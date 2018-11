Negavę paslaugos broliai sukūrė ją patys

Laimonas (kairėje) ir Vytautas Noreikos sukūrė itin sėkmingą startuolį "ZitiCity"./ Alinos Ožič (LŽ) nuotrauka

Sparčiai augančio startuolio „ZitiCity“ sumanytojai, vilniečiai broliai Vytautas ir Laimonas Noreikos, neapsikentę laukti, kol kurjeris per porą dienų pristatys internetu užsakytas prekes, nutarė imti reikalą į savo rankas: jų sukurta programėlė suteikia galimybę norimą daiktą gauti vos per 45 minutes, ilgiausiai – per valandą.

Brolių sukurtas startuolis „ZitiCity“ neseniai laimėjo verslo akceleratoriumi vadinamą pagalbą jaunam verslui, tad trečiasis komandos narys Karolis Januškas šiuo metu yra Taline, kur bendrauja su įvairių sričių mentoriais, padedančiais jauniems žmonėms auginti verslą, suteikiančiais tam reikalingų žinių.

Nusibodo lėtas pristatymas

Laimonas pasakojo, jog „ZitiCity“ idėja atsirado dėl to, kad jiems su broliu nusibodo lėtas prekių pristatymas Vilniuje. „Labai dažnai perkant internetu prekė, kurios tau reikia, yra vos už kelių kilometrų, tačiau iki šiol nebuvo būdo ją gauti tą pačią dieną. Užsakytas daiktas kažkodėl vežamas į logistikos centrą, ten pereina visą konvejerį ir geriausiu atveju kurjeris pristato jį kitą dieną, bet dažnai tenka laukti ir keletą dienų. Mums tiesiog nusibodo toks laukimas. Žinome, kad kas nors tai gali išspręsti: nuvažiuoti, nupirkti ir atvežti tai, ko reikia, per valandą. Gruodį pristatėme savo „ZitiCity“ programėlę, ir ji pasirodė itin reikalinga bei paklausi“, – aiškino pašnekovas.

"ZitiCity" komandos programuotojas Karolis Januškas - aistringas keliautojas./ Asmeninio albumo nuotraukos

Vytauto teigimu, jų sukurta programa leidžia žmogui užsisakyti bet kokį daiktą tose Vilniaus miesto prekybos vietose, kur galima atsiskaityti banko kortele. Jeigu daiktas telpa į automobilį, jis bus pristatytas per valandą ar dar trumpiau. Broliai sakė pastebėję, kad per 90 proc. užsakymų pavyksta įvykdyti greičiau nei per valandą, prireikia apie 45 min. ir daiktas atsiranda kliento namuose. „Tai gali būti sauskelnių pakuotė mamai, auginančiai mažylį, replės remontu užsiėmusiam vyriškiui, prekės iš vaistinės ar bet kas kitas. Mūsų „ziteriai“ – taip vadiname mūsų kurjerius – reikalingą daiktą nuperka ir tuojau pat pristato jį užsakiusiam žmogui. Esame vežę vyriškiui baką benzino, moteriai, puošiančiai namus Kalėdoms, – eglutės stovą“, – šypsodamasis vardijo Vytautas.

Per pusšimtį „ziterių“ mieste

Pasak brolių Noreikų, tik pradėję veiklą jiedu „ziteriais“ dirbo dviese ir prekes savo automobiliais pristatydavo tik savaitgaliais. Tačiau jau po mėnesio suprato, kad reikia plėstis, nes paklausa didžiulė. Taupantys savo laiką žmonės nepagaili papildomų 5 eurų už tai, kad reikalingas daiktas greitai atsidurtų jų namuose. Tuo metu ir Vytautas, ir Laimonas dar dirbo samdomą darbą, bet, tikėdami savo idėjos sėkme, nutarė visą savo laiką ir energiją skirti startuolio plėtrai. Dabar „ZitiCity“ paslauga pasiekiama kasdien nuo 10 iki 22 val. ir net švenčių dienomis.

„Yra „ziterių“, kurie nori užsidirbti tada, kai kiti sėdi prie šventinio stalo ir valgo mišraines“, – šyptelėjo Laimonas. Pasak Vytauto, pirmasis „ziteris“ į jų komandą atėjo vos po trijų savaičių nuo veiklos pradžios. Šiandien broliai siūlo papildomą uždarbį žmonėms, turintiems automobilį ir galintiems dirbti lanksčiu grafiku tada, kai jiems patogu. „Ziteriai“ dirba panašiu principu kaip pavėžėjimo paslaugą teikiantys „Uber“ vairuotojai – patys susidėlioja savo darbo grafiką pagal savo galimybes. „Pas mus yra pilnamečių moksleivių, kurie dirba tik keletą valandų per mėnesį ir užsidirba bilietui į kiną bei kukurūzų spragėsių pakeliui. Yra žmonių, kurie šalia savo pagrindinės veiklos – tarkime, studijų – dirba po šimtą ar daugiau valandų per mėnesį ir užsidirba 600–800 eurų“, – pasakojo Vytautas. Jo teigimu, kai kuriuos mažesnius užsakymus puikiai atlieka dar nevairuojantys automobilių jaunuoliai, važinėjantys dviračiu ar motoroleriu. Pradėję užsakymus vežioti dviese, broliai šiandien „ZitiCity“ komandoje turi šešias dešimtis „ziterių“.

Pasiskirstę atsakomybę

Laimonas sakė, kad visi trys „ZitiCity“ partneriai pasiskirstę veiklą ir atsakomybę, tačiau dažnai tenka vienam kitą pavaduoti. Jis įmonėje atsakingas už pardavimą ir yra oficialus įmonės vadovas, bendraujan

Mėgstamą aktyvų laisvalaikį Laimonui kol kas tenka pamiršti, visą dėmesį jis skiria įmonės plėtrai./ Asmeninio albumo nuotrauka

tis su investuotojais, ieškantis partnerių plėtrai. Vytautas atsakingas už „ziterių“ paiešką, jų atranką, mokymus. Tačiau šalia šios veiklos taip pat užsiima pardavimu, komunikacija, veiklos populiarinimu ir sklaida. Šiuo metu Taline patirčių besisemiantis Karolis yra talentingas programuotojas, atsakingas už visą „ZitiCity“ platformos programinę dalį, kurią jis ir sukūrė.

„Kai kūrėme „ZitiCity“ platformą, darėme ją itin demokratišką: kiekvienas miesto gyventojas galėjo pasakyti, iš kur ir kokias prekes jis norėtų gauti. Pagal tai, ką klientas norėjo gauti, patys tas prekes suvesdavome į platformą, nereikėjo jokių komercinių susitarimų su įstaigomis. Dabar jau pačios įmonės, kurios nori naudotis greitojo pristatymo paslaugomis, kreipiasi į mus, nori integruoti mūsų „ziterių“ armiją į savo veiklą ir plėtrą. Tarkime, perki internete dulkių siurblį, ir interneto parduotuvėje šalia tradicinių kurjerių, kurie pristatys prekę per 1–3 dienas, atsiras „ZitiCity“ komanda, kuri prekę atveš per valandą. Dabar šia kryptimi ir dirbame, po poros mėnesių viskas jau turėtų veikti“, – apie sparčią veiklos plėtrą pasakojo Laimonas.

Laisvalaikį teko užmiršti

Vyresnysis brolių, 38-erių Vytautas, sakė, kad iki sukuriant startuolį „ZitiCity“ dirbo samdomą darbą rinkodaros srityje. Nors baigė politikos mokslus Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute, į šią sritį nepasuko, jam visada labiau patiko reklama, rinkodara. Trisdešimtmetis Laimonas tarptautinį verslą studijavo Anglijoje ir Olandijoje, o grįžęs po studijų užsienyje pradėjo dirbti pardavimo srityje. Vėliau prisidėjo prie vieno suomių startuolio, kur sutiko savo būsimą žmoną.

Vytautas tiki, kad įsukus "ZitiCity" veiklą vėl galės plaukioti banglente, buriuoti ir nardyti./ Asmeninio albumo nuotrauka

„Pamaniau, kad startuoliai – puikus dalykas, ten ir žmoną galima rasti“, – juokėsi Laimonas. Dar ketverius metus jaunas vyras dirbo vienoje didelėje įmonėje, kur buvo programuotojų vadovas. Prisipažino, kad įgavęs žinių ir patirties ėmė rimtai mąstyti apie nuosavos veiklos pradžią. „Mums labai pasisekė, nes komandoje esame žmonės, kurie žino, kaip kurti produktą, kaip jį parduoti, pristatyti rinkai. O Karolis yra auksinis programuotojas, kuris visas mūsų idėjas suprogramavo ir sukūrė fantastišką interneto platformą“, – džiaugėsi Laimonas.

Jis apgailestavo tik dėl vieno – kuriant ir vystant startuolį, visiškai nebeliko laiko pomėgiams, veikla suryja visą laisvalaikį. Anksčiau mėgęs aktyvų poilsį – vasaromis banglentes, žiemą – snieglentes, šiandien apie jas gali tik pasvajoti. Juokėsi, kad išėjęs į pensiją tikrai apsigyvens prie kokio nors vandenyno ir atsiduos savo aistrai plaukioti lenta per bangas. Tėčio dėmesio reikalauja ir vos metukų sukaukęs Laimono sūnus Kajus.

Vytautas prisipažino, kad jį taip pat labiausiai traukia jūros, vandenynai, bangos. Neapsisprendžia, kas jam patinka labiau – nardymas ar buriavimas. Turi sertifikatus ir nardytojo, ir buriuotojo. Kol kas visą laisvą laiką jis skiria dvejų su puse metukų sūnui Vytautui ir laukia visai netrukus gimsiančios antrosios atžalos.