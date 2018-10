Palygino maisto kainas parduotuvėse, turguje ir degalinėse

LŽ 2018 10 25 7:00

Lyginant degalinėms pritaikyto prekių krepšelio kainas paaiškėjo, kad pigiausiai tokios prekės pat kainuoja didžiuosiuose prekybos centruose. Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka

Apsipirkti didžiuosiuose prekybos centruose yra pigiau nei nepriklausomose parduotuvėse, turgavietėse ar degalinėse.

Tai rodo slapto pirkėjo tyrimų agentūros „SeeNext“ atliktas kainų palyginimo tyrimas, kurį užsakė Lietuvos prekybos įmonių asociacija (LPĮA). Tyrimo duomenimis, vidutinė pigiausių prekių krepšelio kaina didžiuosiuose prekybos centruose yra 31,33 euro. Nepriklausomose parduotuvėse identiškas prekių krepšelis kainuoja 34,15 euro, turgavietėse jo kaina – 36,29 euro.

LPĮA vykdomojo direktoriaus Lauryno Vilimo teigimu, iki šiol diskusijoje apie maisto produktų kainas trūko pagrįstų argumentų, o „SeeNext“ tyrimo išvados leidžia diskutuoti remiantis konkrečiais duomenimis.

„Iniciatyvos įvertinti realias skirtingose prekybos vietose vyraujančias maisto produktų kainas Lietuvos prekybos įmonių asociacija ėmėsi įsiklausiusi į visuomenėje vyraujančią diskusiją. Šiuo metu apie maisto produktų kainas viešojoje erdvėje gausu įvairiapusių komentarų, tačiau dažniausiai nuomonės grindžiamos emocijomis ar pavieniais pavyzdžiais. Tyrimo išvados leidžia šalyje vyraujančias produktų kainas įvertinti realiai – jas ne tik pamatuoti, bet ir palyginti, taip sudarant sąlygas objektyviai diskutuoti ir priimti sprendimus“, – pranešime spaudai sako L. Vilimas.

Lygino pigiausias prekes

Maisto prekių kainų palyginimą skirtingo tipo pardavimo vietose slapto pirkėjo tyrimų agentūra „SeeNext“ atliko spalio 2-ąją Kaune. Agentūros vykdomojo direktoriaus Tomo Daukšos teigimu, tyrimu siekta nustatyti, kuriose prekybos vietose prekių krepšelis yra pigiausias ir kuriose – brangiausias.

Kaunas tyrimui pasirinktas dėl to, kad jo prekybos vietos ir kainų lygis atitinka bendrą Lietuvos vaizdą be regioninių svyravimų.

„Tyrimui buvo pasirinktas 29 dažniausiai vartojamų pigiausių prekių krepšelis. Prekių, kurioms buvo taikytos akcijos, kainos perskaičiuotos pagal pirmines produktų kainas, nurodytas lentynų kainolapiuose, be nuolaidų kortelių suteikiamų ir kitokių nuolaidų. Visos prekių kainos skaičiuotos pagal kainas, nurodytas čekyje“, – tyrimo metodologiją paaiškina T. Daukša.

Tyrimo metu analogiškas prekių krepšelis buvo nupirktas 19-oje skirtingų prekybos vietų: 5 didžiuosiuose prekybos centruose („Maximoje“, „Iki“, „Rimi“, „Lidl“ ir „Norfoje“), 4 nepriklausomose parduotuvėse (Baltijos g. 48, Kovo 11-osios g. 45a, Kovo 11-osios g. 58, Vėtrungės g. 2), 6 turgavietėse (Centriniame Kauno turguje, Kalniečių, Girstupio, Stoties, Vilijampolės ir Žaliakalnio turguose) ir 4 degalinėse („Circle K“ Veiverių g. ir K. Baršausko g. bei „Viadoje“ Karaliaus Mindaugo pr. ir Juozapavičiaus pr.).

Pigiausia – prekybos centruose

Atlikto prekių kainų palyginimo rezultatai parodė, kad 29 pigiausių prekių krepšelio kaina mažiausia yra didžiuosiuose prekybos centruose – 31,32 euro. Nepriklausomose parduotuvėse identiškas prekių krepšelis kainuoja 34,15 euro, turgavietėse jo kaina didžiausia – 36,29 euro. Atotrūkis tarp pigiausios ir brangiausios prekybos vietos siekia 4,97 euro.

„Kadangi degalinėse buvo rastas tik nedidelis kiekis produktų iš minėto pirkinių krepšelio, šios prekybos vietos bendroje apžvalgoje nedalyvavo. Siekdami išsiaiškinti degalinėse ir kitose prekybos vietose vyraujančius skirtumus, sudarėme atskirą produktų krepšelį pagal degalinėse rastus pigiausius produktus“, – sako T. Daukša.

Lyginant degalinėms pritaikyto prekių krepšelio kainas paaiškėjo, kad pigiausiai tokios prekės taip pat kainuoja didžiuosiuose prekybos centruose – 2,16 euro. Turgavietėse krepšelio kaina siekia 2,89 euro, nepriklausomose parduotuvėse – 3,27 euro, brangiausiai atsieina degalinėse – 4,82 euro. Šiuo atveju skirtumas tarp mažiausios ir didžiausios kainų yra 2,66 euro (44,81 proc.).

Kas įtraukta į prekių krepšelius?

Pigiausių prekių pirkinių krepšelis: bananai (1 kg); pigiausias sviestas 82 proc. (200 g); pigiausias pasterizuotas pienas, 2,5 proc. riebumo, be priedų, maišelyje (1 l); pigiausi nefasuoti obuoliai (nuo 55 mm), (1 kg); pigiausia juodoji arbata (maišeliuose), (50 g); pigiausia grietinė, 30 proc. riebumo (indelyje), (400 g); pigiausi nefasuoti pomidorai (1 kg); pigiausias batonas (300g); pigiausias kefyras 2,5 proc. riebumo (maišelyje), (1 l); pigiausios nefasuotos bulvės (1 kg); pigiausia juoda duona, be specialių priedų (700g); pigiausia varškė, 9 proc. riebumo (200g); pigiausi ryžiai, birūs (800g); pigiausia malta skrudinta kava (vakuumas), (500g); pigiausias juodasis šokoladas, 40 proc. kakavos (100g); pigiausi grikiai, birūs (800g); pigiausia virta dešra kiaulienos ir (arba) jautienos, aukščiausios rūšies (1kg); pigiausios apelsinų sultys, 100% (1 l); pigiausi makaronai (kriauklės, sraigteliai), (400g); pigiausias fasuotas fermentinis sūris, 45% riebumo (200 g); pigiausias fasuotas fermentinis sūris, 45% riebumo (200g); pigiausias negazuotas mineralinis vanduo (1,5l); pigiausi avižiniai dribsniai (400g); pigiausias varškės sūrelis vanilinio skonio (40g); pigiausia degtinė 3840% be užstato (0,5l); pigiausias saulėgrąžų aliejus (1 l); pigiausi M dydžio rudi vištų kiaušiniai (10 vnt.); pigiausias šviesus alus 5% be užstato. PET (1 l); pigiausias smulkus baltasis cukrus (1 kg).

Pirkinių krepšelis pagal degalinėse rastas prekes: pigiausias juodasis šokoladas, 40% kakavos (100g); pigiausios apelsinų sultys, 100% (1l); pigiausias negazuotas mineralinis vanduo (1,5l); pigiausias vanilinio skonio varškės sūrelis (40g).