Lietuvos automobilių kelių direkcijos laukia pokyčiai 

Susisiekimo ministerija inicijavo biudžetinės įstaigos Lietuvos automobilių kelių direkcijos (LAKD) pertvarkymą į valstybės įmonę. Rinkos ekspertai nuogąstauja, kad tokia reforma gali reikšti tik dar didesnį valstybės įsitraukimą į verslą.

Pertvarkos iniciatoriai tikina, jog tai leis įmonei teikti komercines paslaugas ir pritraukti daugiau lėšų tiek savo gyvavimui, tiek šalies kelių priežiūrai.

Kitas „rūbas“

Siūlydamas Vyriausybei pertvarkyti LAKD susisiekimo ministras Rokas Masiulis tvirtino, kad šią biudžetinę įstaigą pavertus valstybės įmone jos vienintelė savininkė toliau bus valstybė, todėl nesikeis ir įmonės misija kurti bei užtikrinti visuomenei saugų, patogų, aplinkai nekenksmingą, išmanų susisiekimą Lietuvos keliais. Ministro teigimu, LAKD veiklos pagrindiniai tikslai liks tie patys – organizuoti valstybinės reikšmės kelių ir jų statinių atkūrimą, priežiūrą bei plėtrą, įgyvendinti kelių priežiūros, plėtros ir saugaus eismo valstybinės reikšmės keliuose užtikrinimo politiką.

„Vienas naujų įmonės veiklos tikslų bus paslaugų, susijusių su transporto infrastruktūros plėtra ir eismo dalyvių kompleksiniu aptarnavimu, teikimas komerciniais pagrindais. Tai sudarys galimybę didinti įmonės teikiamų paslaugų finansavimą ir iš komercinės veiklos gaunamų pajamų kurti bei diegti naujas paslaugas“, – aiškino R. Masiulis. Planuojama, kad 2020–2022 metais LAKD pajamos iš komercinių paslaugų nuosekliai didės, o 2022-aisiais viršys 50 proc. visų jos gaunamų pajamų.

LAKD, pertvarkyta į valstybės įmonę, pirmus trejus metus, pasak susisiekimo ministro, neketina imti naujų didelių paskolų. Tačiau vėliau naujai veiklai, susijusiai su kelių eismo dalyvių kompleksiniu aptarnavimu, plėtoti numatoma skolintis lėšų iš Europos investicijų, Europos rekonstrukcijos ir plėtros ar kitų aukščiausio reitingo bankų, turinčių daug patirties finansuojant susisiekimo infrastruktūros projektus. Taip pat numatoma pritraukti privačių investicijų, pasinaudoti tokiomis galimybėmis kaip viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės sutartys.

Vitalijus Andrejevas: "Bus daugiau galimybių pritraukti ir išlaikyti didelės kompetencijos inžinierius, ekspertus, įmonės valdymas taps labiau depolitizuotas.“ / BNS nuotrauka

Mato viziją

LAKD direktorius Vitalijus Andrejevas „Lietuvos žinioms“ teigė, jog direkcijos atstovai nesipriešina reformai, nes su ja sieja nemažai vilčių. „Po pertvarkymo LAKD veikla plėsis, o įmonei būdinga darbuotojų motyvavimo sistema suteiks daugiau galimybių pritraukti ir išlaikyti didelės kompetencijos inžinierius, ekspertus. Įmonės valdymas irgi taps labiau depolitizuotas“, – kalbėjo jis. V. Andrejevas pažymėjo, jog tai sustiprins LAKD kaip dar naudingesnį Lietuvai transporto infrastruktūros planavimo ir plėtros kompetencijų centrą, taip pat neabejotinai atvers specialistams naujų prasmingo darbo ir karjeros galimybių.

Tokių vilčių neslėpė turintis ir Lietuvos kelininkams atstovaujančios asociacijos „Lietuvos keliai“ tarybos pirmininkas ir vykdomasis direktorius Rimvydas Gradauskas. „Kiek man žinoma, šiuo metu LAKD darbuotojų atlyginimai nėra tokie, kad leistų pritraukti labai gabių aukštos kvalifikacijos specialistų. Tikiuosi, jog situacija, pasikeitus LAKD statusui, pagerės. Jei direkcija neturės kompetentingų specialistų, bus sunku dirbti ir mums“, – „Lietuvos žinioms“ dėstė jis.

„Sodros“ duomenimis, kovo mėnesį LAKD dirbo 176 darbuotojai, vidutinis atlyginimas sausį siekė 2136 eurus neatskaičius mokesčių.

V. Andrejevas neslėpė, kad LAKD tapus valstybės įmone būtų išspręsta dar viena ateities problema, – Europos Parlamentas nuo 2023 metų gruodžio 31 dienos ketina uždrausti elektronines vinjetes. Kai LAKD pakeis statusą, ji turės galimybę skolintis lėšų kelių apmokestinimo sistemai. Jei LAKD nebus pertvarkyta, direkcija pinigų skolintis negalės. Tokiu atveju sistemą turės finansuoti valstybė iš Kelių priežiūros ir plėtros programos. Vadinasi, valstybei teks mažinti statybos darbams 2021–2022 metais skiriamas lėšas 130 mln. eurų.

Kelia abejonių

Nors ir Susisiekimo ministerijos, ir LAKD atstovai viliasi, kad numatoma pertvarka pasipriešinimo nesulauks, Finansų ministerija jau pareiškė susirūpinimą. Jai nelabai aišku, kokį poveikį reforma turės valdžios sektoriaus finansams.

Jei LAKD bus priskirta valdžios sektoriui, direkcijos finansiniai srautai (pajamos, išlaidos, paskolos) tiesiogiai veiks ir valdžios finansus – gerins arba blogins jų balansą, o prisiimti įsipareigojimai didins valdžios sektoriaus skolą. Vienas šios Vyriausybės tikslų – išlaikyti valdžios sektoriaus skolos lygį, artimą 35 proc. bendrojo vidaus produkto. Šie rodikliai yra tvirtinami Vyriausybės ir Seimo bei du kartus per metus teikiami Europos Komisijai. Be to, valdžios sektoriui priskirtiems subjektams taikomos fiskalinės drausmės taisyklės ir solidarumo principas, siekiant bendrų viso sektoriaus fiskalinių tikslų.

Susisiekimo ministerijos vadovas R. Masiulis pripažino, kad pirmus trejus metus daugiau kaip 50 proc. LAKD veiklos sudarys specialiųjų valstybės įpareigojimų įgyvendinimas – ji tęs tokią pat veiklą ir vykdys funkcijas, kurios yra reglamentuotos LAKD įstatuose. Todėl gali būti, jog šiuo laikotarpiu įmonė bus priskirta valdžios sektoriui. „Ji turės laikytis visų valdžios sektoriui privalomų fiskalinės drausmės taisyklių“, – tikino ministras.

Gintarė Deržanauskienė: "Būtų konkuruojama nesąžiningai. Juk komercinėms paslaugoms teikti būtų naudojami tie patys ištekliai - patalpos, darbuotojai, darbo priemonės." / BNS nuotrauka

Valstybinis verslas

Lietuvos laisvosios rinkos instituto (LLRI) ekspertė Gintarė Deržanauskienė LAKD juridinio statuso keitimą iš biudžetinės įstaigos į valstybės įmonę vertino nevienareikšmiškai. Esą neblogai, kad LAKD bus taikomos gerosios valdymo praktikos taisyklės, įskaitant skaidrumo ir efektyvumo reikalavimus. „Tačiau, įvertinus konkurencijai kylančias grėsmes, tuo guostis sunku. Atrodo, pakeitus suknelę, pasikeis ir panelė. Ir ne į gera“, – „Lietuvos žinioms“ sakė ji.

Anot G. Deržanauskienės, statuso keitimo iniciatoriai atskleidžia, kad tuo siekiama racionaliau naudoti valstybės biudžeto lėšas ir išteklius. Taip pat kalbama apie planus teikti komercines paslaugas, susijusias su kelių būklės dangos vertinimu ir kelių naudojimu. Dalį sąnaudų, kurios iki šiol visiškai apmokamos iš biudžeto, tikimasi padengti iš uždarbio, gauto teikiant komercines paslaugas. LLRI ekspertės nuomone, tai reiškia ne ką kita kaip valdžios ketinimą dar labiau imtis verslo.

„Lietuva, siekdama narystės Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijoje, stengėsi kuo labiau optimizuoti ir sumažinti valstybės valdomų įmonių portfelį. Šiuo atveju tas portfelis, regis, vėl didinamas. Be to, būtų konkuruojama nesąžiningai. Juk komercinėms paslaugoms teikti būtų naudojami tie patys ištekliai – patalpos, darbuotojai, darbo priemonės. Juk už visa tai mokama ir biudžeto lėšomis. Į tokį konkurencinį pranašumą privatus kapitalas pretenduoti negali“, – pažymėjo G. Deržanauskienė.

Ji įsitikinusi, kad LAKD statuso pakeitimas reikštų pokyčius, kurie prasilenktų su rinkos ekonomika, tačiau eitų išvien su valdžios demonstruojama valstybinio verslo plėtra.

