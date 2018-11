Biudžetininkams ekonomikos augimo valdžia nenumato

Valstybės biudžetas veikiausiai neturės lėšų didinti bazinį atlyginimų dydį, kuris svarbus mokytojų, medikų, muitininkų, policininkų ir kitų valstybinio sektoriaus darbuotojų pajamų augimui. Oresto Gurevičiaus (LŽ) nuotrauka

Valstybinio sektoriaus darbuotojų interesus ginančios profesinės sąjungos valdžiai primena dar 2017 metų pabaigoje priimtą įsipareigojimą bazinį atlyginimo dydį grąžinti į ikikrizinio lygį – tačiau kitų metų valstybės biudžeto projekte tai nenumatyta. Pirmadienį socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis ir kai kurios profesinės sąjungos pasirašys sutartį dėl pareiginės algos bazinio dydžio didinimo – numatoma, kad jis kitąmet sieks 173 eurus.

2008 m. Lietuvoje dėl krizės pareiginės algos bazinis dydis, pagal kurį skaičiuojami valstybinio sektoriaus darbuotojų atlyginimai, buvo sumažintas nuo 142 iki 130,5 euro, arba 8,45 procento.

Profesinė sąjunga „Solidarumas“ ragina Vyriausybę vykdyti 2017 m. gruodžio 7 d. Seimo protokolinį nutarimą, nurodantį iki 2020 metų atstatyti bazinį pareiginės algos dydį iki 142 eurų.

Įžeidžiantis valdžios pasiūlymas

„Kodėl prieš krizę, kai 2008 metais Lietuvos biudžeto pajamos be europinių fondų paramos sudarė 5,71 milijardo eurų, valstybinio sektoriaus darbuotojams buvo galima mokėti atlyginimus, remiantis 142 eurų baziniu dydžiu, o dabar, kai 2018 metams Lietuvoje planuojama gauti rekordines 6,767 milijardo eurų biudžeto pajamas, valstybė nesugeba atstatyti ikikrizinio 142 bazinio pareigybinės algos dydžio, jei Lietuvos biudžeto įplaukos per 10 metų išaugo daugiau nei milijardu eurų t. y. 18,5 procento?“, – klausia „Solidarumo“ pirmininkė Kristina Krupavičienė.

Ji pateikia apskaičiavimus, kad realus valstybinio sektoriaus darbuotojų atlyginimas dešimtį metų nuo krizės pradžios dėl infliacijos papildomai sumažėjo apie 12 procento, tad iš viso atlyginimai sumažėjo daugiau nei penktadaliu, o Lietuvos bendrasis vidaus produktas per tą laiką išaugo trečdaliu ir toliau auga, pagal oficialią statistiką tenkanti BVP dalis išaugo daugiau kaip 50 procentų. O štai vidutinis darbo užmokestis Lietuvoje nuo 2008 metų esą padidėjo 42 procentais.

K. Krupavičienė pripažįsta, kad tarsi vykdydama įsipareigojimą Vyriausybė šiemet pareiginės algos bazinį dydį padidino 2 eurais, iki 132,5 euro, o nuo 2019 metų jau siūlo didinti dar 1,71 euro, arba 1,29 procento, nors minimali mėnesio alga už nekvalifikuotą darbą nuo 2019 metų bus didinama 30 eurų, arba 7,5 procento.

„Po tokio padidinimo aukštos kvalifikacijos socialiniai darbuotojai, kurių algos apskaičiuojamos vidutiniškai 4 bazinių atlyginimų koeficientu, per mėnesį galėtų nusipirkti keturiais kavos puodeliais daugiau, bet ir to negalėtų padaryti, nes numatoma, kad infliacija Lietuvoje kitais metais sieks 2,5 procento. Todėl mokytojų, policininkų, karininkų, muitininkų, socialinių darbuotojų, valstybės tarnautojų ir net tokių svarbių gydymo įstaigų kaip Nacionalinis vėžio institutas darbuotojų atlyginimai kitais metais ne augs, o dar labiau sumažės, nors Lietuvos ūkis ir biudžeto pajamos auga“, – pažymi K. Krupavičienė.

Ji taip pat teigia, kad du trečdaliai profesinių sąjungų susivienijimų pritartų padidinti bazinę pareiginę algą 1,29 proc., jei būtų priimtas Vyriausybės atstovų siūlymas profesinių sąjungų nariams suteikti per metus viena diena apmokamų atostogų daugiau nei kitiems darbuotojams ir suteikti 10 darbo dienų mokymosi atostogas, mokant darbuotojui vidutinį mėnesinį atlyginimą arba 20 darbo dienų mokymosi atostogas, už laikotarpį mokant pusę vidutinio atlyginimo.

„Tačiau neketinama didinti atlyginimų fondo, todėl šios atostogos bus apmokamos, mažinant kintamąją atlyginimų dalį, t. y. įvairius priedus, kurie neretai sudaro net 60 proc. jų mėnesinio atlyginimo“, – pažymi „Solidarumo“ lyderė.

Jos teigimu, augant Lietuvos ūkiui, toks siūlymas yra gėdingas ir įžeidžia sąžiningai Lietuvos valstybei ir visuomenės gerovei dirbančius darbuotojus, naikina Lietuvos valstybės viešąsias paslaugas.

Realus valstybinio sektoriaus darbuotojų atlyginimas dešimtį metų nuo krizės pradžios dėl infliacijos papildomai sumažėjo apie 12 procento, tad iš viso atlyginimai sumažėjo daugiau nei penktadaliu, o Lietuvos bendrasis vidaus produktas per tą laiką išaugo trečdaliu.

Lėšų užtektų

Ekonomistas Justas Mundeikis „Lietuvos žinioms“ komentavo, kad „ikikrizinis darbo užmokesčio lygis“ valstybinio sektoriaus darbuotojams yra aptaki sąvoka. „Juk dabar 2018 metų pabaiga. Per tą laiką po 1–2 kartus per metus buvo didinamas minimalus darbo užmokestis. Taip, atlyginimai buvo didinami ir tiksliniais asignavimas, didėjant darbuotojų darbo stažui arba kintant jų klasei. Dėl to atlyginimai šiek tiek augo nominaliai, tačiau bazinis atlyginimas, nuo kurio apskaičiuojamas darbo užmokestis valstybinio sektoriaus darbuotojams, lieka stabilus, tačiau, atsižvelgiant į infliaciją, mažėja, todėl mažėja ir valstybinio sektoriaus darbuotojų perkamoji galia“, – teigia jis.

J. Mundeikio įsitikinimu, kitų metų valstybės biudžete būtų galima numatyti papildomus apie 30 mln. eurų baziniam atlyginimo dydžiui padidinti bent tiek, kiek auga infliacija. „Tai būtų įmanomas politinis sprendimas, nes profsąjungos susitaria gauti vieną darbo dieną papildomiems mokymams, nors tai iš tikrųjų keistas susitarimas, nes profsąjungas sutinka vienai dienai devalvuoti valstybės tarnautojo atlyginimą, – sako jis ir teigia: – Taip mažinamos „žirklės“ žemiausios kategorijos valstybės tarnautojams. Jų koeficientai šiek tiek didinami, bet tai darbas skalpeliu, siekiant kažką nupjauti, užuot peržiūrėjus visą sistemą ir ją pakoregavus.“

J. Mundeikis kritikuoja teiginius, esą Lietuvos valstybės sektoriuje dirba per daug žmonių. Čia, anot jo, yra apie 40 tūkst. darbuotojų, ir tai yra apie 6 proc. visos darbo jėgos. Šis rodiklis esąs vienas žemiausių ES.

Daugiau skiriama kitur

Ekonomistas Romas Lazutka „Lietuvos žinioms“ komentavo, jog valstybės biudžetas veikiausiai neturės lėšų didinti baziniam atlyginimų dydžiui. „Jis iš tikrųjų mažas, dėl to ir triukšmauja mokytojai, medikai, muitininkai, policininkai. Per krizę bazinę algą sumažino daugiau nei 10 eurų, o iki šiol padidino pusanto euro, todėl ir atlyginimai valstybinio sektoriaus darbuotojams auga lėtai“, – sako jis.

Ekonomikos profesoriaus nuomone, tokia padėtis susijusi su mokesčių politika. „Dabar biudžetas rūpinasi ne rezervais, o numato kitais metais didinti vadinamuosius vaiko pinigus, o biudžete jie nematyti, todėl planuojama dar skolintis“, – sako jis.

Taigi, anot jo, yra rengiamas pusiau populistinis valstybės biudžetas. Taip buvo beveik trisdešimt metų, nelabai kas keičiasi. Nelygybė toliau didės, skurdas yra paplitęs. Atskirtis auga ir valstybiniame, ir privačiame sektoriuje.

Jo požiūriu, galėtų būti kelios išeitys: mažinti mokesčių vengimą, lengvatas, didinti algas valstybinio sektoriaus darbuotojams, minimalią algą. Tai būtų paskata didinti atlyginimus ir privačiam sektoriui, nes iš tos srities, kurioje uždirbama mažiau, žmonės imtų bėgti ten, kur uždirbama daugiau. „Kai valstybės sektoriuje mokamos mažos algos, nėra reikalo daug mokėti ir privačiame sektoriuje. Tada daugiau išsimoka dividendų ir įmonių savininkai, nes žino, kad darbuotojai niekur nedings“, – konstatuoja R. Lazutka.

Anot jo statistika rodo, kad privačiame sektoriuje vidutinis atlyginimas auga. „Su ja sunku pasiginčyti. Mat vienam gali nedidėti, o kitam kilti 20 procentų. Jei vieniems atlyginimai nedidėja, tai kažkam padidėja labiau negu vidutiniškai. O jei žmogus vis tiek dirba, tai ir jo alga nekils“, – neabejoja jis.

Pasirašė susitarimą

Socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis ir kai kurios profesinės sąjungos pirmadienį pasirašys sutartį dėl pareiginės algos bazinio dydžio, nuo kurio priklauso valstybės tarnautojų, pareigūnų, karių ir politikų bei kitų biudžetininkų darbo užmokestis, didinimo – numatoma, kad jis kitąmet sieks 173 eurus.

„Nuo bazinio dydžio priklauso valstybės ir savivaldybių darbuotojų, mokytojų ir statutinių tarnautojų darbo užmokestis. Jis didinamas iki 134,21 euro pagal dabartinę mokesčių sistemą ir 173 eurų po mokesčių konsolidacijos“,– BNS teigė socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovė spaudai Eglė Samoškaitė.

Šiuo metu pareiginės algos bazinis dydis yra 132,5 euro. Sprendimą dėl jo didinimo iki metų pabaigos turi priimti Seimas.

Pasak E. Samoškaitės, sutartį Vyriausybėje pasirašys L. Kukuraitis, profesinė sąjunga „Sandrauga“, Profesinių sąjungų konfederacija ir Respublikinė jungtinė profesinė sąjunga. Pasirašant sutartį, dalyvaus premjeras Saulius Skvernelis.

E. Samoškaitės teigimu, sutartyje taip pat numatoma skirti papildomą vieną atostogų dieną profesinių sąjungų nariams, ji galės būti išnaudojama per vienerius metus. Be to, jiems galės būti suteikiamos 10 darbo dienų mokymosi atostogos, mokant jo vidutinį darbo užmokestį, arba 20 darbo dienų atostogos, mokant 50 proc. vidutinio darbo užmokesčio.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis, padidinus bazinį dydį, nuo kitų metų maždaug 180 tūkst. valstybės tarnautojų algos didėtų maždaug 6–42 eurais „į rankas“.