Daugiabučių administratorių rinkimai paniro į chaosą

Oresto Gurevičiaus (LŽ) nuotrauka

Teismui laikinai sustabdžius Vilniaus valdžios skelbtą daugiabučių namų administratorių atranką, rinkos dalyviams ir gyventojams abejonių kėlę rinkimai paniro į dar didesnį chaosą.

Administratoriai tvirtina, kad neteisėtai vykdomi rinkimai užkonservavo daugelį sostinės daugiabučių atnaujinimo projektų, o gyventojų pasyvumas esą rodo, jog atranka reikalinga tik savivaldybei, siekiančiai perdalyti daugiabučių namų administravimo rinką sostinėje.

Vidutiniškai per metus Vilniaus mieste gyventojų pageidavimu pakeičiami 70–80 daugiabučių administratorių.

Respublikiniai būsto valdymo ir priežiūros rūmai administratorių atranką vertina kaip ydingą antikorupciniu požiūriu, nes esą vyksta neskaidriai ir chaotiškai, savivaldybei nekontroliuojant proceso, iš anksto tinkamai nepasiruošus, sukūrus terpę kyšiams ir savivalei.

Savivaldybė savo ruožtu mano, jog sprendimą stabdyti rinkimus teismas priėmė „suklaidintas“ administratorių, todėl nutartis bus skubiai skundžiama.

Pagal miesto valdžios nustatytą tvarką gyventojams nepareiškus nuomonės ir nepasirinkus administratoriaus, jį savo nuožiūra parinks Vilniaus savivaldybės administracija.

Sustabdė abejotiną atranką

Vilniaus apylinkės teismas (VAT) spalio 17 dieną laikinai, kol bus priimtas galutinis teismo sprendimas, uždraudė savivaldybės administracijai toliau tęsti bet kokius su nauja administratorių atranka susijusius veiksmus, priimti sprendimus dėl jų skyrimo ar pakeitimo.

Spalio 15 dieną VAT patenkino 12 privačių bendrovių ieškinį ir pratęsė iki 2023 metų jų administravimo laikotarpį iki šiol prižiūrėtuose daugiabučiuose. „Iki įstatymo įsigaliojimo administratoriai paskirti teisėtai ir savivaldybės neturi teisės paneigti jų teisių bei interesų, o pasibaigus paskyrimo terminui, jis turi būti sprendžiamas vertinant tik savininkų prašymą svarstyti administratorių keitimo klausimą ir pagrįstus skundus dėl jų veiklos“, – rašoma teismo nutartyje.

Baigiantis 2012-aisiais patvirtintam daugiabučių administravimo penkerių metų terminui, teismo vertinimu, savivaldybė turėjo dvi galimybes: vienuose namuose likus pusmečiui iki jo pabaigos organizuoti naują atranką, o kituose – pratęsti administravimo terminą dar penkeriems metams.

„Dalyje daugiabučių 2018 metų sausį turėjo būti priimtas naujas įsakymas su numatytu penkerių metų administravimo terminu“, – rašoma nutartyje.

Įmonėms „Antakalnio būstas“, „Žirmūnų būstas“, „Namų priežiūros centras“, „Pašilaičių būstas“, „Justiniškių būstas“, „Lazdynų butų ūkis“, „Naujamiesčio būstas“, „Karoliniškių būstas“, „Viršuliškių būstas“, „Vilkpėdės būstas“, „Verkių būstas“ ir „Naujininkų ūkis“ palankų sprendimą per 30 dienų galima skųsti Vilniaus apygardos teismui.

Šios ir dar 16 miesto daugiabučius administruojančių bendrovių 2012 metais buvo paskirtos administratorėmis penkeriems metams – iki 2017-ųjų pabaigos.

Įmonės teismui skundė savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 metų gruodžio 28 dienos įsakymą dėl administravimo termino pratęsimo vieniems metams – iki šių metų gruodžio 31-osios. Tačiau bendrovės teigė, jog pagal įstatymą terminas turėjo būti pratęstas penkeriems metams.

Po nesėkmės organizavo antrą turą

Spalio 15 dieną sostinės savivaldybė pradėjo daugiabučių namų administratorių rinkimų antrąjį turą. Planuota, kad jame administratorių rinks apie 3 tūkst. daugiabučių, o balsavimas buvo numatytas iki lapkričio 5 dienos.

Per pirmąjį etapą namų administratorius išsirinko 500 daugiabučių. „Lietuvos žinių“ duomenimis, 92 proc. šių daugiabučių liko administruoti esami administratoriai ir tik 8 proc. pasirinkio naujus.

Pirmasis turas, netikėtai surengtas šių metų liepą, kai dauguma vilniečių atostogavo, nesulaukė gyventojų susidomėjimo.

Daugiabučių administravimo rinkos dalyviai ir gyventojai įtarė, kad chaotiškai ir ne laiku vykdomu „visuotiniu“ balsavimu Vilniaus valdžia sieka vienintelio tikslo – perdalyti rinką taip, kad kuo daugiau užsakymų gautų savivaldybės valdoma įmonė „Grinda“.

Eglė Šlajūtė, Vilniaus miesto savivaldybės Miesto ūkio ir transporto departamento laikinoji Būsto administravimo skyriaus vedėja, „Lietuvos žinioms“ teigė, jog rinkimai vasarą surengti tyčia – esą kad ir kada jie vyktų, gyventojų tai neišjudintų. „Pastebėjome, kad pirminiai balsavimai dažniausiai neįvyksta, o antras kartotinis balsavimas raštu numatomas rudenį, kai visi vilniečiai jau bus sugrįžę iš atostogų“, – aiškino ji.

Vilniaus miesto savivaldybė organizuoja daugiabučių administratorių rinkimus, kuriuose kviečia dalyvauti daugiau kaip 130 tūkst. butų savininkų, gyvenančių apie 4,4 tūkst. daugiabučių.

Per pusmetį Vilniuje administratorių parinkimo procedūros surengtos dešimtadalyje ir juose pakeisti vos keli administratoriai. Rinkimams organizuoti savivaldybė pernai rudenį įdarbino 5 naujus darbuotojus Miesto ūkio ir transporto departamento Būsto administravimo skyriuje.

Vilniuje yra daugiau kaip 7 tūkst. daugiabučių namų, juos administruoja 40 privačių bendrovių.

„Tuščiai“ išleista 200 tūkst. eurų

Vilniaus miesto daugiabučių namų ir kitų pastatų administratorių asociacijos prezidentas Sigitas Čirba „Lietuvos žinioms“ teigė, jog savivaldybė šiems nereikalingiems rinkimams jau išleido daugiau kaip 200 tūkst. eurų. „Dabar teismas nurodė, kad rinkimų iš viso nereikėjo rengti“, – pažymėjo jis.

S. Čirba pabrėžė, kad Vilniuje administratoriai jau paskirti 2012 metų pabaigoje, o atranka esą reikalinga tik naujai skiriamiems administratoriams. Tuo metu galiojantis Civilinis kodeksas nenumato, kad praėjus penkerių metų terminui, kuriam buvo paskirti dabartiniai administratoriai, reikėtų iš naujo juos rinkti.

Tai reikėtų daryti tik tuo atveju, jeigu bent penktadalis daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų raštu pareikštų pageidavimą spręsti administratoriaus paskyrimo klausimą iš naujo arba savivaldybė gautų namo gyventojų pagrįstų nusiskundimų dėl administratoriaus veiklos. Jeigu šių dviejų sąlygų nėra, administratoriai turėtų būti skiriami kitam 5 metų laikotarpiui.

S. Čirba pasakojo, kad iki šiol atranka vyko neskaidriai, ją temdė nešvari konkurencinė kova. „Mažos įmonės, kurios siūlo paslaugas už neįtikėtinai žemas kainas, klaidino gyventojus, juos demoralizavo, ištraukdavo balsavimo biuletenius, juos klastodavo. Nustatytas atvejis, kad dauguma vieno namo gyventojų balsavo už naują administratorių, o balsavimo protokole nurodoma, kad jie pageidavo palikti esamą, – dėstė pašnekovas. – Nėra garantijų, kad biuletenius pasirašo tikrieji, o ne apsimetę buto savininkai. Jovalas yra labai didelis.“

Pašnekovo nuomone, teismui pripažinus, kad atranka yra neteisėta, turėtų būti atšaukti ir jau vykusios atrankos rezultatai.

Pasak S. Čirbos, vidutiniškai per metus Vilniaus mieste gyventojų pageidavimu pakeičiami 70–80 daugiabučių administratorių. „Savivaldybė teigia, kad per pirmąjį turą gyventojai pasirinko 500 administratorių. Mūsų duomenimis, iš tų 500 administratorių nauji paskirti tik 8 procentai. Tai rodo, kad atranka gyventojams yra nereikalinga, o vykdoma savivaldybei siekiant savo politinių tikslų, konkrečiai – sujaukti ir perdalyti rinką“, – sakė jis.

Pasak S. Čirbos, planuoti renovavimo ir remonto darbai daugiabučiuose namuose dabar sustabdyti. „Kuris administratorius balsavimo metu galvos apie stambius remonto darbus?“ – klausė jis.

Respublikinių būsto valdymo ir priežiūros rūmų teisininkas advokatas Andrius Iškauskas tikisi, kad Vilniaus apylinkės teismo sprendimas stabdyti daugiabučių namų administratorių atranką galbūt paskatins savivaldybės pareigūnus sustoti ir ištaisyti padarytas klaidas.

Būsto rūmai yra parengę „Vilniaus daugiabučių namų administratorių atrankos pažeidimų antikorupciniame kontekste tyrimo ataskaitą“, kurioje nurodomi atrankos trūkumai ir korupcijos apraiškos. „Manome, kad rinkimų procedūros sustabdymas yra geriausias būdas visas šias problemas išspręsti, užkaišioti landas sukčiams“, – sakė jis.

Savivaldybė nepasiduoda

Tuo metu Vilniaus miesto savivaldybė abejoja Vilniaus apylinkės teismo sprendimą paskatinusiomis prielaidomis ir jį ketina apskųsti.

„Savivaldybė laikosi nuomonės, jog teisinėje valstybėje negali būti tokios situacijos, kai teismai patys sako, kad dėl viešojo intereso negalima stabdyti administratorių skyrimo procedūros, tačiau kitas teismas pasako priešingai“, – „Lietuvos žinioms“ sakė Edvardas Varoneckas, Vilniaus miesto savivaldybės Teisės departamento vadovas.

Jo nuomone, galbūt būdamas suklaidintas administratorių apylinkės teismas priėmė tokią nutartį, kuri esą net gyventojams užkerta kelią savo laisva valia pasirinkti namo administratorių, t. y. laisvai spręsti dėl savo nuosavybės. „Todėl skubiai teiksime skundą dėl nutarties ir tikimės, kad teismas, susipažinęs su savivaldybės skundo argumentais, šią klaidą ištaisys bei panaikins viešąjį interesą pažeidžiančią teismo nutartį“, – teigė jis.

Užfiksavo begalę pažeidimų

Vilniaus miesto savivaldybė, vykdydama tariamą Aplinkos ministerijos reikalavimą, šių metų liepos mėnesį sostinės daugiabučiuose paskelbė visuotinius daugiabučių namų administratorių rinkimus. Nors realaus poreikio apklausti vilniečius nėra, o patys gyventojai turi visus teisinius įrankius pasirinkti ir pakeisti jų namus administruojančias įmones, savivaldybė į Vilniaus daugiabučius išsiuntė per 100 000 biuletenių.

Prisidengdama demokratijos principais, savivaldybė masinius rinkimus organizuoja nesilaikydama demokratijos principų. Nors pradėta vilniečių apklausa skambiai vadinama rinkimais, savivaldybė neužtikrino net minimalių reikalavimų, kuriais demokratinėse valstybėse grindžiami rinkimų procesai. Vilniaus miesto savivaldybė atsisakė atsižvelgti į Vyriausiosios rinkimų komisijos ir Specialiųjų tyrimų tarnybos pateiktas rekomendacijas.

Šių rinkimų eigą lydi aibė pažeidimų, o jų organizavimas turi korupcinės veiklos požymių. Kyla pagrįstų įtarimų, kad savivaldybė siekia tiesiog perskirstyti Vilniaus daugiabučių namų administratorių rinką.

Rinkimų metu paaiškėjo skandalingų faktų: dalis gyventojų negavo balsavimo biuletenių, nepriklausomi stebėtojai neįleidžiami į balsų skaičiavimo komisiją, savivaldybės Būsto skyriuje, atsakingame už rinkimų procesą, dirba iki tol administravimo įmonėje, taip pat dalyvaujančioje atrankoje, dirbę valstybės tarnautojai, kiti buvę savivaldybės specialistai įsidarbino rinkimuose dalyvaujančiose administravimo įmonėse, kurios po pirmojo rinkimų turo pasiekė stebėtinai gerų rezultatų.

Maža to, niekas nekontroliuoja, ar vilniečių užpildyti balsavimo protokolai nėra suklastoti. Rinkimų procesas organizuojamas neskaidriai, didelė dalis informacijos apie jų eigą slepiama nuo gyventojų, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narių, kitų valstybinių institucijų. Be to, gyventojų susidomėjimo nesulaukę rinkimai miesto biudžetui jau kainavo 49 tūkst. eurų.

Todėl Lietuvos respublikiniai būsto valdymo ir priežiūros rūmai inicijavo išsamų šių rinkimų tyrimą, kuriame atskleidė konkrečius Vilniaus miesto savivaldybės įvykdytus pažeidimus.

Šaltinis: Respublikinių būsto valdymo ir priežiūros rūmų parengta „Vilniaus daugiabučių namų administratorių atrankos pažeidimų antikorupciniame kontekste tyrimo ataskaita“