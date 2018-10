Jaunos šeimos paramą perkant būstą gaus lengviau

BNS 2018 10 11 13:00

Alinos Ožič (LŽ) nuotrauka

Valdžia ir bankai lengvina sąlygas jaunoms šeimoms su valstybės parama įsigyti būstą regionuose.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) ir bankų atstovai ketvirtadienį nusprendė, jog bus pailgintas terminas šeimoms pasirašyti sutartį su banku dėl paskolos, taip pat jos bus geriau informuojamos apie finansavimą naujo namo statyboms.

„Pasitaikė atvejų, kad žmonės nori statyti namą, tačiau yra nesusitvarkę statybų leidimo ir, jeigu yra patvirtinama, kad jie gali pasinaudoti šitos paskatos mechanizmu, jie fiziškai nesuspės sutvarkyti. Tai viena dalis, kad žmonėms tai reikia atskirai iškomunikuoti. Kita dalis, kad pridėti atmintinę prie pažymos, kurioje būtų svarbiausi dalykai paminėti, ką žmogui žinoti ir pasiruošti einant į banką ar kitą įstaigą“, – po susitikimo ketvirtadienį žurnalistams sakė viceministras Eitvydas Bingelis.

Pasak jo, be to, nuo kitų metų numatoma nuo dviejų iki trijų mėnesių pailginti terminą, per kurį norinčios gauti valstybės paramą jaunos šeimos turėtų pasirašyti sutartį su banku.

E. Bingelio teigimu, norint gauti subsidiją naujam namui statyti, reikalavimai yra griežtesni, nes didesnė skolinimo rizika.

„Labai daug atvejų, kad žmonės prieš du metus pradėję statybas, yra keli procentai to baigtumo neregistruota ir žmonės tiesiog nori pasinaudoti mechanizmu, nors namas stovi seniausiai, dėl to kai kuriems (gauti paramos – BNS) nepavyksta“, – kalbėjo viceministras.

Anot jo, dėl paramos jau kreipėsi daugiau nei 2,1 tūkst. žmonių, iš kurių patenkinta apie 600–700 prašymų. Šiemet Vyriausybė tam skirs 4 mln. eurų.

Būsto kredito suma, pagal kurią apskaičiuojama subsidija, negali būti didesnė kaip 87 tūkst. eurų. Vaikų neturinčioms šeimoms numatyta 15 proc., vieną vaiką auginančioms – 20 proc., du vaikus – 25 proc., auginančioms tris ir daugiau vaikų – 30 proc. būsto kredito sumos subsidija.

Paskola suteikiama butui ar namui šalies regione įsigyti, taip pat namo statyboms. Dėl paramos gali kreiptis asmenys, niekada neturėjusi nuosavo būsto jauna šeima – sutuoktiniai arba vaiką vienas auginantis tėvas ar mama iki 35 metų.

Seime svarstomos įstatymo pataisos, siūlančios sušvelninti reikalavimus jaunoms šeimoms, norinčioms pirkti būstą didesniuose miesteliuose. Siūloma paramą skirti ir tuomet, kai jauna šeima įsigyja pirmąjį būstą regione, kur kvadratinio metro vertė yra bent 60 proc. mažesnė už nustatytą didžiausią vertę visoje Lietuvoje. Dabar ši riba yra 65 procentai.