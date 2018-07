Atliekų apskaitos sistema diegiama chaotiškai

Aplinkos ministerija trims mėnesiams – iki spalio 1 dienos – pratęsė Vieningos gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinės sistemos (GPAIS) taikymo pereinamąjį laikotarpį. Verslas tikina, kad šio termino nepakaks norint pasirengti dirbti su GPAIS dėl finansinių ir žmogiškųjų išteklių trūkumo. Be to, esama trikdžių, jie nėra šalinami, o ministerija vengia atviros ir dalykiškos diskusijos su verslu.

GPAIS diegimo problemoms spręsti balandžio mėnesį sudaryta darbo grupė, į kurią įtraukta Aplinkos ministerijos ir verslo asociacijų atstovų, nebuvo susirinkusi nė karto.

Liepos pradžioje iš 25 tūkst. Lietuvos įmonių naudotis GPAIS buvo pasirengusios vos kelios dešimtys. Tuo metu atliekų tvarkytojams informacinė apskaitos sistema net nepradėta diegti.

Duomenis per GPAIS turėtų teikti apie 25 tūkst. įmonių ir organizacijų. Tai – gamintojai ir importuotojai, tiekiantys į rinką apmokestinamus gaminius bei pakuotes, prekybos ir pramonės įmonės, atliekų tvarkytojai, surinkėjai, perdirbėjai, atliekų eksportuotojai, tarpininkai, užsiimantys atliekų prekyba, savivaldybės, regioniniai atliekų tvarkymo centrai.

Lietuvos pramonininkų konfederacija (LPK) ir kitos verslo asociacijos dar pernai siūlė atidėti GPAIS diegimą, kol ministerija patobulins programą taip, kad ją būtų galima suderinti su įmonių naudojamomis apskaitos sistemomis. Dabar verslas teigia, jog ne nauji atidėjimo terminai, o konkretus veiksmų planas padėtų pasirengti dirbti su naująja sistema.

Didžiulis kiekis duomenų

Aplinkos ministerijos Atliekų departamento direktorė Agnė Bagočiutė „Lietuvos žinioms“ aiškino, esą pereinamasis laikotarpis pratęstas tam, kad verslo subjektai turėtų daugiau laiko suderinti naudojamas verslo valdymo informacines sistemas su GPAIS. „Nuo GPAIS įdiegimo pradžios (2018 metų sausio 2 dienos) duomenis buvo galima vesti tiesiai į sistemą. Kadangi dalies įmonių duomenų, teiktinų į GPAIS, apimtis labai didelė, Aplinkos ministerija nuo šių metų gegužės pradžios sudarė galimybes gamintojams ir importuotojams turimas verslo valdymo sistemas susieti su GPAIS ir automatizuoti duomenų teikimą“, – sakė ji.

Išmėginti gaminių, prekinių vienetų ir pakuočių sąrašo automatinio įkėlimo į GPAIS integraciją (bandomojoje aplinkoje) bei pradėti rengti savo verslo valdymo sistemas tam įmonės, anot ministerijos, galėjo jau nuo šių metų pradžios. Tačiau, liepos mėnesio duomenimis, integracines sąsajas tarp savo verslo valdymo sistemų ir GPAIS buvo susikūrę tik 38 gamintojai bei importuotojai.

„Pereinamuoju laikotarpiu gamintojai ir importuotojai, turintys verslo valdymo sistemas ir planuojantys jas susieti su GPAIS, duomenis galės pildyti savo verslo valdymo sistemose. Pasibaigus nustatytam terminui apskaitos duomenys privalės būti automatiškai sukelti į GPAIS naudojantis integruotomis sistemomis“, – pabrėžė A. Bagočiutė.

Atliekų tvarkytojai ir darytojai pereinamuoju laikotarpiu gali pasirinkti – arba vesti duomenis tiesiai į GPAIS, arba į savo verslo valdymo sistemas, arba pildyti popierinį ar elektroninį apskaitos žurnalą. Tačiau suminius duomenis jie vis tiek kas mėnesį turi įkelti ir į GPAIS.

Raminta Radavičienė, LPK Energetikos infrastruktūros ir aplinkosaugos departamento ekspertė, „Lietuvos žinioms“ tvirtino, jog pereinamasis laikotarpis būtinas tam, kad GPAIS būtų integruota į verslo valdymo sistemas. Tačiau ministerija, pasak jos, GPAIS technines specifikacijas kol kas paskelbė tik gamintojams ir importuotojams – gaminių ir pakuočių tiekimo į rinką apskaitos tvarkytojams. „Tai padaryta gegužės mėnesio pradžioje. Didžiosioms įmonėms net iki šių metų pabaigos integruoti savo sistemas į GPAIS yra didžiulis iššūkis“, – pridūrė R. Radavičienė.

Kad bendrovės pasirengtų teikti duomenis elektroniniu būdu (XML rinkmenomis ar žiniatinklio paslaugomis), kaip „Lietuvos žinioms“ sakė vienos įmonės vadovė, reikia ne vien laiko, bet ir techninių specifikacijų. Jos paskelbtos tik gegužės mėnesį, o iki tol išvis buvo neįmanoma vykdyti GPAIS integravimo. Įmonės su informacinių technologijų (IT) kompanijomis net negalėjo suderinti savo verslo sistemų, kad galėtų teikti duomenis per GPAIS, ir apskaičiuoti projekto apimties bei sąnaudų. Verslas nežinojo, ar XML rinkmenas bus galima teikti dalimis iš skirtingų padalinių? Ar reikės duomenis agreguoti ir teikti vienoje rinkmenoje? Kokius konkrečiai duomenis bus galima teikti XML rinkmenomis?

Kas neatlieka namų darbų?

R. Radavičienė tvirtino, kad ministerija iki šiol nėra paskelbusi techninių specifikacijų atliekų tvarkymo įmonėms. Jų IT sistemų integracija į GPAIS net nepradėta, nebuvo skelbiami ir viešieji pirkimai. „Visa tai rodo, jog trijų mėnesių tikrai nepakaks tinkamai pasirengti dirbti su GPAIS. Be to, pati sistema veikia su trikdžiais, juos būtina pašalinti. Ministerija vis žadėjo, kad pradės diskusijas, kad bus suformuota darbo grupė, kurioje būtų aptariami sistemos diegimo trūkumai. Tačiau iki šiol neįvyko nė vieno jos posėdžio“, – kalbėjo ekspertė. „Lietuvos žinių“ duomenimis, tokia darbo grupė, į kurią įtraukta Aplinkos ministerijos ir asocijuotų verslo struktūrų atstovų, buvo suformuota šių metų balandžio mėnesį.

„Pereinamojo laikotarpio trukmę reikėtų vertinti tada, kai bus aptartos egzistuojančios problemos, parengtas veiksmų planas ir numatyti jų terminai. Tuomet taps aišku, kokios trukmės pereinamasis laikotarpis būtinas. O dabar jis nustatomas politiniu lygiu. Kokiais argumentais tai grindžiama, verslas nėra informuojamas. Kai galės, įmonės visus apskaitos duomenis įkels į sistemą. Tačiau viską norisi daryti civilizuotai, automatiniu, o ne rankiniu būdu“, – pažymėjo LPK atstovė.

Pasak R. Radavičienės, verslas rašo raštus, išsako savo pageidavimus, tačiau pasigenda grįžtamojo ryšio iš Aplinkos ministerijos. Ši savo sprendimų nei argumentuoja, nei aiškina. Diskusijos tarp verslininkų ir valstybės tarnautojų iš esmės nėra.

Ekspertės nuomone, kalbėtis tarpusavyje turėtų ministerijos ir verslo įmonių IT specialistai, apskaitą vykdantys darbuotojai, kad būtų atsižvelgta į praktinius dalykus. „Tai rimti dalykai. Įmonės į apskaitos sistemų pertvarkymą investuoja daug lėšų, atsiranda didelis žmogiškųjų išteklių poreikis. Todėl apie svarbios sistemos paleidimą ir funkcionavimą turi būti kalbamasi dalykiškai, ne vien politiškai dėliojami vis nauji terminai“, – aiškino pramonininkų atstovė.

Prognozavo chaosą

Verslas dar šių metų pradžioje įspėjo, kad dirbti su GPAIS tinkamai nepasirengta, todėl nepavyks išvengti trikdžių ir klaidų, o tokių klaidų pasekmės bus itin skaudžios. Naująja apskaitos sistema turėtų naudotis Lietuvos ir užsienio kapitalo įmonės, stambusis ir smulkusis verslas – iš viso daugiau kaip 25 tūkst. bendrovių.

Tūkstančiams įmonių nuo metų pradžios teko rankiniu būdu perkelti į GPAIS milžinišką kiekį duomenų. Verslas tikino, jog tai beprasmis darbas, nes viską galima sutvarkyti taip, kad duomenys būtų automatiškai perkeliami iš įmonių naudojamų apskaitos sistemų.

Nuo šių metų pradžios pradėjusi veikti GPAIS nebuvo parengta priimti duomenų iš verslo valdymo sistemų. Nebuvo ir duomenų integravimo techninių specifikacijų. Dėl to įmonės negalėjo samdyti programuotojų, kad šie pritaikytų verslo sistemas dirbti su GPAIS.

Aplinkos ministerija atidėjo GPAIS reikalavimų vykdymą iki šių metų birželio pabaigos, o dabar – iki spalio 1 dienos. Tačiau verslas nemato galimybės pasirengti tam iki šio termino. Bendrovių atstovai prognozavo, kad sistema funkcionuos ribotai, su trikdžiais. Todėl ministerija pereinamuoju laikotarpiu turėtų aktyviai bendradarbiauti su įmonėmis, identifikuoti klaidas, trikdžius ir juos šalinti. Mat nelikvidavus jau išryškėjusių kai kurių trūkumų, dalis įmonių iš viso negalės naudotis naująja sistema.

„Ministerija, programos prižiūrėtojai privalo konsultuotis su verslu, įsiklausyti į jo pastabas. Tai nėra kokia nors privilegija. Tiesiog to reikia, kad pereinamasis procesas vyktų sklandžiai“, – sakė R. Radavičienė.

Nuo Naujųjų metų įmonių darbuotojai į GPAIS turėjo sukelti visus duomenis, o tai daugeliu atvejų neįmanoma padaryti. Mat duomenų yra tiek, kad jiems suvesti reikia ne kelių mėnesių, bet metų.

Įmonės teikia šiuos duomenis naudodamosi savo verslo valdymo ir apskaitos sistemomis. Joms išleista nemažai lėšų. Šias sistemas būtų galima suderinti su GPAIS, kad duomenys būtų perkeliami automatiškai. Būtent taip veikia kai kurios anksčiau sukurtos sistemos. Per jas įmonės teikia duomenis Valstybinei mokesčių inspekcijai.

„Taip pat keliame klausimą dėl kai kurių reikalavimų optimizavimo. Pradėjus dirbti, pamačius sistemos veikimo principus, akivaizdžiai tapo aišku, kad kai kurie reikalavimai – pertekliniai. Mes primygtinai prašome aptarti juos su verslu ir peržiūrėti, – dėstė R. Radavičienė. – Dalis šių reikalavimų nepagerina apskaitos, tik sukuria nepagrįstai didelę, nereikalingą, betikslę administracinę naštą.“

Integruoti GPAIS pusės metų neužtenka. Didžiosioms įmonėms net iki šių metų pabaigos tai padaryti yra didžiulis iššūkis.

Nors taikyti vieną apskaitos sistemą, verslo požiūriu, tinkamai nepasirengta, pramonininkai iš esmės pritaria jos diegimo tikslams – užkardyti atliekų apskaitos ir kontrolės piktnaudžiavimus, nusikalstamą veiką atliekų tvarkymo sektoriuje, rinkti tikslius duomenis realiu laiku. Verslo organizacijos pačios ne kartą kėlė iniciatyvas, ragino kurti vieningą apskaitos sistemą, nes ji ne tik valstybei padėtų kontroliuoti sektorių, bet ir įmonėms leistų turėti patikimus duomenis, lengviau planuoti investicijas ir veikti konkurencinėmis sąlygomis.

GPAIS

GPAIS diegiama Aplinkos ministerijai įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos lėšomis finansuojamą projektą „Vieningos gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinės sistemos (GPAIS) sukūrimas“.

Sistema turėtų užtikrinti veiksmingą Valstybinio atliekų tvarkymo plano įgyvendinimą, įmonėse vykdomos atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos stebėseną, kontrolę ir tolesnių atliekų tvarkymo sistemos vystymo veiksmų planavimą. Kad būtų pasiekti šie tikslai, ūkio subjektai apskaitą turėtų vykdyti ir ataskaitas teikti naudodamiesi GPAIS.

Valstybinio atliekų tvarkymo 2014−2020 metų plane numatyta, jog ES paramos lėšomis kuriama GPAIS pradės veikti nuo 2018 metų pradžios.

Verslas kaip pavyzdinį mini Valstybinės mokesčių inspekcijos i.MAS informacinės sistemos diegimą. Diegiant i.MAS kiekvienam projektui buvo sukurtos verslo atstovų ir VMI darbo grupės.

Kad verslas sėkmingai prisitaikytų prie naujų duomenų teikimo sistemų, buvo suteiktas pereinamasis laikotarpis. Per jį netaikytos nei kontrolės priemonės, nei sankcijos. Įgyvendinant i.SAF ir i.VAZ projektus buvo numatytas 3 mėnesių pereinamasis laikotarpis, o SAF-T projektą – 12 mėnesių rekomendacinis duomenų teikimas.