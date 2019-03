Jungtis su Vakarų Europa gerėja, bet lėtai 

Jau šį mėnesį keliaujantieji automobiliu per Lenkiją į kitas Europos šalis galės aplenkti Suvalkus – po beveik poros savaičių ketinama atidaryti automagistralės „Via Baltica“ 13 kilometrų ruožą – Suvalkų aplinkkelį.

2021 metais keturių eismo juostų kelias „Via Baltica“ bus pratęstas iki pat Budzisko-Kalvarijos pasienio punkto. Tačiau kada Lenkijoje bus rekonstruotas mūsų šaliai taip pat svarbus geležinkelio „Rail Baltica“ ruožas nuo sienos su Lietuva iki Suvalkų bei Luko, neaišku – dar tik svarstomi galimi šio ruožo variantai.

Aplinkkelis jau baigtas

Nuo kovo vidurio tiek Suvalkų miesto, tiek jo apylinkių gyventojai, taip pat į šį miestą apsipirkti atvykstantys Lietuvos gyventojai galės lengviau atsikvėpti – automobilių Suvalkų gatvėse turėtų gerokai sumažėti. Ypač krovininių, kurie iki šiol yra priversti važiuoti kone per patį centrą. Būta, kai vilkikų virtinės užkimšdavo pagrindines tranzitines miesto gatves. Tranzitu per Suvalkus kasdien vyksta 12–13 tūkst. automobilių, iš jų apie 60 proc. – sunkiasvoriai vilkikai. Suvalkų gyventojai dėl to seniai reiškia nepasitenkinimą.

Kaip pranešė Lenkijos žiniasklaida, Suvalkų aplinkkelis, jungiantis Augustavo aplinkkelį ir kitą automagistralės „Via Baltica“ dalį – valstybinį kelią Nr. 8, jau visiškai baigtas. Jis turėtų būti pradėtas eksploatuoti iki kovo 17 dienos. Suvalkų valdžia norėjo, kad eismas šiuo aplinkkeliu būtų paleistas dar praėjusių metų pabaigoje, tačiau Lenkijos kelininkai su tuo esą nesutiko.

Aplinkkelio tiesimas atsiėjo apie 300 mln. zlotų (apie 69 mln. eurų). Kitąmet turėtų būti baigta tiesti automagistralės „Via Baltica“ dalis tarp Ščučyno ir Račkų, jos ilgis – 63 kilometrai. Rengiamasi rekonstruoti ir atkarpą tarp Suvalkų bei Budzisko. Jos pertvarką ketinama baigti 2021 metais.

Finansavimą viso automagistralės „Via Baltica“ ruožo nuo Ščučyno iki Budzisko statybai Lenkija gavo iš Europos Sąjungos (ES) fondų. Bendra projekto vertė – 3,43 mlrd. zlotų (700 mln. eurų), pusę sumos dengia pati Lenkija.

Anot Lenkijos žiniasklaidos, automagistralės tiesimo darbai Lenkijoje gerokai užsitęsė, nes nebuvo galutinio sutarimo, kuriomis vietovėmis ji turėtų driektis. Tik 2009 metais buvo patvirtinta dabartinė magistralės trasa.

Laukti liko nedaug

Daug metų krovinius vilkiku tarp Lietuvos ir Vakarų Europos šalių vežiojantis kaunietis Vytautas S. „Lietuvos žinioms“ tvirtino, kad dabartinių kelionės sąlygų su tomis, kokios buvo prieš beveik du dešimtmečius, net negalima lyginti. „Kai pradėjau važinėti krovininiu vilkiku, keliai Lenkijoje iki Varšuvos buvo tragiški. Ypač einantis iš Suvalkų Lietuvos link“, – teigė pašnekovas.

Anot jo, dabar Lenkijos keliais, net ir dar nerekonstruotais, važiuoti kur kas patogiau ir lengviau. „Jeigu Lenkijoje iš tikrųjų per porą metų bus baigtas rekonstruoti visas kelias iki pat pasienio su Lietuva, tada sudėtingiausias ruožas liks jau Lietuvos teritorijoje“, – tvirtino ilgametis tarptautinių reisų vairuotojas.

Kaip skelbia Susisiekimo ministerija, Lietuvoje jau rengiamasi tolesnei „Via Balticos“ rekonstrukcijai nuo Marijampolės iki Lietuvos ir Lenkijos sienos. Atliktas strateginio poveikio aplinkai vertinimas ir rengiamas specialusis planas, pagal kurį bus nustatoma tiksli iki keturių eismo juostų platinamos magistralės trasa, visuomenės poreikiams išperkami magistralei reikalingi žemės sklypai. Tikimasi, kad 2020 metais bus pradėti daugiau nei 40 km ilgio ruožo projektavimo ir statybos darbai, o 2022 metais kelias bus išplatintas iki keturių eismo juostų ir atitiks automagistralės reikalavimus.

Praėjusių metų pabaigoje Lietuvoje buvo atidaryta magistralės „Via Baltica“ dalis tarp Kauno ir Marijampolės. Keturių eismo juostų kelias atitinka visus automagistralei keliamus reikalavimus. Jis turėtų sumažinti avaringumą apie 70 procentų. „Via Balticos“ rekonstrukcijos darbai vyko nuo 2015 metų. Jie kainavo 156,4 mln. eurų, iš jų 111,7 mln. davė Europos Sąjunga.

Pasak Lietuvos automobilių kelių direkcijos vadovo Vitalijaus Andrejevo, eismo saugai reikšmingas ne vien magistralės praplatinimas – rekonstruotuose ruožuose tarp Kauno ir Marijampolės neliko vieno lygio sankryžų, pastatyta 10 viadukų, įrengtos 2 žiedinės ir 3 skirtingų lygių sankryžos, nutiesti jungiamieji keliai vietiniam transportui. Nuo susidūrimų su gyvūnais saugos tinklo tvoros, barjerai, rampos bei požeminė perėja gyvūnams.

Geležinkelis – vis dar lėtas

Kaimynę Lenkiją, o per ją – ir kitas Europos šalis galima pasiekti ne tik važiuojant automobilių keliais, bet ir geležinkeliu. Iš trijų Baltijos šalių Lietuva yra pirmoji, sėkmingai įgyvendinusi pirmąjį projekto „Rail Baltica“ etapą – nutiesė 100 km geležinkelio atkarpą nuo Lenkijos ir Lietuvos sienos iki Kauno. Šiuo ruožu europinių standartų bėgiais traukiniai gali važiuoti 110 km per valandą greičiu.

Toks keliavimo būdas lietuvių pernelyg nežavi, nors tiesioginis traukinys Balstogė-Kaunas-Balstogė kursuoja jau daugiau kaip dvejus metus. Šio maršruto pranašumus ir trūkumus išbandę kelionių mėgėjai neslepia: keliauti traukiniu iš Kauno ar kito Lietuvos miesto į Lenkiją galima tik kartą ir tik pažintiniais tikslais, apsišarvavus didžiule kantrybe. „Lietuvoje traukinys dar pasiekia apie 100 kilometrų per valandą greitį, bet kirtus valstybės sieną jo greitis labai sumažėja, siekia tik 30–40 kilometrų per valandą, o kai kuriuose ruožuose gali būti ir dar mažesnis“, – „Lietuvos žinioms“ pasakojo kelionę traukiniu iš Marijampolės į Suvalkus išbandęs marijampolietis Aurimas.

Tai, kad Lenkijos teritorijoje „Rail Baltica“ anaiptol neprilygsta tarptautinei geležinkelio linijai, pripažįsta ir šios šalies geležinkelių atstovai. Vietos žiniasklaidai jie teigė, kad iki šių metų pabaigos turi būti baigtas „Rail Balticos“ 100 km dviejų eismo juostų ruožo nuo Balstogės iki Luko projektavimas, o darbai, pradėti ateinančiais metais, turėtų būti baigti iki 2023 metų. Traukiniai šiuo ruožu galės važiuoti 160 kilometrų per valandą greičiu. Europos Sąjunga šiam ruožui modernizuoti yra skyrusi 338 mln. eurų. Tačiau kada bus rekonstruojamas ruožas nuo Luko iki Suvalkų bei Trakiškių, esančių prie sienos su Lietuva, dar neaišku – tik svarstomi galimi šio ruožo tiesimo variantai. Žinoma tiek, kad darbai turėtų būti baigti iki 2025 metų.

