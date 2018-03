Lietuvos veiksmai apsunkins Baltarusijos AE projektą

Kruonio HAE. „Lietuvos žinių“ archyvo nuotrauka

Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės (HAE) rezerviniai pajėgumai negalės būti naudojami Baltarusijoje nesaugiai statomos Astravo branduolinės elektrinės (AE) reikmėms. Tai numato naujos Elektros tinklų naudojimo taisyklės.

Lietuvos įgyvendinami planai blokuoti nesaugios Astravo AE gaminamos elektros eksportą apsunkins šios jėgainės statybos projektą.

Jei negalėtų parduoti pagamintos elektros energijos Vakaruose, Baltarusija per metus negautų apie 700 mln. eurų planuotų pajamų.

Baltarusijai praverstų Kruonis

Energetikos ministro Žygimanto Vaičiūno kovo 27 dieną pasirašytu įsakymu pakeistos Elektros tinklų naudojimo taisyklės nustato, kad Lietuvos elektros energetikos sistemoje veikiantys akumuliaciniai elektros galios pajėgumai, konkrečiai Kruonio HAE, negalės būti naudojami trečiųjų šalių branduolinių elektrinių, kurios Lietuvos Respublikos įstatymu pripažintos nesaugiomis, elektros akumuliavimo ir aktyviosios galios rezervavimo poreikiams tenkinti.

Taisyklės keičiamos įgyvendinant Vyriausybės 2017 metų rugsėjo 13 dieną patvirtintą Būtinųjų veiksmų planą, kuris parengtas vykdant Seimo priimto Būtinųjų priemonių, skirtų apsisaugoti nuo trečiųjų šalių nesaugių branduolinių elektrinių keliamų grėsmių, įstatymo nuostatas.

Seimas įstatymu yra pripažinęs Baltarusijoje, Astravo rajone, statomą AE nesaugia, keliančia grėsmę Lietuvos nacionaliniam saugumui, aplinkai ir visuomenės sveikatai.

Veiksmų plane numatytos priemonės, kuriomis būtų blokuojamas nesaugios Astravo AE gaminamos elektros eksportas ir taip apsunkinamas jos statybos projektas. Ketinama riboti elektros pralaidumus su Baltarusija bei ją apmokestinti, taip pat drausti Kruonio HAE teikti paslaugas Baltarusijai.

Kruonio HAE statyta tarsi rezervas Ignalinos AE, tačiau ji labai praverstų ir statomai Baltarusijos AE. „Techninio rezervo suvaldyti Astravo AE Rusija – aplink Uralo kalnus ir Sibire – turi daug. Kruonio HAE būtų puiki galimybė Baltarusijai pagerinti komercinį balansą: naktį, kai pigi elektra, padėti saugoti, dieną – generuoti. O techninio rezervo pakankamai turi Rusija. Kadangi Baltarusija su Rusija šią AE stato kartu, turbūt galvoja ir apie rezervo paėmimą. Aišku, čia būtų patogiau – Kruonis visai šalia“, – „Lietuvos žinioms“ yra sakęs Lietuvos elektros energijos perdavimo sistemos operatoriaus „Litgrid“ generalinis direktorius Daivis Virbickas.

Pagal Vyriausybės patvirtintą veiksmų planą numatyta įgyvendinti nemažai techninių priemonių, kurios leis mažinti elektros energijos patekimo iš Baltarusijos apimtį. Tarp jų – Šiaurės Rytų Lietuvos elektros perdavimo tinklo pertvarka ir optimizavimas, naujų oro linijų, kurios sustiprins Lietuvos elektros perdavimo tinklą, įrengimas Vilniaus regione.

Įgyvendinant šį planą siekiama kartu su Estija ir Latvija susitarti dėl vienodų principų, susijusių su elektros energijos iš trečiųjų šalių patekimu į rinką, taikymo.

Baltarusiškos elektros eksportui reikia Lietuvos

„Litgrid“ vadovas D. Virbickas anksčiau „Lietuvos žinioms“ teigė, kad Baltarusija neturi techninių galimybių eksportuoti elektrą į Baltijos ir Skandinavijos šalių rinkas apeidama Lietuvą.

Kad tokios galimybės atsirastų, pasak „Litgrid“ vadovo, reikia pastatyti naują liniją, pavyzdžiui, su Latvija. D. Virbickas teigė, kad šiuo metu Lietuva turi 5 elektros perdavimo linijas su Baltarusija. Nei Latvija, nei Estija, nei Lenkija tokių linijų neturi. Lenkija turi vieną silpną liniją, bet jau priimtas sprendimas ją išmontuoti.

„Todėl Seimui priėmus sprendimą uždrausti Astravo AE pagamintos elektros prekybą, ši prekyba sustos ne tik su Lietuva. Elektra nepateks į Baltijos ir Lenkijos rinkas, į Švedijos ir Suomijos rinkas. „Nord Pool“ principas yra paprastas: visa importine elektra prekiaujama tik biržoje. Nėra pralaidumo, nėra galimybės patekti į biržą. Nėra linijos tarp Latvijos ir Baltarusijos, – nėra net teorinės galimybės baltarusiškai elektrai patekti į biržą“, – aiškino „Ligrid“ vadovas.

„Litgrid“ skaičiavimu, Astravo AE du blokai per metus galėtų pagaminti elektros energijos, už kurią, pardavus „Nord Pool“ biržoje, gautų apie 700 mln. eurų per metus, arba 2 mln. eurų per dieną.

Seimui priėmus įstatymą, draudžiantį pirkti baltarusišką elektrą ir ją pardavinėti Baltijos bei Skandinavijos biržoje, Baltarusija negaus šių planuotų pajamų.

Nuo Rusijos atsijungs iki 2025 metų

Vyriausybės patvirtintas veiksmų planas apsisaugoti nuo nesaugios Baltarusijos AE bus vykdomas, kol bus įgyvendinta Baltijos valstybių elektros sistemų sinchronizacija su kontinentinės Europos tinklais.

Kovo 22 dieną Baltijos šalių ir Lenkijos vadovai po susitikimo su Europos Komisijos pirmininku Jeanu-Claude'u Junckeriu pasiekė bendrą susitarimą: įtvirtintas įsipareigojimas iki 2025 metų Baltijos šalių elektros tinklus su kontinentine Europa sinchronizuoti per Lenkiją.

Baltijos šalys iki šiol veikia sinchroniniu režimu posovietinės energetinės sistemos vadinamajame BRELL – iš Maskvos dispečerinės valdomame Baltarusijos, Rusijos, Estijos, Latvijos ir Lietuvos elektros žiede, kuris yra priklausomos nuo Rusijos elektros tinklo.