Kaip muzika veikia vairuotojus 

Sutikite, muzika – nuolatinis mūsų gyvenimo palydovas. Ypač svarbi ji tampa ilgose kelionėse. Visgi vairuojant reiktų vengti ypač ritmingų dainų arba klausytis jų labai garsiai, nes tai gali neigiamai paveikti vairuotojo dėmesį.

Lietuvos Kelių priežiūros valdybos atliktas tyrimas parodė, kad garsi muzika vairuotojo dėmesingumą sumažina apie 20 proc. Dėl per daug garsios ar ritmiškos muzikos jis gali negirdėti specialiojo transporto sirenų ir kitų automobilių signalų. Be to, garsi muzika ne tik blaško dėmesį, bet ir turi įtakos vairavimo stiliaus pasikeitimui, kas gali tapti avarijos priežastimi.

Ekspertai rekomenduoja kelionių metu klausytis ramios muzikos. Tam puikiai tinka klasikinė, kuri netrukdo stebėti aplinkinės situacijos. Tiems, kas labiau mėgsta šokių muzika, rekomenduojama jos atsisakyti arba klausytis sumažinus garsą. Specialistų teigimu, nemažai avarijų būtų pavykę išvengti, jeigu vairuotojų dėmesio nebūtų blaškiusi muzika.

