Nebijo dalytis darbo vietų su robotais

LŽ 2018 09 26 12:00

Daugiau kaip pusė darbuotojų Lietuvoje jaučiasi saugūs dėl savo darbo vietos ir neįžvelgia, kad artimiausioje ateityje dėl technologijų progreso galėtų prarasti darbą. / Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka

Šiuo metu tik 1 iš 4 lietuvių nemano, kad naujos technologijos ir darbo vietų automatizacija ateityje gali pakeisti tam tikrų profesijų žmones. Visgi kol kas tokia grėsmė nėra laikoma realia − daugiau kaip pusė darbuotojų Lietuvoje jaučiasi saugūs dėl savo darbo vietos ir neįžvelgia, kad artimiausioje ateityje dėl technologijų progreso galėtų prarasti darbą.

Tai parodė „Swedbank“ atliktas Baltijos šalių gyventojų nuomonės tyrimas. „Daugelis lietuvių, kaip ir kitų Baltijos šalių gyventojai, yra girdėję apie technologijų inovacijas, kurios galėtų pakeisti žmones įvairiose profesinėse srityse. Tačiau didesnioji dalis tyrimo respondentų šiuo metu tai mato labiau kaip tolimos ateities viziją, o ne pokytį, kuris galėtų įvykti per artimiausius kelerius metus. Tuo, kad technologijos nepaveiks jų darbo vietos, įsitikinę 61 proc. lietuvių, 64 proc. latvių ir 68 proc. estų“, – sako banko Finansų instituto vadovė Jūratė Cvilikienė.

Galima išskirti bent kelias priežastis, dėl kurių žmonės nelinkę sureikšminti technologijų rizikos darbo vietoms. Pasak J. Cvilikienės, visų pirma, šios technologijos dar tik skinasi kelią įmonėse ir organizacijose, po truputį išbandomos jų galimybės, todėl žmonės kol kas nemato masinio jų poveikio. Be to, net ir tose srityse, kuriose robotai ar technologiniai sprendimai pakeičia darbuotojo atliekamas funkcijas, šie dar nėra pajėgūs veikti savarankiškai ir be žmogaus priežiūros.

Ramūs valstybės tarnautojai

„Swedbank“ tyrimas parodė, kad dėl savo darbo vietų labiausiai užtikrinti respondentai, dirbantys valstybės tarnyboje – Lietuvoje ir Estijoje 74 proc. valstybės tarnautojų apklausoje nurodė, kad naujos technologijos jų profesijai grėsmės nekelia. Tuo metu Latvijoje dėl savo darbo vietų labiausiai užtikrinti (72 proc.) nurodė esantys paslaugų sektoriaus darbuotojai.

„Tuo tarpu santykinai mažiausiai užtikrinti dėl savo darbo vietų ateities visose trijose Baltijos šalyse jaučiasi prekybos sektoriaus darbuotojai (60 proc.). Viena to priežasčių, kad prekybos sektorius yra pažengęs taikant įvairius automatizacijos sprendimus, su kuriais žmonės susiduria kone kasdien ir gali realiai įvertinti jų poveikį. Pavyzdžiui, savitarnos kasas prekybos centruose 84 proc. tyrimo respondentų įvardija kaip technologinį kasininkų konkurentą“, – komentuoja J. Cvilikienė.

Didesnioji dalis tyrimo dalyvių mano, kad naujos technologijos pirmiausia pakeis tuos darbuotojus, kurie atlieka nekvalifikuotą fizinį darbą ar pasikartojančias užduotis. O tik 7 proc. respondentų, kurie yra specialistai, valstybės tarnautojai, biurų darbuotojai, dirba paslaugų srityje ar su kitais žmonėmis, yra linkę manyti, kad automatizacija paveiks jų profesiją per ateinančius kelerius metus.

Tyrimo dalyviai taip pat įvardijo sritis, kuriose, jų manymu, technologijos nesugebės pakeisti žmonių: 52 proc. respondentų įsitikinę, kad technologijos niekada nepakeis žmonių bendraujant su vaikais, 44 proc. – kūrybiškumo srityje, 42 proc. – pagal gebėjimą motyvuoti kitus žmones.

Nusiteikę pokyčiams

Pagal nusiteikimą pokyčiams tarp Baltijos šalių pirmauja lietuviai. Mūsų šalyje net 39 proc. respondentų teigė, kad jie ateityje ryžtųsi keisti dabartinę profesiją į naują sritį, kurioje tektų įgyti naujų įgūdžių. Palyginkime: tokiam žingsniui būtų pasiryžę atitinkamai 29 proc. estų ir 20 proc. latvių.

Dėl išorinių aplinkybių ar savo noru buvusią profesiją į naują sritį yra keitę daugiau nei 50 proc. lietuvių, latvių ir estų.

Kita vertus, kai kalbama apie naujų dalykų mokymąsi, Lietuvos gyventojai turi mažiausiai nusiteikimo. Šiuo metu naujų profesinių įgūdžių planuoja išmokti 41 proc. lietuvių (palyginkime: 53 proc. estų ir 44 proc. latvių).

Emigraciją, kaip galimybę toliau išlaikyti savo konkurencingumą darbo rinkoje, įvardijo 22 proc. lietuvių, o latviai ir estai ją minėjo rečiau – atitinkamai 15 proc. ir 11 procentų.

„Swedbank“ vyriausiasis ekonomistas Nerijus Mačiulis nesistebi, kad didelė dalis darbuotojų nejaučia nerimo dėl technologijų įtakos jų darbo vietoms. „Tikėtina, kad esminiai pokyčiai ateis ne per kelerius metus, o per kelis dešimtmečius. Vis dėlto jau matome, kad kai kuriuose sektoriuose darbuotojų mažėja. Per pastarąjį dešimtmetį užimtumas prekybos sektoriuje sumažėjo 18 tūkstančių, pramonėje – 23 tūkstančiais, žemės ūkyje – 14 tūkstančių, statybos sektoriuje – net 60 tūkst. darbuotojų“, − sako N. Mačiulis.

Pasak jo, nereikėtų susidaryti klaidingo įspūdžio, kad pažeidžiami yra tik nekvalifikuoti darbuotojai ar dirbantys tik rankinį darbą. Nuo 2005 metų nekvalifikuotų darbuotojų Lietuvoje sumažėjo tik 1 proc., o vidutines kvalifikacijas turinčių fizinį bei protinį darbą dirbančių žmonių sumažėjo daugiau nei 6 procentais. Per tą patį laikotarpį aukščiausias kvalifikacijas turinčių darbuotojų skaičius išaugo daugiau nei 8 procentais. Ši tendencija tęsis ir ateityje – rutininius darbus atliekančius darbininkus pakeis robotai ir procesų automatizavimo algoritmai, o aukščiausių kvalifikacijų darbuotojų vis labiau trūks.

N. Mačiulis atkreipia dėmesį į švietimo sistemos spragas. „Siekiant paruošti dabartinius jaunuolius sėkmingai konkurencijai vis labiau automatizuotame ir robotizuotame pasaulyje, esminė mokymosi programų tikslų ir priemonių reforma turi tapti vienu svarbiausių prioritetų“, − pažymi N. Mačiulis.

