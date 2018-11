Momentiniai mokėjimai veikia: pavedimai į kitus bankus atliekami akimirksniu

BNS, LŽ 2018 11 13 10:21

"Lietuvos žinių" archyvo nuotrauka

Vieno didžiausių Lietuvoje bankų klientai nuo šiol gali atlikti momentinius mokėjimus – jų siunčiami pinigai per kelias akimirkas pasieks sąskaitas kituose šalies bankuose ar finansų įstaigose.

Atlikti momentinius mokėjimus „Swedbank“ banko klientai gali naudodamiesi išmaniosios programėlės bandomąja versija. Jų siunčiami pinigai per kelias akimirkas pasieks sąskaitas, esančias kituose bankuose ar finansų įstaigose.

Svarbi sąlyga momentiniam mokėjimui atlikti − gavėjo bankas privalo priimti tokio tipo pavedimus.

„Prisijungę prie momentinių mokėjimų sistemos, galėsime pasiūlyti dar sklandžiau ir sparčiau veikiančias elektroninių mokėjimų paslaugas. Didžioji dalis banko klientų jau iki šiol galėjo naudotis mokėjimais, kurie įvykdomi nedelsiant – apie 85 proc. visų pavedimų yra atliekami banko viduje. Nuo šiol klientai nebejaus skirtumo pervesdami ar gaudami pinigus ir iš kitų bankų, palaikančių momentinių mokėjimų sistemą, nes pinigai jų gavėjus pasieks per maksimaliai trumpą laiką“, – sako „Swedbank“ klientų aptarnavimo tarnybos vadovė Jūratė Gumuliauskienė.

Momentiniai mokėjimai iš pradžių veiks šalies viduje, ir norint atlikti tokio tipo mokėjimą jokių papildomų veiksmų nereikės – viskas vyks taip pat, kaip ir atliekant paprastą pavedimą. Pinigai gavėjo sąskaitą pasieks nepriklausomai nuo to, kurią savaitės dieną ar kokiu paros metu bus atliktas pavedimas. Planuojama, kad ateityje momentinių mokėjimų funkcija atsiras ir „Swedbank“ interneto banke.

Pasak pranešimo, į „Swedbank“ klientų sąskaitas momentiniai mokėjimai priimami jau nuo šių metų spalio pradžios iš SEPA sistemoje esančių ir momentinius mokėjimus inicijuojančių bankų, o dabar atsirado galimybė ir juos siųsti. Momentinius mokėjimus Lietuvoje šiuo metu taip pat priima bankas SEB ir „Paysera“.

Momentinių mokėjimų sistema yra Europos mokėjimų realiuoju laiku platforma. Ši sistema suteikia galimybę pervesti pinigus iš vieno banko sąskaitos į kito banko sąskaitą per kelias sekundes bet kurią dieną ir bet kuriuo paros metu.

Šių metų rugsėjį pristatytą bandomąją išmaniosios banko programėlės versiją „Swedbank 2019“ jau yra parsisiuntę daugiau kaip 25 tūkst. banko klientų Lietuvoje.

SEB bankas pirmadienį paskelbė, kad momentinius mokėjimus pasiūlys netrukus, baigęs testavimą. Nuo rugsėjo šis bankas teikia tokių mokėjimų eurais iš kitų Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės šalių bankų įskaitymo paslaugą.

SEB banko Mažmeninės bankininkystės tarnybos vadovas Vaidas Žagūnis sakė, jog momentiniai mokėjimai yra tarpinis žingsnis, kuriant mobiliųjų mokėjimų infrastruktūrą. „Šiuo metu vyksta intensyvios derybos tarp bankų, kad būtų sukurta ir mobiliųjų mokėjimų infrastruktūra, kuri leis daryti mokėjimus tarp skirtingų bankų klientų žinant tik gavėjo telefono numerį“, – teigia V. Žagūnis.

Lietuvos bankas rugsėjo 12 dieną paskelbė, kad mokėjimo sistemoje „CENTROlink“ pradėjo veikti tarpbankiniai momentiniai mokėjimai – jie atliekami keliais mobiliojo telefono ar kito įrenginio mygtukų paspaudimais, o lėšos įskaitomos per kelias sekundes. Lietuvos bankas pernai lapkritį kartu su pirmosios momentinių mokėjimų bangos dalyviais Europoje pasiūlė momentinius mokėjimus 24 valandas per parą, ištisus metus be poilsio ir švenčių dienų. Momentinių mokėjimų paslauga dabar yra prieinama šešiolikoje Europos valstybių, o ilgainiui veiks visoje bendroje mokėjimų eurais erdvėje – SEPA – iš viso 34 Europos šalyse. Lėšas bus galima pervesti akimirksniu ne tik šiose valstybėse, bet ir tarp jų.

„Lietuvos žinių“ inf., BNS