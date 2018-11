Būsto rinka kaista tik Lietuvoje

LŽ 2018 11 11 17:09

Butų pardavimai Vilniuje per mėnesį augo 5,8 proc. daugiau nei praėjusių metų spalį./ Oresto Gurevičiaus (LŽ) nuotrauka

Nekilnojamojo gyvenamojo turto rinka Baltijos valstybėse stabilizuojasi, o Lietuvoje – kaista.

VĮ Registrų centras spalį fiksavo nekilnojamojo turto sandorių rekordus per pastaruosius ketverius metus, tačiau aktyviausiai buvo prekiaujama žemės sklypais. Jų parduota 24,3 daugiau nei rugsėjį. Butų pardavimai Vilniuje per mėnesį augo 5,8 proc. daugiau nei praėjusių metų spalį, tačiau 0,5 proc. mažiau nei rugsėjį. Kaune pardavimai išaugo 10,3 proc. per metus, o per mėnesį – 18,3 procento. Klaipėdoje per mėnesį parduota 18,4 proc. butų daugiau. Lietuvoje būsto rinka per mėnesį ūgtelėjo beveik ketvirtadaliu (24,2 proc.), o per metus – 18 procentų.

Šiemet spalį Latvijoje butai labiausiai brango Rygos regione, tačiau Jūrmaloje (pajūrio kurortiniuose miesteliuose) nepakito.

Kauguryje (Jūrmala) vidutinė kvadrato kaina nesiekė 567 euro, tačiau nuo metų prašios buvo 8,4 proc. aukštesnė. Salaspilyje standariniai butai pabrango 0,6 proc. iki 645 euro už kvadratą, o nuo metų pradžios – 5,8 procento. Jelgavoje būsto kvadratas per mėnesį pabrango 0,2 proc., iki 500 eurų. Ogrėje butų kainos nuo metų pradžios nepakito ir liko vidutiniškai 584 eurai už kvadratinį metrą.

Estijoje butų kainos gerokai aukštesnės, tačiau rinka stabilizavosi. Antai Taline vidutinė kvadratinio metro kaina antrąjį šių metų ketvirtį buvo2234 eurai, arba 2,9 proc. aukštesnė nei prieš metus, o naujas 40 kv. metrų ploto dviejų kambarių butas kainavo vidutiniškai 97,815 tūkst. eurų.