„Danpower“ gaus didesnį tarifą Kaune

LŽ, BNS 2018 09 26 6:00

"Danpower Baltic" biokuro jėgainė Kaune. "Lietuvos žinių" archyvo nuotrauka

Vokietijos bendrovei „Danpower“ atsisakius skundo byloje dėl skatinamojo elektros tarifo jos jėgainėje Kaune, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) antradienį galutinai nutraukė bylą jos ginče su Valstybine energetikos inspekcija (VEI).

Teismo sprendimas reiškia, kad visi „Danpower“ ginčai su Lietuvos valstybe dėl skatinamųjų tarifų baigti ir neliko kliūčių įgyvendinti gegužę pasirašytą taikos sutartį su Energetikos ministerija, taip teigia „Danpower“.

„Teisėjų kolegija (...) nutarė priimti pareiškėjo, bendrovės „Danpower Baltic Taika elektrinė“ atsisakymą nuo pateikto apeliacinio skundo, o apeliacinį procesą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 metų kovo 10 dienos sprendimo panaikinimo nutraukti. Ši nutartis neskundžiama“, – teismo posėdyje sakė teisėjų kolegijos pirmininkas Stasys Gagys.

Teismo sprendimas reiškia, kad visi „Danpower“ ginčai su Lietuvos valstybe dėl skatinamųjų tarifų baigti ir neliko kliūčių įgyvendinti gegužę pasirašytą taikos sutartį su Energetikos ministerija.

Energetikos ministro atstovė Aurelija Vernickaitė teigė, jog ilgai trukę teisminiai procesai dar 2013 metais prasidėjusioje istorijoje baigti, o gegužę taikos sutartimi prisiimti įsipareigojimai galės būti įgyvendinti visa apimtimi.

„Danpower“ atsiėmus ieškinį garantuojama, kad bendrovės įsipareigojimai – atsisakyti valstybei pateiktų 32 mln. eurų pretenzijų tarptautiniame arbitraže ir ES Bendrajame Teisme – bus įgyvendinti“, – sakė ji.

Pasak „Danpower“ finansų direktoriaus Burkhardo Vogelio, baigus visus ginčus su valstybe, nebelieka kliūčių abiem šalims įgyvendinti taikos sutartyje numatytus įsipareigojimus. „Tarifo sugrąžinimas mums užtikrins vienodas, teisėtas galimybes konkuruoti su kitomis energetikos įmonėmis, kurios jau yra gavusios elektros skatinamuosius tarifus ar Europos Sąjungos paramą“, – pranešime teigė B. Vogelis.

„Danpower Baltic“ advokatas Elijus Burgis po teismo posėdžio antradienį pažymėjo, kad dar reikės nutraukti tarptautinius teismų procesus bei pasirašyti sutartį su Energijos skirstymo operatoriumi (ESO) dėl įrenginių prijungimo.

„Ginčas yra baigtas, dabar reikia sulaukti leidimo gamybai. Kadangi inspekcija (VEI – red.) anksčiau yra pripažinusi, kad formalių kliūčių tam leidimui nėra, nes ankstesnės dvi bylos, kuriose patvirtinta taikos sutartis, iš esmės tas kliūtis pašalino, tai mes nematome priežasčių inspekcijai neišduoti to leidimo“, – sakė E. Burgis.

Išduos leidimą gamybai

VEI Teisės ir personalo skyriaus vyriausiasis specialistas Nerijus Bieliauskas teigė, kad inspekcija leidimą elektros gamybai „Danpower“ turėtų išduoti artimiausiu metu. „Kalbant apie patį tarifą, jis buvo paskirtas Kainų komisijos nutarimu 2013 metais, tas nutarimas yra galiojantis. Kadangi taikos sutartimi buvo atkurtas tas leidimas, tai mes greičiausiai priimsime sprendimą išduoti leidimą gamybai. Tai padarysime artimiausiu metu, kažkokių sudėtingų klausimų spręsti nereikės“, – po teismo posėdžio sakė N. Bieliauskas.

LVAT liepos mėnesį nepatvirtino VEI ir „Danpower“ taikos sutarties ir nutarė bylą nagrinėti iš esmės žodiniame posėdyje.

Vilniaus apygardos administracinis teismas (VAAT) pernai atmetė „Danpower Baltic Taika elektrinė“ (anksčiau „SSPC-Taika“) skundą dėl leidimų plėtoti elektros gamybos pajėgumus su skatinamuoju tarifu Kaune. Šį sprendimą įmonė apskundė LVAT. Įmonė prašė teismo įpareigoti VEI patikslinti 2016 metų rugsėjo mėnesio leidimą gaminti elektrą – tai leistų jai taikyti skatinamąjį, arba kur kas didesnį nei rinkoje, tarifą.

Pagal taikos sutartį „Danpower“ turėtų atgauti 2013 metais laimėtą 5 megavatų (MW) elektros skatinimo kvotą, 12 metų jai mokant didesnį nei rinkoje – 9,7 euro cento už kilovatvalandę (be PVM) tarifą. Jis bus mokamas iš VIAP fondo ir vartotojams gali atsieiti apie 1,5 mln. eurų per metus, arba apie 18 mln. eurų per visą 12 metų laikotarpį.

Gegužę sudaryta Energetikos ministerijos ir „Danpower“ taikos sutartis apima keletą taikos sutarčių, tarp kurių yra ir minėtas taikos susitarimas su VEI.

Sutartimi užbaigiamos 8 bylos nacionaliniuose ir tarptautiniuose teismuose – „Danpower“ žada atsiimti 32 mln. eurų vertės ieškinius (po 16 mln. eurų dėl Vilniaus ir Kauno projektų), taip pat 35 mln. eurų vertės pretenzijas tarptautiniame investiciniame arbitraže bei nutraukti bylą Europos Sąjungos Bendrajame Teisme.

Konfliktas truko kelerius metus

„Lietuvos žinios“ jau rašė, kad 2013 metų birželio 20 dieną Kainų komisija patvirtino skatinimo kvotų biomasės elektrinėms, kurių įrengtoji galia nuo 10 kW iki 5000 kW, aukciono laimėtojus – penkias energetikos bendroves. Joms išdalijo 23,99 MW skatinimo kvotą ir nustatė fiksuotą tarifą – 9,702 euro cento už kilovatvalandę elektros energijos supirkimo kainą 12 metų. Aukciono laimėtojams UAB „SSPC-Taika“, UAB „SSPC-Vilnius“, UAB „GECO-Taika“ paskirstyta po 5 MW, UAB „Foksita“ – 4,99 MW, UAB „Eurovistos servisas“ – 4 MW skatinimo kvota.

Tačiau netrukus aukciono laimėtojams pradėta visaip trukdyti realizuoti investicinius projektus. Mat Vyriausybė 2013 metų vasarą Seimui pateikė Energetikos ministerijos parengtą Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo pakeitimo projektą, kuriuo buvo siūloma remtinos elektros energijos kvotą biokuro kogeneracinėms elektrinėms sumažinti nuo 355 MW iki 200 MW. Seimas skatinimo kvotą sumažino iki 105 MW, neįvertinęs, kad tuo metu jau buvo pasibaigęs Kainų komisijos rengtas tos kvotos aukcionas.

Todėl liepos 20 dieną įsigaliojus Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo pakeitimo įstatymui ir jo įgyvendinimo įstatymui liko neišspręstas klausimas dėl dalies skatinimo kvotos aukcionus iki tos datos jau laimėjusių potencialių projektų vykdytojų. Pasirodė, kad Seimas, keisdamas įstatymą ir sumažindamas skatinimo kvotą, nežinojo, kad Energetikos ministerija jau yra paskirsčiusi daugiau bendros remtinos galios, o Kainų komisija jau surengė aukcionus. Verslininkai tuomet teigė, kad įstatymas negali būti taikomas teisėtai paskirstytoms kvotoms.

Fiksuotą tarifą šiemet jau atgavo kita nepriklausoma šilumos gamintoja „Foksita“, turinti kogeneracinę jėgainę Kaune. Kitos 2 įmonės iš 5 dėl negauto tarifo nesibylinėjo.