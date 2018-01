Mentorystė – galimybė stiprinti ekonomiką

Šiuo metu Lietuvos informacinių ir ryšių technologijų sektoriuje moterys sudaro apie 25 proc. darbuotojų / Oresto Gurevičiaus (LŽ) nuotrauka

JAV ir Vakarų Europoje įsišaknijęs mentorystės modelis vis dažniau naudojamas ir Lietuvoje. Užsienio ir Lietuvos investuotojai mano, jog mentorystė gali gerokai prisidėti prie valstybės potencialo augimo bei padėti efektyviau išnaudoti nedidelės šalies resursus.

Antrus metus šalies verslininkų iniciatyva vykdoma „Women Go Tech“– pirmoji Lietuvoje mentorystės programa, skirta profesinį kelią pradėjusioms merginoms ir moterims, kurias domina karjera technologijų sektoriuje.

Suomijos ir Izraelio pavyzdžiai rodo, kad šalys, kurių darbo rinka palyginti maža, gali sėkmingai auginti ekonominį valstybės potencialą.

Programa sparčiai populiarėja – šiemet į ją registravosi beveik dvigubai daugiau merginų nei pernai – 459. Iš jų daugiau nei 180 pateko į antrąjį turą, kuriame „Women Go Tech“ ir žmogiškųjų išteklių specialistų komanda atrinko 71 ugdytinę.

Jaunos merginos ateinančius penkis mėnesius semsis žinių ir patirties iš technologijų srities profesionalų bei sieks rasti profesinį kelią „tech“ sektoriuje.

Siekiama pritraukti naujų talentų

Didelį potencialą ir begalę neišnaudotų galimybių turintis technologijų sektorius Lietuvoje jau ilgą laiką susiduria su iššūkiu – kaip pritraukti neatrastų talentų. Technologijų srities populiarumas auga, atlyginimai dešimtimis procentų lenkia šalies vidurkį, bet įmonėms vis tiek stinga motyvuotų, tobulėti ir augti pasirengusių specialistų.

„Nors trūkumas labiausiai pastebimas informacinių ir ryšių technologijų įmonėse, kurios per artimiausius keletą metų pasiruošusios įdarbinti apie 8 tūkst. žmonių, kvalifikuotų darbuotojų, jų trūksta ir kitose technologijų srityse: inžinerijos, projektų valdymo, technologinių sprendimų pardavimo. Mentorystė – vienas iš būdų, kaip galima rasti naujus talentus“, – teigia IRT įmones vienijančios asociacijos „Infobalt“ direktorius Paulius Vertelka.

Technologijų įmonės „Eldes“ pardavimų grupės vadovė Žydrūnė Vitaitė mano, jog tiesioginis bendravimas – vienas iš esminių mentorystės aspektų. „Jaunas žmogus, siekiantis įgyti naujų žinių bei pasisemti patirties, tiesiogiai bendrauja su savo srities profesionalu, konsultuojasi, keičiasi idėjomis. Taip ugdytinis gali iš pirmų lūpų sužinoti apie specialisto kopimą karjeros laiptais, darytas klaidas, išmoktas pamokas. Matydami šias mentorystės naudas bei Lietuvoje dar neišnaudotą potencialą – nusprendėme, kad būtent šis modelis ir turi būti „Women Go Tech“ programos ašimi“, – aiškina ji.

Skatina moteris atrasti technologijų sektorių

Iniciatyvos organizatoriai Pasaulio ekonomikos forumo jaunimo tinklas „Global Shapers“, asociacija „Infobalt“ kartu su partneriais „Telia“ ir „Barclays“ ragina merginas ir moteris nebijoti žengti į technologijų sritį. „Women Go Tech“ programoje dalyvauja „Nasdaq“, „Wix“, „Telesoftas“, „Trafi“ ir kitų technologijų srityje pripažintų įmonių vadovai bei profesionalai.

Pasak vieno iš „Women Go Tech“ iniciatorių P. Vertelkos, poreikis skatinti moteris atrasti technologijų sritį atsirado ne šiaip, bet dėl įsišaknijusio požiūrio.

„Šiuo metu informacinių ir ryšių technologijų sektoriuje moterys sudaro tik apie 25 proc. darbuotojų. Ir nors tai labai nedidelis skaičius, inžinerijos srityje šis skaičius dar mažesnis – čia moterys sudaro tik 8 proc. visų darbuotojų. Viena iš pagrindinių tokios statistikos priežasčių – įsišakniję stereotipai, kuriuos ir siekiame laužyti su „Women Go Tech“ programa“, – teigia P. Vertelka.

Naudinga ir įmonei, ir visuomenei

Telekomunikacijų bendrovės „Telia“ išorinės komunikacijos vadovė Ilma Cikanaitė pažymi, kad technologijoms tampant neatsiejama mūsų gyvenimo dalimi visuomenė ne tik išmoksta jomis naudotis, bet ir žengia naują žingsnį – į jų kūrimą ir darbą su jomis įsileidžia moteris.

„Telia“ su technologijomis dirba per du šimtus moterų, ir jau antrus metus prisidėdami prie „Women Go Tech“ programos norime savo pavyzdžiu parodyti, kad nėra šioje srityje vyriškų ir moteriškų darbų. Šios programos dalyvės jau siekia savo svajonės, laužo stereotipus, nebijo bandyti“, – sako I. Cikanaitė.

"Women Go Tech“– mentorystės programa, skirta profesinį kelią pradėjusioms merginoms ir moterims, kurias domina karjera technologijų sektoriuje / www.ccl.org nuotrauka

„Barclays“ operacijų centro Lietuvoje vykdomasis direktorius Mariano Andrade Gonzalezas pabrėžia, jog žinių sklaida ir mentorystė – svarbus žingsnis prisidedant prie IT rinkos brandos Lietuvoje. Todėl jau beveik dešimtmetį „Barclays“ imasi edukacinio vaidmens ne tik tiesiogiai rengdamas IT specialistus, bet ir skatindamas įvairias visuomenės grupes rinktis IT karjeros kelią arba bent jį apsvarstyti.

„Tai naudinga visiems – ir besimokantiems bei šitaip įgyjantiems reikalingas kompetencijas, ir valstybei, kurioje daugėja paklausių profesionalų, ir įmonei, kuri vėliau juos gali įdarbinti, ir įmonės darbuotojams, kurie praturtėja imdamiesi šviečiamosios veiklos. Gavę kvietimą vėl prisidėti prie „Women Go Tech“, nedvejodami patrigubinome savo mentorių skaičių“, – tvirtina M. Andrade Gonzalezas.

Ūkio ministras Virginijus Sinkevičius mano, jog vykstant ketvirtajai pramonės revoliucijai Lietuvos konkurencingumas priklausys nuo to, kaip sugebėsime įtraukti žmones į inovatyvias, didelę pridėtinę vertę kuriančias industrijas. Pasak jo, Suomijos ir Izraelio pavyzdžiai rodo, kad šalys, kurių darbo rinka palyginti maža, gebėdamos į tokias industrijas konsoliduoti didelę dalį žmogiškųjų resursų, gali sėkmingai auginti ekonominį valstybės potencialą. Tam esą reikalingos ir valstybės pastangos, ir verslo iniciatyvos.