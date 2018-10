Kodėl neveikia tymbildingai?

Tikriausiai jūsų įmonės kolektyvas jau dalyvavo daugelyje komandos formavimo užsiėmimų. Virvėmis tikrai laipiojote. Per žarijas ėjote. Plaustą gaminote ir net plaukėte juo. Bandėte kuo greičiau sudėti konstrukciją iš lentų, atpainioti virves ar atlikti kitokius fizinės ir protinės energijos reikalaujančius veiksmus. Jei jaučiate, kad viską išbandėte ir jums trūksta idėjų, visada galite samdyti gerą konsultacinę kompaniją, kuri, pavyzdžiui, atveš maorius ar indėnus ir pamokys jų karo šokių. Įgavę naujos energijos pasieksite geresnių rezultatų ir geriau sutarsite komandoje. Na, pagal visus korporatyvinius stereotipus yra priimta taip manyti.

Komandos formavimo užsiėmimų teko vesti nemažai, dar daugiau jų vedė mano kolegos ir kiekvieną kartą, į komandos formavimą atvykusioje grupėje pasitaikydavo vienas kitas „besiožiuojantis“ žmogus. Tai jis nedarys to, tai jam anas nepatinka, kam čia to reikia ir iš viso geriau jau einam linksmintis, o ne per kliūtis šokinėti.

Maniau, kad jie yra nekomandiški ar neįsitraukę. Tačiau ilgainiui pradėjęs dirbti su komandomis, supratau, kad tokį jų elgesį provokuoja pats užsiėmimų formatas – daug žmonių į pateiktus (dažniausiai primestus!) žaidimus reaguoja su susierzinimu, nepasitikėjimu ar net gėda. Ar kas nors klausė to žmogaus, ar jis nori čia dalyvauti? Ar jis galvoja, kad tai tikrai jam padės geriau bendradarbiauti su skyriumi, su kuriuo jis jau tris mėnesius nesikalba? Privačiuose pokalbiuose su vadovais tenka išgirsti labai negražių epitetų apie komandos formavimo užsiėmimus. Švelniausi jų: atsibodo, tas pats per tą patį, niekas vis tiek nesikeis. Kas negerai su šiais vadovais ir kas negerai su komandos formavimo užsiėmimais?

Žmones užknisa banalios užduotys

Yra tam tikras disonansas tarp paties pavadinimo „komandos formavimas“ ir prievolės šiuose užsiėmimuose dalyvauti. Nedalyvaujantis užsiėmimuose žmogus beveik automatiškai nurašomas kaip nekomandiškas.

Dar daugiau, ne visiems žmonėms tinka parinktos užduotys – kai kuriose užduotyse žmonės paprasčiausiai nenori dalyvauti, nes jose gali atsiskleisti kokie nors jų trūkumai, pavyzdžiui, fiziniai apribojimai ir kiti aspektai. Susilaikysiu nuo pavyzdžių, tačiau tikrai esate patyrę, kai jūs ar šalia stovintis žmogus kokioje nors užduotyje jautėsi nejaukiai. O ir jums ne visai patiko masažuoti kolegą, lipti per jo galvą ar daryti kažką, kas kėlė jums viešos gėdos jausmą. Įdomu, ką galima išmokti iš užduoties, kurios žmogus negali pakęsti. Tik nereikia kaltinti jo siauru požiūriu ar pozityvumo trūkumu. Yra daug komandos formavimo užduočių, kurių tikrai nedarytumėte ir bumbėtumėte: kam čia to reikia?

Išmokimai nepersikelia į praktiką

Dėl patiriamo streso, kaip geriau atlikti tokias užduotis žmonės labiau susikoncentruoja į užduoties atlikimą (nes niekas nenori būti lūzeriais kitų akyse), negu į mokymąsi. Žinoma, užduotis veda patyrę konsultantai, kurie vėliau aptaria tai, kas vyko ir bando užduoties metu įgytą patirtį projektuoti į darbinę aplinką, tačiau tai labai sunku padaryti.

Pirma, žmonės būna apimti emocijų ir net po visų išsamių aptarimų per pertrauką toliau kalbasi apie užduoties niuansus. Dėl nepasiekto rezultato jie arba kaltina užduotį, arba nusivylę kalbasi apie savo negebėjimą jos atlikti. Neretai koks nors kartėlis dėl nepasiekto rezultato ar pralaimėjimo kitai komandai užsibūna ilgiau.

Antra, apie mokymosi perkėlimą į darbo aplinką niekas nekalba arba daro tai pritemptai. Galiu paliudyti apie dešimtis atvejų, kai susierzinę dėl užduoties žmonės sako, kad darbe viskas yra kitaip ir užduoties išmokimų tiesiog neįmanoma ten perkelti. Jeigu užduoties metu kas nors konfliktavo arba viskas buvo itin linksma, žmonės norės likti su šiomis emocijomis ir menkai įsitrauks į pokalbį o ką gi iš to, ką mes čia patyrėme, galime perkelti į darbą? Tokia diskusija tikrai įvyks, tačiau jos metu žmonės neatsivers ir neįsigilins, nes dėl to su jais niekas nesitarė. Tai daroma visai kitokių – komandos ugdymo užsiėmimų metu.

Šiuos apribojimus laikau vienais didžiausiu komandos formavimo užduočių trūkumų. Pervertęs įvairius tyrimus pamačiau, kad komandos formavimo užsiėmimus daugiau negu pusė žmonių vertina skeptiškai ir nemano, kad jie kaip nors pagerintų darbą.

Komanda nėra komanda

Komandos formavimo užsiėmimai suburia įvairių žmonių grupę, kurie nebūtinai yra tikra komanda. Tikros komandos nariai rūpinasi komandos, o ne savo interesais bei turi vieningai suvoktą tikslą. Tai, kad įmonės direktorius įžanginiame žodyje pasako, jog visi jūs – viena komanda, tai yra tik gražus siekis. 100 įmonės darbuotojų, atvežtų į kaimo turizmą nėra komanda, nes daugeliui jų rūpi savi interesai, pavyzdžiui, kaip geriau pasirodyti kokiose nors užduotyse. Tuo tarpu darbe jie taip pat rūpinasi tik savo skyriaus ar departamento veikla ir menkai paiso kitų padalinių interesų.

Šie 100 žmonių yra paprastas būrys menkai tarpusavyje susijusių asmenų, kuriems pagal nutylėjimą reikia kartu kažką intensyvaus veikti. Galbūt Arūnas iš finansų visai nenori socializuotis ar dar daugiau, konkuruoti su Dovile iš pardavimų kartu konstruojant plaustą. Jie mielai liktų kolegomis, kur jų bendravimas apsiriboja tik darbiniais reikalais. Konkuravimas komandos formavimo užduotyse dažnai palieka neskanų prieskonį. Pažįstu žmonių, dėl kurių būdo kiti nebenori su jais atlikti jokių užduočių ar konfrontuoti darbe, nes komandos formavimo metu atsiskleidė aštri jų asmenybės pusė.

Jau girdžiu skaitytojo prieštaravimą, kad neva, jeigu Arūnas ir Dovilė nemokės kartu statyti plausto, kaipgi jie vairuos tą didelį įmonės laivą? O kas sakė, kad jiems kažkas yra blogai? Galima deklaruoti, ką tik norime, tačiau realybė yra kitokia – jeigu Arūnas ir Dovilė nemato reikalo socializuotis ir jie jaučia, kad ir taip gerai sutaria darbe, į bet kokią prievartą daryti ką nors kartu, jie žiūrės su susierzinimu.

Galbūt Arūnui kur kas smagiau socializuotis su savo paties komanda ir pabuvimas kitokioje aplinkoje šiai komandai duotų papildomos energijos. Tikrai būtų puiku, jeigu šie 100 žmonių pabendrautų iš dūšios ir visi smagiai bei prasmingai praleistų laiką, tačiau geriausiu atveju liks tik smagumo pojūtis, nes prasmingumo čia mažai vien dėl to, kad žmonės jau turi nusistovėjusius santykius darbe, žino ryšius ir šią santykių struktūrą palaiko net ir po smagiausių užsiėmimų gamtoje.

Smagūs pabuvimai kartu padeda žmonėms susipažinti, sukurti ryšius, įgauti energijos ir gero ūpo, tačiau jie beveik nepakeičia nusistovėjusios kultūros ar santykių atskirose komandose. Tai yra socializavimosi renginiai, o ne komandos formavimo užsiėmimai.

Todėl įmonių direktoriai neturėtų galvoti, kad tokie grandioziniai ar egzotiški komandos formavimo užsiėmimai kaip nors išspręs įvairias komandų problemas.Tokie užsiėmimai būtini kultūros puoselėjimui, tradicijų išlaikymui, bendrumo ir gero ūpo jausmo kūrimui. Problemas komandos turi spręsti atskirose ir kartotinėse ugdymo sesijose, kur žmonės atvirai kalbėsis apie darbinius reikalus ir savo santykius, kurie trukdo arba padeda šiems reikalams spręstis.