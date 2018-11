Kalėdų puošmenoms merijos pinigų negaili

Miestų papuošimas Kalėdoms, anot merijų atstovų, brangus malonumas, todėl išlaidos jau skaičiuojamos dešimtimis ar net šimtais tūkstančių eurų./ Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka

Iki Kalėdų likus mažiau nei porai mėnesių, šalies savivaldybės skuba skaičiuoti pinigus, kuriuos galės išleisti miestams papuošti.

Vilniaus konkurentas

Kaip ir kasmet, šiemet bene daugiausia išlaidų prireiks Kalėdų eglei Vilniuje – jos puošyba kasmet kainuoja iki 200 tūkst. eurų. Beje, su vilniške kasmet konkuruoja kauniškė Kalėdų eglė. Kaip „Lietuvos žinias“ informavo Kauno miesto savivaldybės atstovai, šiemet į senamiestį ir į Rotušės aikštę atkeliaus žiemos pasaka, kurios centrinė figūra bus eglė – žiemos karalienė.

Kalėdų eglė ir Rotušės aikštėje įsikursiantis kalėdinis miestelis pasipuoš menininkės Jolantos Šmidtienės sukurtomis baltomis sniego pusnimis, žiemos karalystėje bus daug šviesos žaismo, lempučių girliandos.

Kalėdų eglės ir Rotušės aikštės aplinkos papuošimas, pradedant medžių ir baigiant namelių puošyba, kauniečiams atsieis beveik 69 tūkst. eurų. Naujoms dekoracijoms įsigyti planuojama skirti iki 100 tūkst. eurų. „Šventinės dekoracijos perkamos ne vienam kartui. Pavyzdžiui, pernai pirktos Santakos parko dekoracijos pravers ir šįmet, tik jos bus papildytos naujomis. Visos naujos dekoracijos bus naudojamos Rotušės aikštei papuošti, po kelias naujas dekoracijas atsiras kitose vietose. Pernai ir anksčiau įsigytomis dekoracijomis papuošime Kauno miesto gatves ir tiltus“, – „Lietuvos žinioms“ pasakojo Kauno savivaldybės vicemeras Simonas Kairys.

Angelų miestas

VšĮ Tekstilininkų ir dailininkų gildijos meistrai, vadovaujami kaunietės J. Šmidtienės, šiemet puoš ne tik Kauną. Jau antrus metus Kalėdų eglės puošimo idėjas jie įgyvendins ir Alytuje. Praėjusiais metais ten stūksojo balto šerkšno eglutė su angelu viršūnėje, o šiemet stovės žaliaskarė su baltais angelų sparnais.

Anot idėjos sumanytojos J. Šmidtienės, tokia puošyba tarsi sufleruos, kad visi esame palytėti angelų. Angelų sparnus eglutei iš metalo išpjaustys menininkas. Planuojama, kad Rotušės aikštėje Alytuje galėtų būti pastatytas ir atskiras suoliukas, puoštas angelo sparnais. Ant jų atsisėdę alytiškiai galėtų patys pasijusti tarsi angelai. Be to, miestiečiai raginami ir savo namų langus, prieigas puošti angelais, kad Alytus per Kalėdas taptų angelų miestu.

Šiais metais Alytaus eglei papuošti skirta beveik 30 tūkst. eurų. Dar šiek tiek daugiau nei 20 tūkst. numatyta miesto puošybai. Panaši pinigų suma Dzūkijos sostinei papuošti buvo panaudota ir praėjusiais metais.

Kaip ir pernai

Apie 50 tūkst. eurų šiemet miestui papuošti numačiusi skirti ir Šiaulių miesto savivaldybė. Kaip „Lietuvos žinioms“ teigė pagrindinės miesto eglės puošyba besirūpinančio Šiaulių kultūros centro direktorė Deimantė Bačiulė, jau atrinkta bendrovė, kuri už beveik 26 tūkst. eurų papuoš miesto centrinę eglę. Dar beveik 20 tūkst. eurų atsieis miesto centro puošimas. „Pinigais nesitaškome, bet sieksime susigrąžinti tradicinę eglę, tradicinę jos puošybą, nors jau egzistuoja įvairios galimybės naudoti modernią techniką, kurti ir kitokias egles. Tačiau tokios eglės gražios tik tamsesniu paros metu, o dienomis jos praranda visą žavesį“, – teigė D. Bačiulė.

Prieš porą metų Šiaulių savivaldybė už kelias dešimtis tūkstančių eurų buvo įsigijusi simbolinių puošybos elementų, skulptūrinių instaliacijų, LED girliandų – visa tai bus panaudota ir šiemet – tiek pagrindinei miesto eglei, tiek kitoms eglėms puošti, miestui dekoruoti.

Apie 200 tūkst. eurų (t. y. tiek pat kaip ir pernai) uostamiesčiui puošti artėjant Kalėdoms yra numačiusi skirti Klaipėdos miesto savivaldybė. Mat puošiama ne viena, o dvi pagrindinės miesto eglės – Atgimimo ir Teatro aikštėse. Atgimimo aikštėje paprastai statoma karkasinė eglė, o Teatro aikštę papuoš tikra žaliaskarė, kurią miestui dažniausiai dovanoja patys klaipėdiečiai. Puošiamas ir visas uostamiestis, bet ypatingas dėmesys skiriamas Taikos prospektui.

Vilios ledo arena

Artėjant Kalėdoms Marijampolė atsisveikins su kultūros sostinės titulu. Savivaldybės vicemero Romualdo Makausko žodžiais, norisi, kad tai būtų padaryta solidžiai. „Šiuo metu tam rengiamės, derinamos įvairios detalės. Atsisveikinimas su kultūros sostinės titulu vyks tą dieną, kai mieste bus įžiebta Kalėdų eglė, todėl ji turėtų būti atitinkamai papuošta“, – teigė vicemeras. Preliminariais skaičiavimais, miesto eglės ir Jono Basanavičiaus aikštės papuošimas merijai gali kainuoti iki 40–50 tūkst. eurų.

Anot R. Makausko, pasirengimas Kalėdoms neapsiribos vien pagrindinės eglės ar miesto centro puošimu. Numatyta, kad miesto centre turėtų atsirasti ir dirbtinės dangos čiuožykla, kuri veiks bent tris žiemos mėnesius. Tai bus dengta arena, joje bus palaikoma reikiama temperatūra, kad išlietas ledas nevirstų bala. Miestiečiai ir svečiai šioje čiuožykloje galės ne tik čiužinėti, bet ir žaisti ledo ritulį.

Panevėžys nesikuklina

Ne vienus metus miestiečių priekaištų dėl esą nevykusiai papuoštos svarbiausios miesto eglės sulaukianti Panevėžio miesto savivaldybė šiemet tikisi atsigriebti. Todėl Kalėdų eglei ir miesto gatvėms papuošti ketinama išleisti beveik 150 tūkst. eurų. „Šios lėšos bus skirtos ne tik pagrindinės eglės, bet ir viso miesto puošybai, įvairiems jos elementams įsigyti. Norime, kad visas miestas spindėtų ir būtų papuoštas pagal vieną idėją“, – „Lietuvos žinioms“ tvirtino Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir architektūros skyriaus vedėja Daiva Gasiūnienė. Anot jos, vien J. Miltinio aikštės ir Kalėdų eglės puošimas atsieis apie 64 tūkst. eurų.

D. Gasiūnienės teigimu, miesto puošimo Kalėdoms paslauga pirkta viešųjų pirkimų būdu. Konkurse dalyvavo trys įmonės, jų pasiūlytos kainos buvo panašios. „Miesto puošimas Kalėdoms – brangus malonumas, jo galėtume atsisakyti. Tačiau žmonėms to reikia“, – tikino Panevėžio miesto merijos Teritorijų planavimo ir architektūros skyriaus vedėja.