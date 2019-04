Tįstančios vilkikų virtinės išvargino vietos žmones 

Pasienyje su Rusijos Federacijos Kaliningrado sritimi ties Kybartų-Černyševskojės pasienio punktu nuo savaitgalio driekiasi jau seniai matytos kilometrinės vilkikų, norinčių kirsti valstybės sieną, eilės.

Sunkiasvorių mašinų eilės pasiekė net už kelių kilometrų nuo Kybartų esantį Virbalio miestelį. Vakar rytą vilkikai jau buvo užkimšę ne tik visą specialiai jiems įrengtą laikinojo palaukimo aikštelę Kybartuose – lūkuriuojančiųjų virtinė nugulė ir dar šešis kelio Marijampolė-Kybartai kelkraščių kilometrus.

Dauguma vilkikų, norinčių kirsti Lietuvos ir Rusijos sieną, pažymėti Rusijos valstybiniais numeriais. Kaip Kaliningrado srities žiniasklaidai pasakojo vairuotojai, dėl to, kad susidarė eilės pasienyje, jie buvo priversti laukti iki dviejų, o kai kurie – net iki trijų parų. „Rusijos muitinės pareigūnų pamainos visiškai sukomplektuotos, visi dirba, tačiau automobilių eilės nemažėja arba mažėja labai lėtai. Skambinome mūsų šalies tarnybų karštaisiais telefonais, tačiau iš to nebuvo jokios naudos“, – Kaliningrado srities žiniasklaidai pasakojo įpykę vairuotojai.

Beje, tokiam ekstremaliam atvejui vairuotojai nebuvo pasirengę, neturėjo pinigų ilgiau būti Europos Sąjungos teritorijoje, todėl kai kurie jų tiesiog paliko vilkikus Lietuvos teritorijoje, pėsčiomis kirtę valstybės sieną, grįžo namo. Po tam tikro laiko į Lietuvą sugrįžę vairuotojai parvairavo savus vilkikus į Rusiją.

Magistraliniame kelyje išsirikiavusi vilkikų kolona sukėlė ir Kybartų bei Virbalio gyventojų pasipiktinimą – žmonės negali apsiginti nuo sunkiasvorių mašinų keliamo triukšmo ir tvyrančio smogo.

Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos informavo, kad problema kilo dėl sumažėjusio pralaidumo Rusijos pusėje. Dėl savaitgalį įvykusių gedimų kompiuterių sistemoje Rusijos pasienio punktas per dieną įsileisdavo tris ar keturis kartus mažiau vilkikų nei paprastai. Tikėtasi, kad Rusija problemas išspręs per vieną ar dvi paras, bet to padaryti nepavyko.

Persipildžius laikinojo palaukimo aikštelei bei kelyje susidarius neįprastai didelei transporto priemonių, laukiančių kirsti valstybės sieną, eilei, laikinai nutraukta valstybės sienos kirtimo per Kybartų pasienio kontrolės punktą išankstinė laiko rezervacija internetu. Pasienio kontrolės punktų direkcijos teigimu, krovininiai vilkikai, kurie jau turi išankstinę rezervaciją, įvažiavimo į palaukimo aikštelę privalo laukti bendroje eilėje. Prioritetas dėl išankstinės registracijos suteikiamas tik įvažiavus į palaukimo aikštelę.

