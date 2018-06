Klaipėdoje baigiama įrengti išskirtinė alaus darykla

Mantas Jankus 2018 06 16 12:00

Naujasis „Švyturio“ daryklos korpusas sukurtas pagal senąją Klaipėdos architektūrą. Architektūrinių pasiūlymų autorė – architektė Vida Mureikienė.

Klaipėdoje šią vasarą „Švyturio“ aludariai planuoja užbaigti 7 mln. eurų kainavusią daryklos rekonstrukciją – naujame korpuse po vienu stogu telpa nauja craft alaus linija, gastrobaras, parduotuvė, konferencijų bei degustacijų salės. Naujasis kompleksas turėtų tapti šalies ir viso regiono alaus kultūros centru.

Naujas alaus kultūros centras

Šis projektas išskirtinis – nei Lietuvoje, nei Baltijos šalyse nėra panašaus masto objekto, kuriame būtų jungiamos gamybinės, edukacinės ir laisvalaikio erdvės.

„Alaus rinka Lietuvoje sparčiai keičiasi. Ne tik dėl suvaržymų. Keičiasi žmonių požiūris į alų – lietuviai vis dažniau nori kokybiško, išskirtinio, įdomaus alaus. Mūsų kompleksas, čia sutelktos technologinės galimybės bei aludarių talentai šią vietą pavers vienu svarbiausių alaus kultūros centrų Lietuvoje bei visame regione. Esu tikras – šios vietos atsiradimas lems, kad Lietuvoje verdamas alus pasaulyje bus žinomas kur kas geriau“, – sako „Švyturio-Utenos alaus“ vadovas Rolandas Viršilas.

Minimalus planas – būti konkurencingiems visoje Europoje

Naujojoje darykloje alus bus verdamas bendradarbiaujant su JAV craft „Brooklyn Brewery“ aludariais ir jis bus skirtas ne tik Lietuvos alaus mėgėjams.

„Bendras darbas su „Brooklyn Brewery“ įpareigoja atsiverti pasauliui – mūsų verdamas išskirtinių rūšių alus bus konkurencingas mažiausiai visos Europos mastu. Jau dabar gretimų valstybių aludariai profesionalai rodo didelį susidomėjimą – jie nori atvažiuoti pas mus ir kurti projektus savo šalims.

Norime, kad šioje darykloje esminis žodis būtų „atvirumas“: lankytojams detaliai rodysime visus procesus, daug pasakosime apie alų ir jo derinimą su maistu, rengsime degustacijas. Tai bus sociali vieta, kurioje vyks alaus ir kultūros renginiai, todėl viskas čia suprojektuota taip, kad svečiui būtų kuo patogiau. Norėčiau, kad per pirmus veiklos metus čia išvirtume mažiausiai 10 naujų rūšių alaus“, – ambicingais planais dalijasi „Švyturio“ prekės ženklo vadovas Andrius Bagdzevičius.

Eksperimentavimo ir naujo skonio kūrybos erdvė

Anot A. Bagdzevičiaus, naujoji linija aludariams suteikia sąlygas drąsiai eksperimentuoti – minimalus čia verdamo alaus kiekis – 3 tūkst. litrų, taip pat į šį pastatą persikels ir „Raudonų plytų“ alaus dirbtuvės, kur vieno eksperimento dydis – 100 litrų. Bus paprasta virti alų specialiomis progomis, atskiriems projektams ar tokį, kurio bus galima paragauti tik daryklos restorane. Vienu metu naujoji įranga leis brandinti 18 skirtingų rūšių alų.

Be naujų, specialiai sukurtų produktų, šioje linijoje bus verdamas „Švyturio“ tradicinės kolekcijos bei „Raudonų plytų“ rūšių alus. „Taip pat čia turėsime rūsį alui brandinti statinėse – esame šios srities pradininkai Lietuvoje ir savo eksperimentus plėsime. Tokių plačių galimybių po vienu stogu neturi nė viena darykla Lietuvoje“, – teigia pašnekovas.

„Švyturio“ vadovas Rolandas Viršilas teigia, kad vartotojai dabar ieško išskirtinio skonio ir kokybės alaus.

Kalbėdamas apie naujosios craft alaus linijos ypatumus bei įrangą, A. Bagdzevičius mini įrangos tiekėjų „Esau & Hueber“ skurtą ekstraktorių.

Anot jo, ekstraktorius suteikia naujų galimybių išvirti aromatų prisodrintą alų. „Sausojo apyniavimo technologija itin populiari visame craft alaus pasaulyje. Tai procesas, kai apyniai dedami jau po pagrindinės fermentacijos – taip alui suteikiamas stiprus ir ryškus aromatas. Dabar yra labai daug aromatinių rūšių apynių – tuo ypač garsėja Amerika. Iš apynio galima išgauti ir, tarkime, juodojo serbento ar net visos vaisių puokštės kvapus. Kontaktuodami su deguonimi, apyniai greitai praranda aromatą, tačiau ekstraktoriuje alus nuolat cirkuliuoja per apynius be kontakto su deguonimi. Ši technologija – tai nauja pakopa kuriant tikrai aromatingą gėrimą“, – pasakoja pašnekovas.

Brandinimas – ir statinėse

A. Bagdzevičiaus teigimu, ekstraktoriuje taip pat gali būti naudojamos ir sėklos, pupelės, įvairių rūšių arbata bei visos kitos skonio suteikiančios medžiagos – ši galimybė ypač aktuali craft darykloms, kurios nuolat stengiasi išvirti originalų, netikėto, o kartais net neįtikimo skonio alų.

Tiesa, „Švyturys Brewery“ virs ir tradicinį alų, todėl darykloje įrengti alaus filtrai, kurie nėra populiarūs tarp craft aludarių, tačiau „Švyturio“ tradicinės kolekcijos alus be filtracijos galutiniame gamybos etape negali apsieiti.

Beje, darykloje bus ir brandinimo rūsys – jame alus bus brandinamas medinėse, savitą skonį suteikiančiose statinėse. Tačiau taip bus ruošiamas tik proginis ir išskirtinis alus, kurio galima įsigyti ne kiekvienoje parduotuvėje.

Įrenginiai vokiečiams gaminti ir Alytuje

Nors daryklos įrenginius tiekia ir montuoja Vokietijos įmonė, tačiau dalis įrangos pagaminta Lietuvoje.

„Pagaminome 42 nerūdijančio plieno talpyklas. „Švyturys Brewery“ nėra didelė pramoninė darykla – tai craft alaus darykla, todėl čia galioja tokie patys griežti reikalavimai, kaip ir mažosiose daryklose. Tas ypač pasakytina apie talpyklų estetinę išvaizdą – juk jos bus lankytojams atviroje erdvėje“, – sako Alytuje įsikūrusios gamyklos „Astra“ vadovas Vaidas Liesionis. Jo įmonė yra pagaminusi cisternų darykloms Vokietijoje, Šveicarijoje, Anglijoje, Suomijoje, Švedijoje, Ukrainoje, Latvijoje, Estijoje ir kitur.

Pašnekovas pasakoja, kad alaus daryklai „Švyturys Brewery“ buvo gaminamos palyginti nedidelės talpyklos – iki 20 m3, o pramoninių daryklų cisternų talpa svyruoja nuo 50 m3 iki 100 m3. Talpyklų gamyba truko 4 mėnesius, tačiau prieš tai dar pusmetį vyko projektavimo darbai. V. Liesionio teigimu, užsakovas buvo labai reiklus, todėl vien vizualinių standartų derinimas su „Esau & Hueber“ truko maždaug 4 mėnesius.

„Mes tikrai patenkinti tokiu sprendimu – statydami bei įrengdami kompleksą kuo daugiau darbų stengiamės pavesti Lietuvos įmonėms“, – teigia „Švyturio“ prekės ženklo vadovas.

Rekonstruota alaus darykla oficialiai bus atidaryta birželio pabaigoje, tačiau įrangos bandymai ir derinimas jau pradėti.

Alaus virimo įrangos montavimo ir derinimo darbai jau eina į pabaigą.

Esminiai faktai:

– Naujosios „Švyturio“ craft linijos vertė – 7 mln. eurų

– Alus bus verdamas bendradarbiaujant su JAV darykla „Brooklyn Brewery

– Minimali verdamo alaus partija – 3000 l

– Vienu metu galima brandinti 18 skirtingų rūšių alų

– Rekonstruota alaus darykla bus atvira lankytojams – po vienu stogu čia glausis darykla, restoranas, parduotuvė, degustacijų bei konferencijos salės

– Čia bus verdamas ir naujų, ir žinomų „Raudonų plytų“ bei „Švyturio“ tradicinės kolekcijos rūšių alus

– Vieta turėtų tapti alaus kultūros centru Lietuvoje ir visame regione