Mažiau grūdų eksportuos per Latviją

Uosto kompanijos plečia žemės ūkio produktų krovos terminalus - statomos naujos talpyklos. Vidos Bortelienės (LŽ) nuotrauka

Lietuvos grūdų eksportuotojai pirmenybę teikia Klaipėdos uostui, net ir tie, kurie naudojasi Latvijos terminalais. Iki praėjusio rudens daugiau kaip pusė milijono tonų lietuviškų grūdų iš šiaurinės šlies dalies dėl transportavimo patogumo keliaudavo per Latviją.

Taip yra nurodęs Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos (KVJUD) vadovas Arvydas Vaitkus, tačiau situacija keičiasi – Latvijai tenkanti dalis mažėja. Nuo 2017–2018 metų sezono pradžios Klaipėdos uostą pasirinko bendrovė „Baltic Agro“, anksčiau dalį žemės ūkio produktų eksportavusi per Liepojos uostą, o šiemet jos pėdomis seka įmonių grupė „Imlitex Holdings“. Ji pranešė, kad pasirašė ilgalaikę bendradarbiavimo sutartį su Klaipėdos jūrų krovinių kompanija „Bega“, o anksčiau grūdų krovai didžiąja dalimi naudojosi Rygos uoste turimu krovos terminalu.

Plečia infrastruktūrą

Pasak „Imlitex Holdings“ rinkodaros vadovo Gyčio Svilainio, sutartis su „Bega“ leis pakreipti Lietuvoje superkamos žemės ūkio produkcijos eksporto balansą per geografiškai patogesnį Klaipėdos uostą. „Imlitex Agro“ grūdus per Klaipėdos uostą planuoja pradėti eksportuoti nuo šių metų rudens. „Baltic Agro“ naudojasi „Begos“ 2017 metais atidarytu silosų saugyklų tipo 60 tūkst. kub. m talpos sandėlių kompleksu, o dėl naujo kliento kompanija „Bega“ plečia žemės ūkio produktų krovos terminalą naujomis talpyklomis, kurias baigs statyti iki naujo derliaus. Pernai kompanija į sandėlių ūkį investavo 8 mln. eurų, šiemet planuoja investuoti 5 mln. eurų.

Investicijos per trejus metus į žemės ūkio ir cemento terminalų plėtrą sieks 25 mln. eurų. Pasak „Begos“ valdybos pirmininko Aloyzo Kuzmarskio, uosto veiklai planuojama panaudoti ir gretimas gamybines teritorijas. Jose numatoma su uostu susijusi logistinė-gamybinė veikla: krovinių kaupimas, paruošimas, pirminis perdirbimas, pakavimas.

„Imlitex Holdings“ grupė, A. Kuzmarskio teigimu, yra viena iš tų Lietuvos krovinių gabentojų, kurių veiklos spektras apima ne tik žemės ūkio produkciją, bet ir kitas žaliavas, skirtas maisto, chemijos, plastikų, biokuro, tekstilės ir kitoms pramonės įmonėms.

Visoje Lietuvoje grūdines kultūras superkanti „Imlitex Agro“ šiuo metu Kretingoje stato grūdų elevatorių, turintį džiovinimo bei valymo įrangą. Jo 37,5 tūkst. kubų talpyklose vienu metu galės sutilpti 30 tūkst. tonų grūdų. Elevatorius bus paruoštas darbui iki ateinančios javapjūtės. Jame apdoroti grūdai bus gabenami tiesiai į Klaipėdos uostą ir čia kraunami į laivus.

Žvalgosi į Liepoją

Klaipėdos uoste 2018 metais prognozuojama puse milijono tonų mažesnė krovinių apyvarta nei 2017 metais, kai krauta 43,1 mln. tonų. Tai lems senkantis naftos produktų tranzitas iš Baltarusijos, kuri įsipareigojusi daugiau krovinių vežti per Rusijos uostus. Tačiau žemės ūkio produktų segmente numatomas apyvartos didėjimas kaip ir pernai.

KVJUD administravimo ir rinkodaros vadovas Artūras Drungilas „Lietuvos žinioms“ sakė, kad 2017 metais uoste buvo perkrautas rekordinis kiekis žemės ūkio produktų – 3,8 mln. tonų, 6,7 proc. daugiau negu 2016 metais. Iš jų lietuviškų grūdų eksportuota 2,7 mln. tonų – procentu mažiau negu per 2016 metus.

„Šalies grūdų rinką sudaro 3 dalys: Lietuvos žemdirbių užaugintas derlius, išvežamas per Klaipėdos uostą; lietuviški grūdai, išgabenami per Latvijos uostus; importuojami pašarai ir kultūros jų gamybai. Pastaroji dalis pernai padidėjo 300 tūkst. tonų, iki milijono tonų, ir šiemet turėtų didėti. Rygoje 2017 metais krauta 1,3 mln. tonų, Liepojoje – per 3 mln. tonų žemės ūkio produktų, tarp jų nemažai – iš Lietuvos“, – sakė A. Drungilas.

Klaipėdos uoste žemės ūkio produktus krauna 5 kompanijos ir konkurencija dėl klientų stiprėja. Prieš gerą dešimtmetį į Klaipėdą buvo pavykę pritraukti Kazachstano grūdų, tačiau išlaikyti srauto nepajėgta dėl Rusijos geležinkelio tarifų. Minties apie tranzitinius grūdus, tik iš artimesnių šalių, netgi Latvijos, ir dabar neatsisakoma. Uostininkai svarsto, kad jei vienai kompanijai pavyktų pralaužti ledus ir tranzitinių žemės ūkio produktų padaugėtų, mažiau uoste liktų įtampos dėl vidinės konkurencijos.

Liepoja rinkoje prisistato kaip svarbus Baltijos šalių grūdų uostas, eksportuojantis ir importuojantis Baltarusijos, Ukrainos, Kazachstano žemės ūkio produktus. 2017 metais čia krauta 6,5 mln. tonų krovinių, iš kurių 4,8 mln. tonų buvo birieji. Nurodoma, kad kraunami ne tik javai, bet ir linai, pašarinės ir maistinės saulėgrąžos, medvilnės, burokėlių ir kitokios sėklos. 2016 metais Liepoja perkrovė 2,88 mln. tonų grūdų. Žemės ūkio produktų kiekio padidėjimas 2017 metais gali reikšti, kad „Baltic Agro“ pasitraukimą latviams pavyko kompensuoti.