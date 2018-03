„Julia Janus“: mada neturi dydžio ir amžiaus – ji skirta netobulam kūnui

ktu.edu 2018 03 12 13:58

Julija janulaitytė./ ktu.edu nuotrauka

Šalia „greitosios mados“ tendencijų, demonstruojamų aprangos ir įvaizdžio šablonų, tobulų modelių formų privalo atsirasti vietos ir nediskriminacinei madai, kuri suteiktų galimybę be jokių apribojimų dėl dydžio, amžiaus ar kitų kriterijų mėgautis moderniais aukštos kokybės drabužiais. Tuo įsitikinusi unikalios mados ir gyvenimo stiliaus prekės ženklo „Julia Janus“ kūrėja Julija Janulaitytė, kuri kovo 15 dieną Kauno technologijos universiteto (KTU) „Santakos“ slėnyje esančioje „DesignLibrary“ dalinsis patirtimi skaitydama paskaitą – „Julia Janus: nacionalinio dizaino tapsmas globaliu“.

„Žinau pagal save, kokios kančios yra rasti tinkamo dydžio įdomesnį rūbą, kuris dar ir ilgiau tarnautų. Mane pačią erzina sugaištas laikas paieškoms, todėl noriu daryti tai kuo rečiau. Kuriu tai, ko labai trūksta, t. y., pasitikėjimą savimi tokiame kūne, koks jis yra, nesikankinant dėl netinkamo stiliaus ar nepatogaus drabužio, ir galimybę vienoje vietoje nusipirkti viską, ko gali reikėti geram stiliui palaikyti“, – teigia žinoma Lietuvos mados dizainerė, prekės ženklą „Julia Janus“ sėkmingai plečianti ir užsienio šalyse.

Per 9-erius veiklos metus Julija išvystė prekės ženklą skirtą vyrams ir moterims, kuris išsiskiria šiuolaikiniu avangardiniu minimalistiniu dizainu, savo veiklos misija ir vertybėmis. Šiuo metu „Julia Janus“ turi penkias koncepcines parduotuves Lietuvoje, prekiauja internetu ir didmena Latvijoje, Lenkijoje, Suomijoje, Vokietijoje, Olandijoje, Belgijoje, Šveicarijoje, Graikijoje, Rusijoje, Kinijoje, Japonijoje bei Australijoje.

Pasak J. Janulaitytės, jos kuriama mada pabrėžia žmogaus unikalumo svarbą ir įvairovės palaikymą. Dėl to „Julia Janus“ kolekcijos gaminiai prieinami itin plačioje dydžių skalėje. Prekės ženklas „Julia Janus“ neša žinią, kad „grožis yra ta akimirka, kai tu nusprendi būti savimi“.

– Kaip atsirado prekės ženklas „Julia Janus“? Nuo ko viskas prasidėjo?, – paklausėme dizainerės.

– „Julia Janus“ atsirado iš didelio noro kurti nediskriminacinę madą, kuri leistų be apribojimų dėl dydžio, amžiaus ar kitos įvairovės mėgautis moderniu aukštos kokybės drabužiu.

Man nepatinka, kad iki šiol mados parduotuvės skirstomos į reguliarių ir didelių dydžių parduotuves. Žmonės yra įvairūs ir dažniausiai vidutinio kūno sudėjimo. Tokie yra labiausiai nuskriausti, nes nei vienose, nei kitose parduotuvėse jiems nėra pasirinkimo.

Aš esu Julija Janulaitytė, sutrumpinusi savo pavardę gavau Janus – vardą, kuris hebrajiškai reiškia „Dievo išgirstas, palaimintas“. Janus yra ir romėnų dievo vardas. Šis dievas atsakingas už permainas.

Visi Julia Janus drabužiai pagaminti skaidriai dirbančiose įmonėse. Man tai yra labai svarbu. Aš nesuprantu, kaip greitojoje madoje galima užauginti medvilnę, nuimti derlių, ją apdoroti, išverpti siūlus, išmegzti marškinėlių audinį, juos pasiūti, nudažyti, uždėti printą ir galiausiai pasiekti, kad tie marškinėliai kainuotų tik 7–10 eurų. Kokiomis vergovės sąlygomis tai gali būti pagaminta?

Janus yra ir romėnų dievo vardas. Šis dievas atsakingas už permainas.

– Kur jūs semiatės įkvėpimo?

– Mane įkvepia gamta ir žmonės, istorijos ir tendencijos. Galima sakyti, kad visa kultūrinė, politinė, istorinė, biologinė aplinka yra mano kūrybos įkvėpėja. Pradedu kurti apmąstydama kiekvienos kolekcijos temą, ieškodama unikalių konstrukcinių, spalvinių, medžiagiškumo sprendimų remiuosi tuo metu aktualiais klausimais. Ieškau klientui geriausio pasiūlymo iš begalės fantazijų: to vienintelio, gundančio ne tik savo išore, bet ir verte.

Pati svarbiausia „Julia Janus“ dalis – komanda, kuri susibūrusi kartu kuria, diskutuoja, vieni kitiems padeda, gamina, ieško įvairių sprendimų. Mano įkvėpimas būtų niekas, jei tai netaptų kolektyvinio darbo produktu. Idėjos gyvena ne tik dėka tų žmonių, kurie jas palaiko dirbdami kartu, bet ir dėka tų, kurie perka mūsų kūrinius.

– Kaip gimsta jūsų kolekcijos vizija? Ar atsižvelgiate į pasaulines tendencijas, galbūt socialinius klausimus ir problemas?

– „Julia Janus“ yra lėtoji mada. Kuriu drabužius, kurie „ilgai groja“. Juos galima nešioti ilgą laiką, o pavargus atiduoti ir perleisti kam nors kitam. Norint atsinaujinti prie drabužių iš ankstesnių „Julia Janus“ kolekcijų priderinami naujų kolekcijų modeliai. Jie neišeina iš mados, tačiau kartu aš atliepiu ir tendencijas, pasiimdama iš jų tai, kas tinka prie mano koncepcijos „stuburo“.

Tuo tarpu greitoji mada manipuliuoja tendencijomis. Aš kuriu kokybiškus drabužius, kurie DNR grandine jungiasi su ankstesniais kūriniais, formuoju ilgalaikį, tačiau švelniai avangardistinį stilių. Mano sukurtas stilius palieka pėdsaką mados istorijoje, priešinasi masiniam pigaus, išmetimui skirto, neyrančio audinio, taršaus produkto vartojimui.

– Kokią moterį ir kokį vyrą įsivaizduojate kurdama naujus drabužių modelius? Ar jie pasižymi konkrečiomis būdo ir charakterio savybėmis?

– Ir kurdama, ir savo parduotuvėse matau žmones, kurie ieško tvaraus gyvenimo būdo. Tokius, kurie sąmoningai renkasi kokybę ir išliekamąją vertę. Jie mėgsta save išreikšti, nori kokybės, tai žmonės, kurie mėgaujasi gyvenimu, žino savo vertę, moka dirbti ir kurti, domisi kultūra.

– Kaip gimė mintis kurti madą įprastiems, kasdien sutinkamiems žmonėms, o ne tobulų formų modeliams?

– Mano mada neturi dydžio ir amžiaus. Nei moterų, nei vyrų kolekcijose. Ji skirta netobulam kūnui, koks yra kiekvienas žmogus. Tobuli tik dievai ir modeliai. Tačiau pati mano kuriama mada nėra įprasta. Tai galimybė pasijusti moderniai, gyventi su stiliumi, parodyti savo, kaip neeilinės asmenybės, išskirtinumą.

– Kokį vaidmenį drabužių kūrime vaidina medžiagiškumas? Kaip atsirenkate audinius kolekcijoms? Ar stebite inovacijas šioje srityje?

– Kuriu iš natūralių arba pusiau natūralių pluoštų. Ieškau ekologiškiausio sprendimo, tinkamo žmogaus kūnui. Man labai svarbu, kad ir drabužis kvėpuotų, ir žmogaus oda per jį galėtų atsikvėpti. Inovacijos audiniuose svarbios, jei jos padeda spręsti mano ir mano pirkėjų poreikius. Todėl visas jas stebiu ir įvertinu, o pastebėjusi naudingas mums – testuoju, bandau, pritaikau.

Man svarbu, kaip vystosi visa mados pramonė. Mielai prisidėčiau prie ateities aprangos vizijos ir inovacijų kūrimo, turiu minčių kaip galėtų būti sumažinta tarša.

Lietuvoje mados tendencijos vėluoja. Rinka yra per sekli, kad būtų pakankamai tendencijų sekėjų, vartotojų, kurie skatintų tendencijų generavimąsi ir jų virtimą prekėmis.

– Jūs taip pat pristatėte virtuvės ir namų liniją. Galbūt ateityje planuojate pereiti prie interjero kūrimo?

– Virtuvės ir namų linija – „Julia Janus“ parduotuvių koncepcijos dalis. Kurdama savo parduotuves, ieškojau išskirtinio ir mūsų kraštui būdingo bruožo, kuris kultūriškai vienytų, bet kartu būtų išskirtinis savo idėja. Supratau, kad dėl atšiauraus klimato, mes labai daug dėmesio skiriame valgymo kultūrai. Mūsų gyvenimas namuose sukasi aplink virtuvę: ten dalijamės ne tik maistu, bet ir visomis patirtimis bei planais. Tokiu būdu visai natūraliai „Julia Janus“ parduotuvėse atsirado stalas su parduodamais stalo, įvairiais valgymo aksesuarais, indais, kurie taip pat mano sukurti.

– Prieš keletą metų dar buvo galima matyti, kad Lietuvoje pasaulinės madų tendencijos šiek tiek vėluoja. Kokia padėtis, jūsų nuomone, yra dabar?

– Lietuvoje mados tendencijos vėluoja. Rinka yra per sekli, kad būtų pakankamai tendencijų sekėjų, vartotojų, kurie skatintų tendencijų generavimąsi ir jų virtimą prekėmis. „Julia Janus“ kolekcijose dažnai pasitaiko, kad naujas, pagal tendencijas sukurtas produktas tampa pastebėtas ir populiarus tik sezonui einant į pabaigą ar net kito pradžioje. Man gera žinia yra ta, kad mūsų klientai su kiekviena kolekcija vis labiau pasitiki „Julia Janus“ drabužiais ir jų privalumais, drąsiau leidžiasi į stiliaus transformacijas.

– Matome, kad mados ratas sukasi ir vis sugrįžta anksčiau buvusios tendencijos. Kaip manote, kurio laikotarpio mada vėl sugrįš per artimiausius 5 metus?

– Mada arba dizainas grįžta vėl ir vėl, kol apsisuka 10–12 metų ciklas. Po to ji atsikartoja per vieną kartą, praėjus 16–21 metams nuo populiarumo viršūnės. Galime paskaičiuoti: per 5 metus turi atsikartoti tai, kas buvo madinga prieš 20 metų, t. y., 2000-ųjų išvakarėse. Viena iš tada populiarių tendencijų – augaliniai motyvai, kita – platėjantys džinsai. Tačiau aš neseku ir nekartoju mados ciklų. Kuriu čia ir dabar. Mano madai apibūdinti artimas anglų kalbos naujadaras, kuriuo vadinasi viena labai žymi interneto kultūros platforma – „nownessׅ“. Tai reiškia „dabartiškumą“.