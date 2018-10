Patys nežino, ar jaučiasi laimingi darbe

LŽ 2018 10 14 6:00

Laimingi žmonės dirba 12 proc. produktyviau, o nelaimingų našumas krinta 10 procentų. Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka

Nors girdime nusiskundimų prastais atlyginimais ar darbdavių, vadovų nesiskaitymu, savo darbe laimingi jaučiasi 52 proc. Lietuvos gyventojų, nepatenkintų – trečdalis. Bet beveik kas penktas negali atsakyti, ar yra laimingas darbe.

„Kaip rodo šiemet Pasaulio ekonomikos forumo paskelbta „Pasaulinė laimės ataskaita“ („World Hapiness Report 2018“), Lietuva pateko tarp penkiasdešimties laimingiausių pasaulio valstybių. Beje, penkiasdešimtuke nerasime nei Latvijos, nei Estijos. Be to, Estija atsidūrė tarp 24 šalių, kuriose itin daug žmonių, vartojančių antidepresantus, – teigia specialistų paieškos portalo CVMarket.lt rinkodaros vadovė Raimonda Tatarėlytė. – Tikriausiai ne vienas, paklaustas, ar yra laimingas, savo atsakyme tarp svarbiausių laimės sudedamųjų dalių paminės ir darbą. Juk, kaip teigia statistika, per visą gyvenimą mes darbe praleidžiame vidutiniškai 10,3 metų, o ką jau kalbėti apie tuos, kurie dirba viršvalandžius, plėšosi per kelis darbus ar turi nuosavą verslą. Daugiau savo laiko skiriame nebent tik miegui.“

Be to, pasak jos, darbe kylančios problemos iškart atsispindi asmeniniame ir šeimyniniame gyvenime, tad tikrai įdomu, ar lietuviai savo darbe jaučiasi laimingi. Juolab, kaip rodo minėta Pasaulio ekonomikos forumo ataskaita, laimė ir pinigai tiesiogiai nėra susiję. Tačiau laimė ir darbo našumas – netgi labai. Voriko universiteto (Didžioji Britanija) Ekonomikos departamento tyrėjai nustatė, kad laimingi žmonės dirba 12 proc. produktyviau, o nelaimingų našumas krinta 10 procentų.

„Jei pažvelgsime į šį rugsėjį atliktos 1358 darbingų Lietuvos gyventojų nuo 18 iki 60 metų apklausos rezultatus, pamatysime, kad Lietuvos vieta tarp 50 laimingiausių pasaulio valstybių tikrai nėra atsitiktinumas, – mano ekspertė. – Mat laimingais darbe save laiko daugiau kaip pusė apklaustųjų.“

„Ar dirbdami savo darbą jaučiatės laimingi?“ „Taip“ į šį klausimą atsakė net 21,9 proc. apklausos dalyvių, „taip, visiškai“ – 15,7 proc., o „greičiau taip negu ne“ – 14,6 procento.

Nepatenkintų savo darbu suskaičiuota kiek mažiau nei 30 proc., ryžtingai teigiančių „esu visiškai nelaimingas“ buvo 5,6 proc., tiesiog „ne“ atsakė 12,6 proc., o dar 11,1 proc. nuomonė buvo su abejonės šešėliu („greičiau ne negu taip“).

Pasak R. Tatarėlytės, kiek nustebino gana didelis neapsisprendusiųjų skaičius. Atsakyti, ar jie yra laimingi darbe, negalėjo 18,5 proc. respondentų. Be to, dažniau savo laime darbe buvo linkusios abejoti dailiosios lyties atstovės.

Kaip teigia ekspertė, įdomios išvados peršasi ir pasižiūrėjus į apklausos dalyvių amžių. Trisdešimtmečiai ir jaunesni dėl savo laimės darbe buvo mažiau užtikrinti nei vyresni darbuotojai. Atsakiusiųjų neigiamai procentas faktiškai sutapo, užtat jaunesni apklausos dalyviai vietoj „taip“ dažniau nurodė „negaliu atsakyti“. Manytume, kad tai natūralu, nes darbo karjeros pradžioje ne vienas dar ieško savo kelio ir savo vietos gyvenime.