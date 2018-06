Nauja Lietuvos oro uostų vykdomoji direktorė

LŽ 2018 06 12 9:50

Laura Joffė / Milvydo Mažono nuotrauka

Lietuvos oro uostai turi naują vykdomąją direktorę. Birželio 12 d. šias pareigas pradėjo eiti Laura Joffė, tris šalies oro vartus valdančioje bendrovė dirbusi ir anksčiau. Per savo profesinę karjerą L. Joffė sukaupė ilgametę darbo įvairių sektorių įmonėse patirtį, todėl neabejojama, kad jos prisijungimas sustiprins Lietuvos oro uostų komandą ir padės pasiekti užsibrėžtus tikslus, sakoma pranešime spaudai.

„Tokio visapusišką profesinę patirtį turinčio specialisto kaip Laura atėjimas į Lietuvos oro uostus – džiugi žinia mums visiems. Esame užsibrėžę ambicingus tolimesnio keleivių ir skrydžių augimo planus ir siekiame, kad kiekviename iš trijų šalies oro uostų keleivių lauktų dar greitesnis ir patogesnis aptarnavimas. Be to, iki šių metų pabaigos arba kitų metų pradžios gali būti pakeistas bendrovės statusas iš valstybės įmonės į akcinę bendrovę.

Šių tikslų neįmanoma pasiekti be profesionalios, entuziastingos ir iššūkių nebijančios komandos žmonių, o būtent tokia ir yra Laura Joffė. Be to, Lietuvos oro uostų sistemoje ji nėra naujokė, o tai – neabejotina stiprybė“, – įsitikinęs Lietuvos oro uostų generalinis direktorius Marius Gelžinis.

„Dabar tapo madinga kalbėti apie pokyčius, kaip tai svarbu organizacijai, kokias naudas tai gali duoti tiek darbuotojams, tiek akcininkams. Tačiau visose šiose kalbose dažnai pamirštamas svarbiausias dalykas – pokyčiams reikia būti pasiruošus. Lietuvos oro uostai nuolat gyvena pokyčiuose ir nesiruošia sustoti, todėl tai yra komanda, kuriai noriu priklausyti ir įgyvendinti tuos pokyčius kartu“, – teigė naujoji Lietuvos oro uostų vykdomoji direktorė.

Pastaruoju metu L. Joffė taip pat pirmininkauja „Vilniaus vandenys“ audito komitetui. Lietuvos oro uostuose ji dirbo 2014–2016 m., iš pradžių užėmė vidinės kontrolės departamento vadovės, o vėliau – finansų departamento direktorės pareigas. Anksčiau Lietuvos oro uostų vykdomoji direktorė buvo knygų spaustuvės „Balto print“ finansų skyriaus ir administracijos vadovė, taip pat dirbo tokiose įmonėse kaip „Mažeikių nafta“, „DFDS“, „Klaipėdos baldai“, „SBA baldų kompanija“ ir „Avion Express“.

Apie Lietuvos oro uostus

Lietuvos oro uostų tinklui priklauso trys oro vartai Vilniuje, Kaune ir Palangoje. Per 2017 m. jie aptarnavo 5,2 mln. keleivių ir 55 tūkst. skrydžių. Vasaros sezono metu iš Lietuvos oro uostų 17 aviakompanijų tiesiogiai skraidina 79 reguliariosiomis kryptimis į 67 miestus 29 šalyse. Tarptautinės oro uostų tarybos (ACI Europe) duomenimis, Lietuvos oro uostai prie Lietuvos BVP prisideda 2,5 proc.