį, kad per pastaruosius tris mėnesius nukritę iš aukštai žuvo 4 darbuotojai (du trečdaliai žuvusiųjų per šį laikotarpį), sunkiai sužaloti – 9 darbuotojai (trečdalis sunkiai sužalotųjų per šį laikotarpį).

Jau rengiant pranešimą, VDI gavo informacija apie įvykį Gargžduose. Du UAB „Domex Estate“ darbuotojai, dirbdami lopšyje-platformoje, pakeltoje autokrautuvo šakėmis, persisvėrė per lopšį ir kartu su nuslydusiu nuo šakių lopšiu iš kone 3 metrų krito žemyn. Pirminiais duomenimis, vienam darbuotojui lūžo koja, kitam sutrenkta galva, rašoma pranešime spaudai.

Žūtis praėjusią savaitę paženklino konstrukcijų valymo darbus UAB „Fortum Klaipėda“ atliekų bunkeryje. Vienas iš dviejų dirbusių UAB „Aukštalipių era“ darbuotojų, nenaudojęs saugos virvės, nukrito iš 14–15 m aukščio ir buvo mirtinai traumuotas.

Visai neseniai mirtinai susižalojo UAB „Eksika“ stogdengys. Atliekant stogo dengimo darbus, jis iškrito pro neuždengtą (neaptvertą) švieslangio angą iš daugiau nei 11 m aukščio. Žuvusysis asmeninės apsauginės priemonės nuo kritimo iš aukščio nedėvėjo.

UAB „Dinapolis“ darbuotojas žuvo nukritęs nuo dviejų medinių padėklų pakloto, kuris buvo užmautas ant autokrautuvo šakių ir pakeltas į 4 m aukštį.

Pirmąją savo darbo dieną žuvo UAB „Vitremsta“ darbuotojas, kai darbų vykdytojui aprodant objektą, jis šoko iš 1,5–2 m aukščio nuo betoninio bortelio.

„Negalima manyti, kad kritimai iš aukščio baigiasi sunkiais ar mirtinais sužalojimais tik ypač pavojingomis aplinkybėmis. Iš sunkiai susižalojusiųjų šiais metais trys darbuotojai – mokyklos pagalbinis darbininkas, pardavėja-konsultantė, stalius – nukrito nuo kopėčių iš 1–2 m aukščio. Viso labo iš vos daugiau nei metro aukščio nukritę 3 vilkikų vairuotojai taip pat sunkiai susižalojo“, – sako VDI Nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų skyriaus vedėjas Saulius Balčiūnas.

„Žūčių fone sunkūs sužalojimai darbe atrodo tarsi ne taip grėsmingai. Tačiau iššifruokime, ką jie reiškia. Šie pakenkimai sukelia pavojų nukentėjusiojo gyvybei; nuo jų, nesuteikus medicinos pagalbos, mirštama. Tai – atviri galvos smegenų ir stuburo sužalojimai, daugybiniai veido kaulų lūžiai, kaklo slankstelio lūžiai, nugaros smegenų sužalojimai... Sunkių pakenkimų sveikatai padariniai gali likti visam gyvenimui, kai netenkama kalbos, klausos, regos arba visa tai žymiai sutrinka; kai prarandama vos ne pusė darbingumo“, – primena S. Balčiūnas.

Darbo inspektoriai tiek tikrindami, tiek mokymuose, tiek konsultuodami metai iš metų akcentuoja kritimo iš aukščio darbe grėsmę. Tai nuolat išlieka viena iš prioritetinių VDI prevencinio darbo krypčių.

Tačiau neseni įvykiai, kaip atkreipia dėmesį S. Balčiūnas, vis dar patvirtina, kad darbuotojai nemokomi saugiai dirbti su pavojais aukštyje susijusius darbus. Labai dažnai sunkūs susižalojimai ar žūtys liudija, kad darbo vietose nėra vidinės kontrolės, nenaudojamos kolektyvinės ar asmeninės apsaugos priemonės arba jos naudojamos netinkamai, darbuotojai savavališkai imasi atlikti darbus, keldami grėsmę sau ar greta dirbantiesiems. „Turi būti įvertinami bet kokios veiklos, kuri susijusi su aukščiu, pavojai, – pabrėžia VDI specialistas S. Balčiūnas. – Deja, prarastos gyvybės, sveikata verčia nuolat ir nuolat tai darbdaviams priminti.“